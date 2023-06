Nuova Peugeot 3008: uno sguardo agli interni del prossimo modello

Peugeot 3008 è pronta a rinnovarsi da cima a fondo, essendo previsto per settembre il lancio del prossimo modello. Introdotta dapprima nel 2009, ha aperto la strada al mondo delle suv, prima del successo della seconda edizione, a partire dal 2016. Nel 2020 è stata poi aggiornata con un restyling di metà carriera e ora siamo pronti per la terza generazione. Non si sa ancora molto degli esterni, ma oggi possiamo dare uno sguardo in anteprima agli interni, all’abitacolo di questo modello. L’auto però arriverà nelle concessionarie a partire dal primo trimestre del 2024, con una motorizzazione 100% elettrica (anche 4x4) e forse rimane confermata anche un’alternativa a benzina, con l’1.2 3 cilindri turbo da circa 136 CV e cambio automatico EAT8. Non si esclude anche la conferma delle già viste versioni ibride plug-in.

Cockpit tutto nuovo da 21"

Conosciamo già bene il concetto di i-Cockpit di Peugeot, molto elaborato, con volante piccolo e predisposto per tenere sempre alto lo sguardo sulla strada, grazie alla strumentazione in posizione rialzata e l’infotainment al centro della plancia. Ora prende invece il nome di Panoramic i-Cockpit e troviamo un nuovo schermo ricurvo, che parte dal vetro lato guidatore fino al centro del cruscotto, da ben 21 pollici complessivi. Si compone però di due pannelli, rispettivamente per strumentazione e infotainment (touch), ma il colpo d’occhio è incredibile. In posizione separata, più in basso, si trova un secondo (o terzo) schermo chiamato i-Toggles Display, da cui gestire clima e le principali funzioni del sistema multimediale. Il grande schermo risulta quasi sospeso sulla plancia, con le luci ambientali soffuse collocate sotto ad esso, enfatizzando questo aspetto. Non mancheranno alcuni comandi fisici per la gestione di alcune funzioni, ma la grande maggioranza delle operazioni sarà gestibile dagli schermi. Sempre grande l’attenzione alla qualità, con una buona alternanza di materiali tra tessuti riciclati, plastiche morbide e pelle. L’intera plancia è infatti realizzata in tessuto grigio (probabilmente disponibili anche altri colori). Tutto nuovo invece il volante, sempre piccolo e con la forma esagonale, ma con nuovi materiali e un nuovo design più ricercato.

Non si sa ancora molto del nuovo modello se non che poggerà ovviamente sulla piattaforma EMP2, rinominata poi STLA Medium, sotto al cappello dell’alleanza di Stellantis. Grazie agli ultimi aggiornamenti riceverà così una meccanica 100% elettrica ed è aperta a molteplici soluzioni, tra motori solamente a benzina o ibridi plug-in. La varianza a 4 ruote motrici sarà quasi certamente disponibile con l’elettrico ma potrebbe essere riproposta anche con le versioni ibride plug-in, da 225 o 300 CV.