Nuova Peugeot 2008: si aggiorna nel 2023, con più qualità, tecnologia e autonomia per l’elettrica. Prova in anteprima

Peugeot 2008 si rinnova per il 2023 con un restyling di metà carriera, volto a rinfrescarne l’aspetto ma anche le dotazioni, grazie a nuovi accessori, più tecnologia al servizio del comparto multimediale e della sicurezza oltre a rendere più efficiente la versione elettrica, che ora raggiunge ben 406 km di autonomia con un pieno di elettroni. I motori benzina e diesel saranno disponibili a partire da settembre 2023 negli showroom italiani mentre l’elettrica con 156 CV dal 2024, con prezzi a partire da 25.850 euro.

Nuovo look e particolari più ricercati

Apparsa sul mercato da metà 2019, Peugeot 2008 di seconda generazione non ha mai messo in dubbio la sua estetica, riconfermandosi come una delle vetture più vendute in tutta Europa (oltre 700 mila unità immatricolate), per diversi mesi. A distanza di quattro anni è però giunto il momento di aggiornare – seppur di poco – l’aspetto esterno, grazie a piccoli ma mirati accorgimenti che le consentono di apparire più moderna e al passo con i tempi. Non cambiano le dimensioni, sempre 4,30 m di lunghezza, 1,77 di larghezza e 1,53 di altezza, rimanendo un perfetto anello di giunzione tra il mondo delle crossover di segmento B e le più grandi di segmento C. Proprio questa caratteristica ha giocato a suo favore, consentendole di diventare la perfetta auto da giovane famiglia senza però risultare vincolante nel caso rappresentasse la prima e unica auto.

Si apprezza quindi un frontale più aggressivo e carismatico, soprattutto per l’allestimento GT, al vertice della gamma, che sfoggia una mascherina ad effetto tridimensionale e dalle dimensioni più generose. Si integra ora con i nuovi gruppi ottici, ovviamente disponibili con tecnologia full-led a diodi attivi nelle versioni più accessoriate. Ora il proiettore è suddiviso in tre gemme principali, mentre le luci diurne a led ricreano la tipica triplice forma dell’artiglio del leone nella zona inferiore esterna del paraurti. Leggermente rivista anche la griglia inferiore, dedicata all’aerazione dei propulsori. Nuovo anche il design dei cerchi in lega (da 16 a 18 pollici), maggiormente ricercati nelle forme e con un aspetto più aerodinamico. Posteriormente saltano subito all’occhio i nuovi fari, sempre led e con firma luminosa a tre segmenti. Possiamo ora dire che nuova Peugeot 2008 si avvicina molto, a livello estetico, a 3008, diventando così una sua versione in “miniatura”. Ultimo, ma non meno importante, il nuovo logo del leone francese che, finalmente, fa la sua comparizione anche su 2008, sia sul frontale che sui cerchi che sul volante.

Nuovi interni, più tecnologici e di qualità

Anche l’abitacolo riceve una bella ventata di novità, principalmente destinate a migliorarne l’aspetto estetico e la qualità percepita. Per questo, sulle versioni GT al top della gamma compaiono nuovi sedili sportivi ed ergonomici, rifiniti in Alcantara e pelle, oltre a luci ambientali led multicolore. Non varia poi l’impostazione tipica dell’i-Cockpit di Peugeot, mirato a mantenere lo sguardo del conducente alto sulla strada, con la strumentazione digitale in bella vista, rialzata e il display da 10” al centro della plancia (ora ad alta definizione), da cui gestire la parte multimediale, il clima e tutte le altre funzioni. Il volante rimane di piccole dimensioni, con ottime finiture nel caso dell’allestimento GT, ma dall’ottima ergonomia e con un bell’impatto visivo. Migliorati tutti i materiali su pannello portiera e plancia, alternando plastiche morbide, inserti in pelle e simil carbonio, simil carbonio e altre textures giustapposte. Il tunnel centrale è poi sempre rifinito in piano black, dove trovano posto i tasti destinati alla gestione della marcia e la nuova leva del cambio by-wire, da cui gestire la marcia per le versioni dotate di cambio automatico o per l’elettrica. funzionamento su diversi fondi stradali. Nuovi i tasti a pianoforte in simil alluminio da cui richiamare velocemente le principali funzioni del clima, oltre ad alcuni tasti touch per tornare alla schermata home del sistema, mentre ai lati appaiono due tasti a sfioramento per le funzioni del veicolo e per la gestione del clima. Alle estremità, sempre touch, i comandi per il riscaldamento dei sedili. In basso, un nuovo cassettino apribile con supporto per smartphone che nascone la piastra ad induzione per la ricarica del telefono, ora più potente, fino a 15 Watt.

