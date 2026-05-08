Nuovo Kia Sportage TriFuel, come abbinare il GPL al full hybrid: 1.500 km di autonomia

Muoversi nel mondo dell’automotive, oggi, è una grande sfida. Gli automobilisti sono pressati su più fronti, uno dei quali è quello dei consumi e dei prezzi dei carburanti ormai alle stelle. Tuttavia, c’è qualche costruttore che ha pensato di valorizzare l’aspetto dell’efficienza e in questo campo Kia ha qualcosa da dire grazie alla nuova Kia Sportage TriFuel Full Hybrid GPL. Un’auto che può vantare una soluzione tecnologica unica sul mercato, poiché fonde tre mondi finora distinti: la potenza del turbo benzina, l'intelligenza del sistema Full Hybrid e la convenienza del GPL.

Un design di carattere

Se la sostanza tecnologica è impressionante, il design non è da meno. La grande novità estetica è il lancio dell’inedita versione Black Edition, che si posiziona come il nuovo vertice della gamma orientato a un’eleganza sportiva e premium. Questa edizione speciale si distingue per una cura maniacale dei dettagli esterni, dove il nero lucido diventa il filo conduttore: dai loghi Kia e Sportage alla griglia anteriore, passando per le calotte degli specchietti e le barre sul tetto.

I nuovi cerchi in lega da 19 pollici dedicati e i vetri posteriori oscurati conferiscono alla vettura una presenza su strada autoritaria. Per chi cerca un tocco di esclusività in più, debutta la vernice Ivory Silver Matte, disponibile per la prima volta sulla gamma Full Hybrid, mentre il colore Wolf Grey può essere abbinato a un suggestivo tetto nero a contrasto e a un tetto panoramico apribile elettricamente.

Interni e dotazioni

Varcare la soglia dell'abitacolo significa immergersi in un ambiente moderno e altamente tecnologico. Il protagonista assoluto è il doppio display panoramico da 12,3 pollici che domina la plancia, integrando il sistema di navigazione DAB con compatibilità totale per Apple CarPlay e Android Auto. Nella Black Edition, l’atmosfera è resa ancora più sofisticata dal rivestimento del tetto nero e dai sedili in Kia Tex Delight, che combinano sapientemente pelle artificiale e materiale scamosciato.

La gamma si articola su tre livelli di allestimento, ognuno con una dotazione di serie estremamente generosa. La versione Business offre già la guida autonoma di Livello 2, smart key e fari Full LED. Lo step successivo, lo Style, aggiunge cerchi da 18 pollici, ricarica wireless per smartphone e il fondamentale Blind Spot Monitor. La Black Edition completa il quadro con il portellone posteriore ad apertura intelligente e sedili anteriori regolabili elettricamente.

La sicurezza è affidata a sistemi di ultima generazione come l'Highway Driving Assist (HDA), che mantiene la vettura al centro della carreggiata leggendo la segnaletica, e il Blind-spot View Monitor (BVM), che proietta sul cruscotto le immagini delle telecamere laterali per eliminare ogni angolo cieco.

Entriamo nel sistema TriFuel

Il sistema TriFuel è il risultato di una storica partnership tra Kia Italia e Westport Fuel Systems Italia. Il fulcro meccanico è un propulsore da 1.598 cm³ a 4 cilindri turbo a iniezione diretta, mentre la parte elettrica è affidata a un motore sincrono che lavora in sinfonia con una batteria ai polimeri di ioni di litio da 1,49 kWh. La potenza combinata di 237 CV (174 kW) viene gestita da un cambio automatico a 6 rapporti (AT6) con trazione anteriore. Nonostante l'aggiunta del sistema GPL, la dinamica di guida rimane invariata rispetto alla versione Full Hybrid standard, mantenendo una velocità massima di 196 km/h. Valori che garantiscono prestazioni da vertice della categoria, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in meno di 8 secondi.

Per quanto riguarda l'efficienza, i dati sono emblematici. Partiamo subito dall’autonomia: grazie alla combinazione dei serbatoi, Sportage TriFuel può percorrere oltre 1.500 km complessivi, superando persino le motorizzazioni diesel tradizionali. Il tutto con costi di esercizio drasticamente ridotti: bastano circa 40 euro di GPL per percorrere fino a 650 km.

In modalità GPL, il serbatoio da 65 litri (52 litri netti) garantisce un risparmio netto alla pompa, con emissioni di CO2 contenute a 128 g/km nel ciclo combinato. Il sistema è omologato Euro 6e-bis, assicurando l'accesso alle zone a traffico limitato e benefici fiscali a seconda della regione.

Listino prezzi

Kia ha strutturato il listino per rendere questa tecnologia accessibile a un vasto pubblico, posizionando il TriFuel in modo estremamente competitivo rispetto alle altre motorizzazioni elettrificate:

Business: 40.000 €

Style: 42.750 €

Black Edition: 44.750 €

Per supportare il lancio previsto per il mese di maggio 2026, Kia propone un’offerta finanziaria particolarmente vantaggiosa con TAN 0% su tutta la gamma e rate a partire da 299 € al mese. Inoltre, come da tradizione del marchio, la vettura gode della leggendaria garanzia di 7 anni o 150.

, che copre anche i componenti del sistema GPL installati in fabbrica. Nuovo Kia Sportage TriFuel si conferma così non solo una scelta di stile, ma un investimento intelligente per il futuro della mobilità quotidiana.