Nuova Opel Frontera: design, motori, caratteristiche e prezzo del nuovo SUV

Con la nuova Opel Frontera, la Casa del Fulmine rispolvera un nome evocativo che ricorda spazi sconfinati, lunghi percorsi in fuoristrada e un grande senso di libertà. Ora però, al contrario della sua antesignana, questa nuova generazione con forme da SUV compatto sfoggia un carattere maggiormente urbano, anche se continua ad offrire la massima “libertà”, questa volta nel traffico congestionato o nelle gite fuoriporta.

La Frontera 2024 rinasce quindi come un B-SUV moderno e dal design grintoso, versatile e al contempo amico dell’ambiente, grazie a una gamma motorizzazioni completamente elettrificata che comprende ibridi con tecnologia a 48 volt e 100% elettrici. Dopo le scorse anticipazioni dove sono state svelate le prime immagini della vettura, la nuova Frontera si è svelata a stampa e dealer italiani nel corso di un’anteprima nazionale durante la quale sono state finalmente rivelate le caratteristiche ufficiali dell’inedito modello.

Nuova Opel Frontera, il design

La nuova Opel Frontera sfoggia tratti decisi caratterizzati da linee nette e muscolose e sfoggia il nuovo logo Opel Blitz, posizionato al centro della frontale Opel Vizor, che richiama immediatamente l’ultimo linguaggio stilistico del marchio tedesco. Il carattere deciso della vettura viene ulteriormente enfatizzato da passaruota e le soglie prominenti e da un accattivante montante “C”.

Abitacolo

All’interno troviamo un abitacolo tecnologico e dal sapore minimale che trova il suo cuore pulsante nei due schermi digitali da 10 pollici, affiancati e dedicati rispettivamente alla strumentazione digitale e all’infotainment. Inedito il volante, così come i nuovi sedili Intelli-Seats brevettati con una fessura al centro che allevia la pressione sul coccige, rimarcando l’attenzione che Opel riserva da sempre al comfort dei suoi passeggeri. Il vano bagagli è ampio 450 litri e può arrivare fino alla soglia di 1.600 litri, abbattendo i sedili. Chi ha bisogno di maggiore spazio può sfruttare la possibilità di trasportare fino a 240 chilogrammi sul tetto.

Motori

Come anticipato in precedenza, la Frontera risulta disponibile sia in versione ibrida con tecnologia a 48 volt che nella variante completamente elettrica. La Frontera Hybrid risulta equipaggiata con un motore turbo a benzina da 1.2 litri da 100 CV abbinato ad un motore elettrico da 28 CV e il tutto gestito da un cambio elettrificato a doppia frizione e sei rapporti. In un secondo momento sarà disponibile anche una variante più potente da 136 CV. La versione a zero emissioni può invece contare su un'autonomia di oltre 300 chilometri se parliamo della versione con batteria più piccola, mentre la versione ''long range” permetterà di percorrere fino a circa 400 chilometri.

Prezzo e allestimenti

Per quanto riguarda i prezzi, la versione Hybrid

sarà disponibile a partire, mentre la full electric da circa 29.900 euro. Gli allestimenti saranno due: “Frontera” e “Frontera GS”, con quest’ultimo che costerà circa 2000 euro in più.