Nuova Porsche 911 Carrera GTS, le 10 cose da sapere

La nuova Porsche 911 Carrera GTS è la prima 911 ad essere equipaggiata con l’innovativo sistema T-Hybrid.

Grazie all’esperienza acquisita nelle competizioni, gli ingegneri tedeschi hanno progettato un innovativo sistema ibrido in grado di adattarsi perfettamente allo spirito della Porsche 911 Carrera GTS.

Non solo prestazioni nettamente migliori, con il lancio del nuovo sistema T-Hybrid anche l’aerodinamica è stata perfezionata così come gli interni. Nuova anche la linea.

Dimensioni

Lunga 4,53 metri, la nuova Porsche 911 Carrera GTS è alta soli 1,3 metri e larga 1,85 metri. Nonostante la presenza dell’unità ibrida e della conseguente maggiore potenza (+61 CV), l’aumento di peso è di 50 kg.

Cambio

Il motore elettrico sincrono a magneti permanenti è integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione PDK a otto rapporti.

Motorizzazioni

Il sistema T-Hybrid prevede l’utilizzo di un turbocompressore elettrico per i gas di scarico. Il motore boxer da 3,6 litri è stato totalmente rivisto. Presenta rispetto alla precedente generazione, un alesaggio maggiorato di 97 mm e una corsa più lunga di 81 mm. La cilindrata cresce di 0,6 litri, il motore è dotato di regolazione dell’albero a camme con tecnologia VarioCam che consente di mantenere un rapporto ideale di miscelazione tra carburante e aria.

Il pacco batteria agli ioni di litio è da 1,9 kWh (lordi), l’impianto elettrico di bordo è da 12V.

La potenza sprigionata dal propulsore boxer è di 485 cavalli per 570 Nm di coppia elettrica, quella complessiva è di 541 cavalli per 610 Nm di coppia.

La Porsche 911 Carrera GTS brucia i 100 km/h con partenza da fermo in soli 3 secondi per una velocità massima di 312 km/h.

Anche la 911 “base” risulta più veloce rispetto al passato, nuova l’adozione di turbocompressori riservati alla GTS. Potenza massima di 394 cavalli per 450 Nm di coppia massima e uno 0 - 100 km/h in 4,1 secondi (3,9 secondi con il pacchetto Sport Chrono).

Prezzi

La nuova Porsche 911 Carrera GTS è disponibile nelle versioni Coupé, Cabriolet e Targa con trazione posteriore e integrale.

Prezzi a partire da 177.518 euro per la GTS Coupé, la 911 Carrera è proposta a un prezzo di partenza di 133.686 euro. Prime consegne per la 911 Carrera GTS previste entro fine anno.

ADAS

Completa la suite dei sistemi di assistenza alla guida presenti di serie o a richiesta. Tra le novità più interessanti che riguardano i dispositivi di sicurezza, a richiesta Porsche propone i nuovi gruppi ottici con funzione LED Matrix HD.

I proiettori dispongono in questo caso di oltre 32.000 punti luce e sono in grado di illuminare la strada fino a una distanza di oltre 600 metri.

Disponibili anche diverse funzioni aggiuntive tra cui l’illuminazione dinamica in curva in funzione della modalità di guida selezionata, l’illuminazione della corsia e delle aree di cantiere e strettoie.

Interni

La classica configurazione due posti secchi che a richiesta può trasformarsi in una 2+2. Immancabile il tasto di avviamento posto alla sinistra del volante, soluzione ripresa dalle auto da corsa Porsche impiegate nella 24h di Le Mans, quando i piloti correvano alla partenza verso l’auto e utilizzavano la mano sinistra per accendere l’auto e quella di destra per inserire la prima marcia e guadagnare così, preziosi secondi.

Modificato anche il selettore delle modalità di guida, il Porsche Driver Experience, riposizionato in favore di una migliore ergonomia. Nuovo è anche il vano refrigerato per gli smartphone con funzione di ricarica a induzione.

Display

La nuova Porsche 911 Carrera GTS dispone di un quadro strumenti completamente digitale da 12,6 pollici. Sette le opzioni di visualizzazione tra cui la modalità Classic che si ispira al tradizionale quadro strumenti Porsche con elementi circolari tondi e contagiri al centro.

Il sistema Porsche Communication Management (PCM) si avvale di un display ad alta risoluzione da 10,9 pollici.

Sul quadro strumenti è possibile visualizzare direttamente le informazioni presenti sul proprio smartphone tramite connettività Apple CarPlay.

Per la prima volta è disponibile un servizio streaming video, utilizzabile anche durante la sosta.

Sicurezza

Asse posteriore sterzante di serie, sistema PDCC di regolazione attiva del telaio e stabilizzazione attiva dei movimenti di rollio, la sportiva tedesca è un concentrato di tecnologia. Le sospensioni sportiva sono dotate di regolazione elettronica degli ammortizzatori, il PASM riduce anche l’altezza di marcia fino a 10 mm, assicurando così una maneggevolezza da primato.

Consumi

Porsche dichiara per la sua nuova 911 Carrera GTS (WLTP) un consumo combinato di carburante nel ciclo WLTP pari a 11,0 – 10,5 l/100 km a fronte di emissioni di CO2 di 251 – 239 g/km.

Connettività

La nuova Porsche 911 Carrera GTS dispone di inedite funzioni di connettività. Tramite un codice QR è possibile accedere al PCM mediante il Porsche ID. Apple CarPlay.

Oltre alla visualizzazione sul quadro strumenti delle informazioni presenti sullo smartphone, è possibile richiamare diverse funzioni del veicolo anche tramite l’assistente vocale SIRI.

Applicazioni quali Spotify e Apple Music possono essere visualizzate come app native sul PCM senza collegare così uno smartphone.