Nuova Mercedes Classe E 2023, caratteristiche e prezzi per il mercato Italiano

Punto di riferimento da ben 75 anni tra le berline premium medio-grandi, la Mercedes Classe E si rinnova per restare al vertice della categoria e debutta sul mercato italiano con prezzi di listino che partono da 68.531 euro per la versione E 200 ADVANCED Berlina e da 71.093 euro per la variante Station Wagon.

Mercedes Classe E, 8 versioni per la berlina e 6 per la wagon

La gamma della rinnovata Classe E si presenta ampia e variegata, infatti contempla ben otto versioni per la berlina e sei per la Station Wagon. Gli allestimenti per la versione berlina quattro porte sono denominati ADVANCED, AMG Line ADVANCED, ADVANCED PLUS, AMG Line ADVANCED PLUS, AMG Line PREMIUM, EXCLUSIVE PREMIUM, AMG Line PREMIUM PLUS e EXCLUSIVE PREMIUM PLUS. La versione Station Wagon mette a disposizione gli allestimenti denominati EXCLUSIVE PREMIUM e EXCLUSIVE PREMIUM PLUS.

Mercedes Classe E berlina

Il nuovo modello di segmento E della Casa di Stoccarda sfoggia le proporzioni di una classica berlina a tre volumi, caratterizzate da uno sbalzo corto all’anteriore corto e da un cofano motore lungo, mentre l'abitacolo risulta fortemente arretrato. Un nuovo inserto in nero lucido distingue il nuovo frontale, collegando la mascherina del radiatore ai fari. La mascherina dal design tridimensionale può essere progressiva o classica, a seconda del tipo di allestimento scelto dal cliente. Per un’ottima visione notturna, la vettura può contare sui fari a LED High Performance offerti di serie, mentre a richiesta si può avere il DIGITAL LIGHT, disponibile anche con funzione di proiezione.

Vista lateralmente, la Classe sfoggia forme armoniose e il caratteristico design denominato "cab backward", inoltre la pulizia delle fiancate risulta accentuata dalle nuove maniglie a filo con la carrozzeria. Un accento di sportività arriva invece dalle due linee caratterizzanti separate sulla fiancata. La vista posteriore mostra invece nuovi fari a LED suddivisi in due parti e un design distintivo, ovvero l'ottica a stella che offre un suggestivo disegno sia diurno che notturno.

Mercedes Classe E Station Wagon

La nuova Classe E Station wagon è cresciuta in larghezza di 28 millimetri, con l’obiettivo di migliorare l’abitabilità per i passeggeri e lo spazio del vano posteriore. Il passo è aumentato di 22 millimetri, raggiungendo i 2.961 millimetri. In questo modo i passeggeri posteriori hanno più spazio a livello delle ginocchia e delle gambe. Il vano di carico può essere ampliato da 615 litri fino a 1.830 litri, mentre nel modello ibrido plug-in, la capacità di carico varia da 460 a 1.675 litri.

La wagon è inoltre dotata di serie del sofisticato assetto AGILITY CONTROL e di sospensioni pneumatiche monocamera sull'asse posteriore. Questi dispositivi fanno sì che la vettura rimanga sempre perfettamente parallela alla strada anche in condizioni di carico. A richiesta è disponibile anche l'assetto a sospensioni pneumatiche AIRMATIC con regolazione dell'ammortizzazione continua ADS+.

Superscreen MBUX

L’abitacolo è un concentrato di lusso e tecnologia: la prima cosa che colpisce lo sguardo è l'ampia superficie in vetro di MBUX Superscreen che si estende su tutta la linea fino al display centrale (nel caso in cui si è scelto lo schermo opzionale per il passeggero). L’effetto scenico viene implementato dalla banda luminosa dell'illuminazione di atmosfera attiva che attraversa tutta la lunghezza della plancia. La banda luminosa si estende dal parabrezza ai montanti anteriori fino alle porte, creando un arco di grandi dimensioni che regala una grandiosa impressione di spazio.

La vettura è decisamente comoda e spaziosa, basti pensare che il guidatore può contare su cinque millimetri in più di spazio sopra la testa rispetto al modello che va a sostituire. Del passo allungato di due centimetri beneficiano in particolare i passeggeri posteriori, infatti lo spazio per le ginocchia e lo spazio massimo per le gambe aumentano rispettivamente di 10 e 17 millimetri. Degno di nota anche il volume di carico del bagagliaio che arriva a 540 litri.

Motorizzazioni elettrificate

Dal punto di vista motoristico, la nuova Classe E si presenta come un riferimento assoluto in materia di efficienza. Metà dei modelli saranno ibridi plug-in di quarta generazione. I propulsori termici sono unità a quattro e sei cilindri, appartenenti all'attuale famiglia di motori modulari Mercedes Benz FAME (Family of Modular Engines). Sia la versione benzina 200 con il 2.0 litri da 204 CV, e il diesel 220 d da 197 CV sono dotati, oltre che della sovralimentazione con turbocompressore, di un sistema mild hybrid dotato di una nuova batteria, mentre la potenza del motore elettrico è stata aumentata da 15 a 17 kW e la coppia di spinta a 205 Nm. Le ibride plug-in sono rappresentate dalla 300 E da 230 kW ( anche in versione 4MAtic) e 400 E da 280 kW (solo 4Matic). Successivamente debutteranno nuovi motori, ancora più prestazionali.