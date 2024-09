Nuova Peugeot 3008 Hybrid, primo contatto con il futuristico SUV francese

Giunta alla terza generazione, la Peugeot 3008 cambia volto e contenuti, cercando di bissare il successo commerciale della precedente versione che ha visto oltre un milione di esemplari del SUV francese distribuiti in ben 130 paesi del globo, di cui ben 150mila nella nostra Penisola. Ora, dopo sette anni di onorata carriera, il crossover d’Oltre Alpe si rinnova totalmente nell’estetica, abbracciando le forme di un SUV-coupé e portando in dote una vasta e completa gamma di propulsori elettrificati che comprende tra le altre cose unità ibride a 48 volt, plug-in e 100% elettriche. Abbiamo avuto il piacere di ammirare dal vivo e di guidare di persona questo futuristico modello nel corso di un beve “test drive” avvenuto a Milano con l'obiettivo di raccontarvi impressioni e sensazioni che ci ha regalato la nuova 3008.

Nuova Peugeot 3008, dimensioni e design

Rispetto alla generazione chiamata a sostituire, la nuova 3008 cresce di 9 cm, raggiungendo i 4,54 metri di lunghezza. Aumentano anche la larghezza (+6 cm) e l’altezza (+2 cm), arrivando così rispettivamente a 1,90 metri e 1,64 m. Il design è completamente nuovo e decisamente accattivante: la parte anteriore è dominata da un aggressiva calandra senza cornice cromata, chiamata a suddividere la sottile firma luminosa che richiama, come da tradizione, l’aspetto di un artiglio. La fiancata è alta e slanciata, ma anche piuttosto luminosa, inoltre è rastremata nella parte posteriore dove troviamo il terzo montante inclinato e il portellone tipico delle vetture fastback. Quest’ultimo ben si accorda con la coda alta e risulta lambito dai fari posteriore a LED che si sviluppano orizzontalmente. La vettura può essere personalizzata con le livree esterne Obsession Blu, l’Ingrao Blue, il Bianco Okenite, il Nero Perla, il Grigio Artense e il Grigio Titanio, mentre le finiture sono in Meteor Grey e Orbital Black. Degno di nota il massiccio utilizzo di materiali riciclati: si contano infatti oltre 500 kg di materiali ecosostenibili tra alluminio, acciaio e plastica riciclata. I cerchi in lega di alluminio sono da 19 e 20 pollici.

Interni

L’abitacolo della nuova 3008 è decisamente futuristico e poco convenzionale, oltre che molto piacevole allo sguardo e anche funzionale. Spicca immediatamente il nuovo Peugeot Panoramic i-Cockpit che include un enorme display panoramico HD curvo da 21 pollici quasi sospeso sulla plancia. Questo schermo include sia la strumentazione digitale che il sofisticato sistema di infotainment da cui è possibile controllare navigazione (3D Connected Navigation), impianto audio, vari comandi multimediali e dedicati alla connettività, oltre che le funzioni della climatizzazione multizona. Nella parte centrale della console troviamo utili tasti a sfioramento (PEUGEOT virtual i-Toggles) che permettono di accedere al menu di molte di queste funzioni in maniera intuitiva e veloce, evitando così pericolose distrazioni.

La versione da noi provata è la ricca e sportiveggiante GT, ove spicca il volante riscaldato e di piccole dimensioni che dopo un po’ di dimestichezza regala un ottimo feeling al guidatore. I materiali sono di qualità e ben assemblati, anche se le plastiche del cassetto posizionato davanti al passeggero e quelle posionate in basso, tra cui il tunnel centrale sono forse un po’ troppo rigide. A proposito del tunnel centrale, quest’ultimo ospita la base per la ricarica smartphone e un ampio cassetto portaoggetti, ma è un po’ troppo ingombrante per quanto riguarda le dimensioni. Degni di nota i sedili della vettura rivestiti in pelle e dotati di comandi elettrici, oltre ad essere ad alto contenimento e dotati di numerose regolazioni elettriche (arretrano automaticamente quando si scende all’auto), senza dimenticare e funzioni di riscaldamneto ventilazione e massaggianti. Le sedute anteriori sono anche certificati AGR, un’associazione tedesca di medici e terapeuti indipendenti esperti di postura. La capacità di carico raggiunge i 520 litri con i sedili in uso, a cui dobbiamo sommare i 34 litri dei 17 vani portaoggetti sparsi nell’abitacolo.

