Nuova Mercedes Classe E Station Wagon: primo contatto con la All-Terrain

La nuova Mercedes Classe E Station Wagon arriva sul mercato italiano forte di un’identità ancora più lussuosa e tecnologica e di una configurazione, quella All-Terrain, che la rende perfetta per affrontare anche i percorsi più impervi e il fuoristrada leggero.

Diversi i dettagli tecnici ed estetici che rendono inconfondibile il look della nuova All-Terrain dal resto della gamma. Rispetto alla Mercedes Classe E Station Wagon questa versione specialistica è più grande, la lunghezza rimane sostanzialmente invariata (4,95 metri), cambiano larghezza (1,904 metri) e altezza (1,497 metri).

Di serie sono disponibili cerchi da 18 pollici con pneumatici 235/55 R18, optional quelli fino a 20”.

Cresce anche il passo di 22 millimetri rispetto al modello precedente, la capacità di carico spazia dai 615 litri in configurazione standard ai 1.830 litri con lo schienale posteriore abbattuto (per la versione ibrida plug-in 460 - 1.675 litri).

Il frontale è dominato dalla griglia anteriore con due feritoie in perfetto stile SUV, il logo Mercedes-Benz è posizionato al centro. Nuovo è anche il paraurti anteriore mentre nella vista laterale risaltano i passaruota in plastica.

Nella vista posteriore è presente la nuova protezione inferiore in cromo lucido e quella in acciaio inox sulla soglia di carico.

Sospensioni AirMatic

La nuova Mercedes Classe E All-Terrain è dotata di serie di sospensioni pneumatiche AirMatic, una tecnologia che consente agli ammortizzatori di variare istantaneamente la loro risposta in funzione delle condizioni di guida (velocità, manto stradale etc..) intervenendo su ogni singola ruota, sia in fase di compressione che estensione.

Un algoritmo molto evoluto è in grado di calcolare l’impatto di un urto contro il pneumatico, riducendo o evitando che vengano trasferiti impulsi e forze negative sull’intero assale e abitacolo.

Un’eredità che la nuova All Terrain raccoglie dai modelli passati è l’assetto autolivellante, tramite le sospensioni AirMatic la vettura mantiene costante l’altezza da terra indipendentemente dal carico. Quando si superano i 120 km/h, la vettura si abbassa di 15 millimetri per favorire l’efficienza e ridurre la resistenza aerodinamica.

Motorizzazioni

Tre motorizzazioni per una station wagon dai mille volti e facce, sin dal suo lancio sul mercato è possibile scegliere tra due motorizzazioni diesel Mild Hybrid e una Plug-In Hybrid.

Tutte le motorizzazioni sono turbo, sulle due versioni ibride leggere è presente un’unità elettrica BSG che funge da starter/alternatore e in grado di sprigionare una potenza supplementare da 15 a 17 kW per una coppia motrice di 205 Nm. Un plus che consente di abbattere notevolmente consumi ed emissioni.

La Classe E 300 de 4Matic All Terrain è invece equipaggiata con un motore elettrico da 129 cavalli e un’unità endotermica, diesel, da 2 litri e 197 cavalli. La coppia complessiva è di 440 Nm, la velocità massima raggiungibile in modalità zero emissioni è di 140 km, l’autonomia in EV invece è fino a 100 km nel ciclo WLTP.

La presenza di un servofreno intelligente ed elettromeccanico consente di recuperare in fase di decelerazione e frenata l’energia dissipata e di immagazzinarla nel pacco batteria agli ioni di litio.

MBUX Superscreen

Una strumentazione che diventa il cuore pulsante di un familiare ricca di personalità e tecnologia, l’MBUX Superscreen comprende (optional) anche un display posto dinanzi al passeggero anteriore. Uno schermo ad altissima risoluzione che consente di accedere a diverse informazioni sulla navigazione, sul comfort di marcia e sull’alimentazione.

Sulla All-Terrain è presente anche la funzione “cofano trasparente”, un sistema preso in prestito dai SUV di punta delle Casa della Stella a Tre Punte e che proietta sullo schermo centrale dell’infotainment delle immagini virtuali che mostrano in anticipo al conducente buche e pietre presenti sotto al veicolo.

Il passeggero anteriore tramite il display dell’MBUX Superscreen può accedere a diverse applicazioni esterne, da TikTok ad Amazon Prime fino a Zoom Office.

Novità assoluta è la fotocamera per selfie e video (optional): presente nella zona centrale superiore della plancia, funziona quando il veicolo è fermo ed è un utile strumento per effettuare videoconferenze e call.

Prova su strada

Le aspettative sono alte e una volta al volante la nuova Classe E All Terrain dimostra di essere una vera ammiraglia, questa volta in formato famiglia, perché la sua conformazione da Station la rende perfetta per qualsiasi utilizzo e impiego.

Nonostante una lunghezza che sfiora i 5 metri, la familiare tedesca ha un’agilità sorprendente, lo sterzo è leggero e grazie alle telecamere esterne anche le manovre in spazi ridotti sono agevolate.

Il motore, la versione da noi provata è la PHEV 300de, ha una coppia inesauribile e con un po’ di “delicatezza” sull’acceleratore si superano ampiamente i 20 km con un litro, prodigio della tecnologia ma anche e soprattutto dell’aerodinamica, perché dalle maniglie a scomparsa al sottoscocca carenato, senza dimenticare il design dei cerchi, tutto è ottimizzato in funzione dell’efficienza.

Le finiture sono all’altezza del prezzo e posizionamento del prodotto, l’MBUX Superscreen rappresenta una naturale evoluzione del “classico” MBUX, il terzo schermo posto dinanzi al passeggero ha una risoluzione elevatissima, a stupire è anche la velocità e capacità di caricare contenuti senza indugio, anche quando si manovra sugli altri due display (conducente e schermo centrale).

La nuova Classe E è un’ammiraglia che ha tutte le qualità per esserlo, Classe S permettendo.