Motori termici riconfermati, l’elettrica è più efficiente

Non si segnalano importati modifiche per ciò che riguarda i motori termici di Peugeot 2008 di nuova generazione. Si trova sempre l’amato 1.5 4 cilindri turbo diesel da 130 CV e cambio automatico EAT8, mentre lato benzina si ritrova l’1.2 3 cilindri turbo da 100 CV o 130 CV, il secondo solo abbinabile all’automatico ad otto rapporti. Dal 2024 arriverà però anche un nuovo motore ibrido mild a 48V che, abbinato all’1.2 3 cilindri già citato, raggiungerà i 136 CV abbinato ad un doppia frizione a sei marce di nuova concezione. Promette una riduzione dei consumi fino al 15%, riuscendo anche a marciare in elettrico fino al 50% in ambito urbano. Si arriva infine all’elettrica, Peugeot e-2008, che ora guadagna anche 20 CV extra arrivando a 156 CV e promette delle percorrenze fino a 406 km, ovvero 60 in più rispetto al modello uscente. La batteria è stata aggiornata, ora da 54 kWh lorda e dalla migliore gestione energetica, riuscendo poi ad accogliere ricariche fino a 100 kW di potenza e richiedendo un minimo di 30 minuti per una carica dal 20 all’80%.

ADAS migliorati

Con questa nuova generazione Peugeot 2008 ti supporta maggiormente nella guida, grazie ad una migliore calibrazione degli adas. Appare anche una nuova telecamera frontale optional, indispensabile nei parcheggi più stretti, mentre il cruise contro adattivo è ora più intelligente e assicura un comportamento più neutro rispetto al passato. Non mancano poi la frenata di emergenza, con rilevamento pedoni e ciclisti, la lettura della segnaletica stradale, monitoraggio dell’angolo cieco, mantenitore della corsia e lettore stanchezza del conducente.

Prova su strada e autonomia

Abbiamo avuto modo di testare solamente nuova Peugeot e-2008, versione 100% elettrica e che arriverà sul mercato a partire da inizio 2024. La grande novità riguarda proprio l’aspetto meccanico del powertrain, ora più potente (da 136 a 156 CV), sviluppato adesso internamente da Peugeot e capace di assecondare meglio le funzionalità dei veicoli per i quali è stato pensato. Sebbene non si riscontri tanta spinta in più nel normale utilizzo (se non quando si richiede massima potenza in modalità Sport) è proprio l’erogazione generale che convince, immediata e pronta, potendo spostare meglio la massa della crossover, di circa 1.650 kg in ordine di marcia e con conducente. Un peso contenuto, considerando la tipologia di auto, ben gestito dalle sospensioni che risultano votate al comfort senza però essere troppo cedevoli in curva. Buona la consistenza dello sterzo così come la risposta agli input, inserendoci precisa in curva e sopportando bene i veloci cambi di direzione. Appare ancora incerta, in alcuni frangenti, la risposta del pedale del freno che alterna maggior resistenza a momenti di leggerezza, non la miglior situazione per modulare al meglio la frenata. A livello di insonorizzazione si posiziona decisamente bene, contenendo a sufficienza i rumori dalla strada e i fruscii aerodinamici, andando in crisi solamente in presenza di asfalto particolarmente dissestato.

Le prestazioni sono quindi buone, con 9,1 secondi per scattare sullo 0-100 km/h, mentre la velocità massima è limitata a 150 km/h, in linea con altri modelli elettrici di tale segmento. Riesce comunque a gestire bene delle velocità medie elevate, tra i 110 e i 130 km/h dei contesti autostradali senza aumentare eccessivamente i consumi. Il valore registrato al termine della nostra prova citava 16,8 kWh/100 km, di poco superiore ai 15,3 kWh/100 km dichiarati da Peugeot. Abbiamo provato e-2008 principalmente in ambito extraurbano e con clima costantemente acceso, visti i 35 e passa gradi presenti nei pressi di Malaga. Con tale consumo, l’autonomia media teorica si attesta intorno ai 303 km, ma considerato il clima, il percorso e lo stile di guida non molto consono all’auto elettrica, lo reputiamo un valore positivo. In condizioni normali in città, non è impossibile così raggiungere anche i 350 o più chilometri. Ci riserviamo un giudizio più approfondito in una prova dedicata che, probabilmente, effettueremo in futuro.

Allestimenti e prezzi

Tre gli allestimenti proposti per nuova Peugeot 2008, a partire da Active, con fari led, griglia rinnovata, fari posteriori led, sensori di parcheggio posteriori, clima automatico, schermo da 10” e strumentazione analogica, a partire da 25.850 euro con l’1.2 PureTech da 100 CV e cambio manuale. Si passa poi ad Allure, che aggiunge una mascherina dedicata, cerchi in lega diamantati da 17”, vetri posteriori e fanali oscurati, i-cockpit digitale e finiture specifiche della plancia. Infine con l’allestimento GT si raggiunge il livello massimo, con finiture dedicate, griglia ad effetto tridimensionale, fari full-led, cerchi in lega da 18”, accesso keyless, quadro digitale 3D e ricarica wireless del telefono. L’elettrica parte invece da 38.600 euro con motore da 136 CV in allestimento Allure e da 39.600 per il motore più potente. Solo nei mesi successivi al lancio, però, sarà disponibile la versione First Edition, solamente dedicata alla motorizzazione elettrica da 156 CV, che aggiunge interni in Alcantara e caricatore di bordo da 11 kW trifase.