Motori

La gamma motorizzazioni si apre con la versione Hybrid a 48V da 136 CV, seguite dalla variante plug-in da 195 CV complessivi che offre un’autonomia in elettrico da ben 87 km. Al vertice dell’offerta si posizionano le varianti 100% elettriche, disponibili con batteria da 73 kW o 98 kWh che offrono rispettivamente 525 o 700 km di autonomia (ciclo WLTP). Per quanto riguarda la potenza abbiamo le versioni single motor da 213 e 231 CV e quella dual motor 4x4 con 326 CV.

Al volante della Peugeot 3008 Hybrid

Nell’ampia scelta di motorizzazioni disponibili nella gamma della nuova 3008 spicca senza ombra di dubbio la versione Hybrid a 48 volt che per caratteristiche, prezzo e prestazioni risulta la più allettante per il mercato italiano. Questa versione non necessita di essere ricaricata alla wallbox o alla colonnina, infatti questo sistema sfrutta una batteria agli ioni di litio che si ricarica automaticamente durante frenate e decelerazioni. Il motore turbo benzina da 136 CV risulta scattante e sempre pronto agli input dell’acceleratore, inoltre è gestito dal nuovo cambio doppia frizione a sei marce e-DCT6e che ospita a suo interno il motore elettrico a 48V da 28 CV e 55 Nm. Quest’ultimo valore risulta aggiuntivo alla coppia del motore termico e permette alla vettura di marciare in modalità 100% elettrica non solo nelle partenze, ma anche per circa il 50% della guida cittadina. Questa tecnologia ibrida permette quindi di abbattere il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di circa il 15% rispetto ad un motore termico equivalente.

Le cambiate sono decisamente rapide e prove di impuntamenti, la velocità della trasmissione si apprezza in particolar modo quando è necessario effettuare rapidi sorpassi in autostrada o quando si affrontano strade i pendenza ricche di curve. In questi ultimi casi meglio inserire la modalità di guida sport, disponibile insieme ad altre due denominate Eco e Normal. Ottimo anche l’assetto che regala un giusto compromesso tra rigidità quando si guida a velocità sostenute e assorbimento delle asperità stradali. Buona anche l’insonorizzazione, anche se con il forte vento si possono sentire alcuni fruscii aerodinamici, ma che non risultano mai fastidiosi. La sicurezza offerta è ai massimi livelli, grazie alla presenza del pacchetto di sistemi di guida semi autonoma “Drive Assist Plus 2.0”. Quest’ultimo combina vari dispositivi , tra cui l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop&Go e Lane Positioning Assist. In questo modo il veicolo gestisce sterzo e velocità. Inoltre, il cambio di corsia semiautomatico assiste il conducente nei sorpassi o nei cambi di corsia. C’è anche la raccomandazione di velocità prevista che basandosi sul sistema di navigazione connesso del veicolo, anticipa le modifiche dei limiti di velocità e suggerisce al conducente di adattare la velocità di conseguenza. Per quanto riguarda i consumi di carburante, nel tragitto di poco più di un'ora che abbiamo effettuato con la 3008 Hybrid, il trip computer dell avettura ha segnato un consumo medio di circa 5,3 litri/100 km, quindi addirittura più basso di quello dichiarato dalla Casa madre (5,5L/100km).

Prezzo

Al momento la 3008 viene offerta negli allestimenti Allure e GT. La versione da noi provata, ovvero la 3008 HYbrid GT parte da 43.200 euro, mentre la variante entry-evel Allure da 38.700 euro.

Molto interessante è la solozione d’acquisto proposta dalla Casa del Leone che prevede, un anticipo di 2.945 euro e una maxi-rata finale di 23.932 euro. La versione Plug-in Hybrid parte invecementre la variante 100% elettrica