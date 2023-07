Nuova Renault Arkana 2023, per il SUV-coupé è tempo di restyling

Svelata per la prima volta nel 2020, la Renault Arkana è stata distribuita in ben 240mila unità in molti paesi del globo, guadagnandosi un importante fetta di mercato nel segmento dei C-SUV insieme alle sorelle Megane E-Tech Electric e Austral. Dopo 3 anni di onorata carriera, il SUV-Coupé della Casa francese si concede un interessante restyling che ne aggiorna lo stile e ne semplifica la gamma, offrendo contemporaneamente il nuovo allestimento Esprit Alpine. L’Arkana restyling arriverà nelle concessionarie italiane il prossimo settembre, mentre il listino prezzi ufficiale deve ancora essere comunicato.

Renault Arkana 2023, il design

Dal punto di vista estetico, la rinnovata Arkana sfoggia il nuovo logo Renault “Nouvel R” che si trova al centro della calandra frontale e nella fascia in nero lucido che unisce la firma luminosa. Il frontale è impreziosito da un effetto 3D, mentre la vista posteriore vanta un inedito effetto fumé dedicato ai fari. Le cromature che una volta risultavano dedicate alla mascherina anteriore e alle cornici dei cristalli laterali lasciano il posto ad una finitura di colore nero satinato o lucido, a seconda della versione scelta.

Allestimenti e dotazione

La gamma viene semplificata con soli tre allestimenti: Evolution, Techno e il nuovo Esprit Alpine.

L’equipaggiamento offerto fin dalla versione d’ingresso denominata Evolution è molto ricco ed include tra le altre cose: navigatore gps del sistema multimediale Easy Link che risulta compatibile in modalità wireless con Android Auto e Apple CarPlay. Non manca la strumentazione 100% digitale con display da 7 pollici che permette di visualizzare le principali informazioni sulla marcia del veicolo.

La versione Techno si distingue esteticamente per i fascioni paraurti in tinta carrozzeria abbinate al logo del marchio alle scritte in cromo satinato, mentre i cerchi in lega ricalcano quelli dei precedenti allestimenti denominato RS Line ed E-Tech Engineered.

L'allestimento sportiveggiante Esprit Alpine si riconosce invece per il badge specifico in Grigio Scisto con bordo nero lucido e i dettagli dall’animo “racing” come i nuovi cerchi in lega da 19 pollici e lo spoiler posteriore.

I sedili all’interno del abitacolo sono rivestiti con un mix di ECO TEP (10% dei materiali provengono da fonti biologiche) e similpelle. Inoltre, le sedute risultano impreziosite con cuciture orizzontali blu e dal logo Alpine sullo schienale. Le cinture di sicurezza si distinguono anche per la presenza di due strisce blu. I pannelli delle porte ed il volantesi distinguono invece da cuciture in contrasto blu-bianco-rosse, mentre parte della plancia di fronte al passeggero si caratterizza per un motivo effetto ardesia.

Dal punto di vista delle personalizzazioni, sulla nuova Arkana risulta disponibile la nuova livrea Blu Notturno.

Meccanica ibrida

Basta sulla piattaforma modulare CMF-B, la Arkana sfrutta la motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145 CV che combina la potenza di due motori elettrici (un e-motor da 36 kW ed uno starter ad alta tensione di tipo HSG da 18 kW) ad un motore termico a benzina da 4 cilindri e 1.6 litri da 94 CV. Il tutto è gestito da una trasmissione smart multimode, mentre la parte elettrica è alimentata da una batteria da 1,2 kWh. Questo powertrain risulta molto efficiente e “green”, infatti l’avviamento è sempre garantito in modalità elettrica e in oltre è possibile circolare fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica in città.

Quando arriva

La nuova Renault Arkana 2023 potrà essere ordinata a partire da questa estate, mentre le prime consegne arriveranno a settembre.