Nuove BMW R 12 nineT e R 12: roadster o cruiser?

Le nuove BMW R 12 nineT e R 12, rappresentano l’evoluzione di un progetto nato nel 2013 con il lancio della prima R nineT.

Motore boxer raffreddato ad aria/olio, airbox completamente nuovo, distribuzione quattro valvole per cilindro e un design tanto minimalista quanto personale, una roadster classica per una guida dinamica e una cruiser che infonde sicurezza: queste le anime delle nuove BMW R 12 nineT e R 12.

The Spirit of nineT

Progettata con l’obiettivo di seguire le orme della R nineT, abbina un look fuori dal comune a un’elevata possibilità di personalizzazione. La R 12 nineT è una roadster classica, immediatamente riconoscibile per il suo stile. Una nuda in grado di offrire un’appagante e dinamica esperienza di guida.

Tutto è ridotto all’essenziale, tutto nasce attorno al robusto motore boxer, un propulsore che ha anche una sua personalità stilistica, perché rappresenta un vero e proprio marchio di fabbrica per la Casa dell’Elica.

Ridurre il superfluo, elevando l’attenzione per i dettagli.

Negli ultimi 100 anni, il motore boxer a due cilindri e l’utilizzo di una trasmissione a cardano sono stati i due elementi principali delle moto BMW. Un’eredità non facile, presente sulle nuove R 12 nineT ed R 12. Non a caso le due naked sono state presentate nell’anno dell’anniversario dei 100 anni di BMW Motorrad.

The Spirit of Easy

La BMW R 12 è una classica cruiser dalla guida rilassata. Ha il serbatoio in acciaio, soluzione che richiama i cosiddetti “toaster tank” dei modelli BMW /5 degli anni Settanta.

A differenza della nineT, la R 12 monta una ruota anteriore da 19 pollici, mentre al retro è presente una soluzione da 16 pollici.

La sua natura da cruiser è evidente anche nella posizione di seduta rilassata. Il manubrio è largo, l’altezza da terra è ridotta.

Motore boxer

Il motore boxer raffreddato ad aria / olio ha una cilindrata di 1.170 centimetri cubici e sprigiona una potenza di 109 cavalli (80 kW) a 7.000 gir/min. sulla R 12 nineT e di 95 cavalli (70 kW) a 6.500 gir/min. sulla R 12.

Rispetto alla precedente serie, il telaio è stato completamente riprogettato così come l’airbox, ora integrato sotto la sella.

In perfetto stile café racer è l’impianto di scarico “Twin Pipe” montato a sinistra con due silenziatori a cono rovesciato.

Il telaio principale tubolare è in acciaio a ponte. Rispetto alla precedente R nineT, sulla nuova R12, non necessita di fissaggi, ha un aspetto più pulito e un peso inferiore. Anche il telaietto posteriore è in acciaio tubolare e imbullonato al telaio principale.

Strumentazione e dotazione

Come sulle più classiche naked, sulla rinnovata R 12 nineT la strumentazione prevede due strumenti analogici circolari (velocità e giri motore). Presente una porta USB-C sul lato sinistro e una presa da 12 V sul lato destro. La strumentazione comunica con la rete di bordo tramite un LIN-BUS.

Sulla R 12 è presente solo il tachimetro. Il contagiri è disponibile su richiesta come accessorio BMW Motorcycle.

Completa la dotazione di sicurezza, che prevede il DTC (Dynamic Traction Control) e il controllo della coppia di trascinamento del motore di serie.

L’ABS Pro by BMW Motorrad è presente su ambo le versioni della R 12, l’impianto frenante si avvale di pinze monoblocco a 4 pistoncini e dischi freno flottanti da 310 mm.

Prova su strada - BMW R 12 nineT - R 12

Due moto dal carattere completamente differente, due modi di intendere le due ruote che spaziano dalla guida confortevole al puro divertimento su strada.

La R 12 è una café racer a tutti gli effetti, una moto dalla posizione di guida rilassata e con un motore che ha riserva di potenza e coppia in abbondanza.

Ha un carattere docile pur conservando tutte le qualità di una naked di punta di casa BMW. La sella ribassata massimizza il comfort, il manubrio largo e le pedane spostate in avanti, sono ingredienti che contribuiscono a un comfort di marcia da primato.

La BMW R 12 è una cruiser ammiraglia, che garantisce per centinaia di km, comfort e praticità.

In curva l’anteriore da 19 trasmette il dovuto feeling, la frenata è impeccabile così come il motore. Per fare un sorpasso o riprendere da un basso numero di giri, non occorre nemmeno scalare di marcia, basta spalancare il comando del gas, per avere a disposizione gli oltre 90 cavalli.

Bella la strumentazione digitale presente sull’esemplare in prova, il sound del boxer non è mai invasivo, tutto è dosato alla perfezione.

Discorso diverso è invece per la R 12 nineT, una vera e propria nuda con un carattere velatamente sportivo che, complici i cerchi da 17 pollici, le sospensioni completamente regolabili e gli oltre 100 cavalli a disposizione, regala emozioni e divertimento alla guida, in ogni condizione di marcia

In curva, scende in piega con una facilità incredibile, il motore ha un tiro notevole, dai 6.000 ai 7.000 giri, il suo timbro è coinvolgente.

Il nuovo telaio tubolare trasmette un feeling incredibile. Difficile non restare affascinati da tanto equilibrio, dove ciclistica, propulsore e impianto frenante, elettronica compresa, sono a prova di errore.

La BMW R 12 nineT potrebbe essere “l’arma definitiva” per chi cerca emozioni alla guida e la utilizza in città quotidianamente.

Una naked che può regalare emozioni anche nel fine settimana, quando si è alla ricerca di curve e passi di montagna e dove il cocktail boxer e telaio sono gli ingredienti perfetti per un divertimento assicurato.