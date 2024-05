Nuova Porsche 911 GTS 2024, debutta la prima 911 ibrida della storia

La Porsche 911 è senza dubbio uno delle sportive più iconiche dell’epoca moderna, capace di restare sempre fedele a sé stessa, nonostante i numerosi cambiamenti adottati nel corso dei decenni. Ora però, con l’arrivo del restyling dell’ultima generazione conosciuta con la sigla di progetto 992 arriva un cambiamento a dir poco storico, ovvero l’adozione del primo propulsore elettrificato. Contemporaneamente alla nuova Porsche 911 GTS, la Casa di Zuffenhausen presenta una versione aggiornata della Carrera equipaggiata con un propulsore boxer non elettrificato, inoltre entrambe le versioni vantano numerose novità dedicate a interni ed esterni.

Porsche 911 GTS, debutta il sistema T-Hybrid

Battezzata Porsche 911 GTS, la 992.2 con motore ibrido adotta il sofisticato sistema T-Hybrid sviluppato appositamente per ottimizzare l’efficienza della vettura, migliorando al contempo le prestazioni, grazie ad una potenza che ha raggiunto i 541 CV, un valore superiore a quello della sportivissima GT3.

Design

Dal punto di vista estetico, la GTS sfoggia proiettori LED Matrix (con 32.000 punti luce) che per la prima volta incorporano tutte le funzioni di illuminazione necessarie per la vettura. Questo ha permesso di ottenere nella zona anteriore prese d’aria di maggiori dimensioni. Nel fascione paraurti risultano incorporate cinque nuove alette di ventilazioni attive, capaci di migliorare l’aerodinamica o di convogliare un elevato flusso d’aria verso i radiatori, a seconda delle esigenze del momento.

La vista posteriore adotta invece una fascia luminosa LED rivista e una griglia di inedita concezione dotata di cinque alette che si “tuffa” dello spoiler attivo. Il sistema di scarico sportivo risulta specifico e offerto di serie su questa versione GTS. Nuova anche la collezione di cerchi in lega che include il modello Exclusive Design con lamelle in carbonio e che risultano disponibili nelle misure da 19 e 20 pollici all’anteriore e 20 e 21 pollici al posteriore.

Abitacolo

Anche gli interni non sono stati stravolti, ma sono stati affinati con alcune modifiche che hanno riguardato l’adozione per la prima volta di un tasto di avviamento alla sinistra del volante. La strumentazione 100% digitale sfrutta un display curvo da 12,6 pollici con sette opzioni di visualizzazione, compresa quella iconica che richiama la storica strumentazione Porsche con cinque indicatori tondi e contagiri al centro. Non manca al centro della plancia l’ampio schermo da 10,9 pollici compatibile con Apple CarPlay e gestibile tramite l’assistente virtuale Siri.

Porsche 992.2, la gamma motorizzazioni

Come anticipato in precedenza, la nuova Porsche 911 GTS 2024 adotta il sistema T-Hybrid che comprende l’uso del 3.6 litri boxer abbinato ad un turbocompressore elettrico per i gas di scarico (capace di offrire fino a 15 CV aggiuntivi) e ad un motore sincrono a magneti permanenti inglobato nell’inedito cambio a doppia frizione a otto marce in grado di sviluppare fino a 41 kW e 150 Nm. Quest’ultimo è alimentato da una batteria da 1,9 kWh lordi con una tensione di 400 V. La 911 GTS sprigiona 541 CV e 610 Nm compressivi che permettono uno scatto da 0 a 100 km/h effettuato in 3 secondi e una velocità massima di 312 km/h (dati dichiarati dal Costruttore). La 911 Carrera invece continua ad essere spinta da un 3.0 litri boxer turbo benzina da 394 CV e 450 Nm che permette di raggiungere i 294 km/h di velocità massima.

Nuove sospensioni

Le novità di questo restyling includono anche sospensioni riviste, in particolare gli ingegneri Porsche hanno lavorato sul sistema PDCC di regolazione attiva del telaio e sulla stabilizzazione attiva del rollio, mentre le sospensioni sportive con sistema PASM sono regolabili elettricamente e permettono di ridurre l’altezza di ben 10 mm.

Prezzo

La 911 Carrera in versione Coupé e Cabriolet è già ordinabile con prezzi di listino che partono da , mentre la GTS Coupé viene offerta da 177.518 euro. Le prime consegne della 911 Carrera sono fissate per la fine dell’estate, mentre per la GTS bisognerà attendere la fine dell’anno.