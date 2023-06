Il nuovo Lexus LBX ibrido riapre la partita dei B-SUV premium

Primo veicolo Lexus sviluppato espressamente per il mercato europeo, il nuovo LBX si configura anche come il più compatto mai costruito dalla casa giapponese premium del gruppo Toyota. Un modello che irrompe a gamba tesa in un segmento, quello dei B-SUV premium, ancora tutto da esplorare.

B-SUV premium: nel 2024 riparte la sfida

Era infatti il 2016 quando Audi ha svelato il Q2, crossover dalle grandi ambizioni che tuttavia non ha mai fatto breccia nel cuore degli automobilisti. Ci ha provato, nel 2019, anche DS Automobiles con DS 3 Crossback, un piccolo SUV dallo stile ricercato che oggi, con il restyling di metà carriera, punta a consolidare la propria posizione in una fascia di mercato particolarmente difficile da presidiare. Con LBX, Lexus sembra aver fatto tesoro delle esperienze dei concorrenti, arrivando sul mercato con un prodotto che appare competitivo, almeno sulla carta. Una volta arrivato nei concessionari, nei primi mesi del 2024, ad attendere il nuovo B-SUV giapponese ci saranno altri due modelli nuovi di zecca provenienti da due marchi altrettanto ambiziosi: da una parte l’attesissimo B-SUV Alfa Romeo (prodotto in Polonia accanto a Jeep Avenger e Fiat 600 e quindi proposto in versione 100% elettrica oppure mild hybrid) dall’altra l’inedito MINI Aceman, un crossover compatto disponibile soltanto in versione full electric.

LBX: ambizioso nel nome e nel look

Lexus Breakthrough Crossover: l’acronimo LBX basterebbe da solo a spiegare l’ambizione che il brand premium giapponese ha riposto nel suo primo SUV compatto. Nelle intenzioni dell’azienda, LBX porterà l'appeal del marchio Lexus in un nuovo territorio di mercato, abbracciando idee contemporanee in termini di design e tecnologia pur mantenendo le qualità distintive di Lexus, ovvero un’attenzione quasi artigianale al dettaglio e la volontà di creare veicoli accoglienti come lussuosa abitazione giapponese. Fin dal primo sguardo, Lexus LBX dimostra di essere stato progettato per attirare a sé un pubblico più giovane, che mai prima d’ora avrebbe considerato di comprare una Lexus. Lo stile, quindi, da una parte abbraccia i codici estetici che da oltre vent’anni rendono le Lexus immediatamente riconoscibili (la calandra a clessidra e i gruppi ottici affilati), dall’altra reinterpreta questi codici in una chiave più contemporanea, dove l’essenzialità delle linee e l’emozionalità dei volumi la fanno da padrona. Poche linee definiscono forme e proporzioni inedite per un veicolo di queste dimensioni, con una cura del dettaglio che si riflette nelle appendici aerodinamiche, nella lavorazione delle prese d’aria e nella precisione dei proiettori e dei fanali.

Qualità premium ed ergonomia

All'interno di Lexus LBX, l'attenzione è rivolta al coinvolgimento del guidatore, con un abitacolo basato sul concetto Lexus Tazuna, che crea una sensazione di leggerezza e spaziosità grazie alla combinazione tra un'eccellente visibilità e una fluida connessione tra il cruscotto e i pannelli porta. Il cockpit si compone di un display da 12,3 pollici per la strumentazione digitale (interamente configurabile) e un nuovo schermo touch da 9,8 pollici per il sistema multimediale Lexus Link Connect. Quest’ultimo, posizionato in posizione inclinata al centro della plancia (e non a sbalzo come vogliono le ultime tendenze), si integra perfettamente nel disegno della console centrale e propone soluzioni hardware e software evolute: dal protocollo wireless per Apple CarPlay (Android Auto resta via cavo) agli aggiornamenti over-the-air, passando per il controllo vocale con l’assistente “Hey Lexus” fino all’innovativa chiave digitale via smartphone, che elimina di fatto la necessità di portarsi dietro la chiave tradizionale. La qualità premium si trova nella scelta dei materiali, a cominciare dalla pelle semi-anilina (in opzione ci sono eco-pelle e materiali vegani), senza dimenticare le modanature nella finitura carbone Tsuyusami e le cinquanta diverse tonalità cromatiche che compongono il sistema di illuminazione ambientale.

Dimensioni compatte e architettura ibrida (anche 4x4)

Le dimensioni di Lexus LBX lo inseriscono a pieno titolo nel cuore del segmento B-SUV: 4.190 mm di lunghezza x 1.825 mm di larghezza (circa 5 cm in più rispetto alla Toyota Yaris Cross da cui deriva) x 1.545 mm di altezza. Il peso si attesta su 1.280 kg, mentre la capacità del bagagliaio arriva a 332 litri. L’architettura di partenza è la GA-B condivisa con Toyota Yaris Cross, rispetto alla quale sono state apportate diverse migliorie per garantire il rispetto dei requisiti Lexus in termini di handling e riduzione delle vibrazioni e dei rumori. Ne risulta un veicolo dinamicamente superiore. Due le versioni: full hybrid trazione anteriore con sospensioni posteriori a ponte torcente oppure full hybrid a trazione integrale (con un motore elettrico aggiuntivo deputato all’asse posteriore) con sospensioni posteriori a doppio braccio oscillante. In entrambi i casi, il powertrain è il noto ibrido di Toyota-Lexus, qui affinato per sviluppare più potenza e coppia massima rispetto a quello proposto su Toyota Yaris Cross. Il motore è lo stesso 1.5 aspirato tre cilindri, ma qui cambiano il moto-generatore elettrico (più potente) e la centralina di controllo, per un totale di 136 CV di potenza e 185 Nm di coppia. Nuovo è anche il pacco batterie NiMH, più leggero e compatto ma allo stesso tempo capace di erogare una maggiore potenza per più tempo.



Sicurezza al top nel segmento

Il nuovo Lexus LBX beneficia dei più recenti aggiornamenti del pacchetto completo di dispositivi di sicurezza e assistenza alla guida Lexus Safety System +. Gli elementi chiave di serie su tutti gli allestimenti includono un sistema di pre-collisione con assistenza alla svolta negli incroci, controllo dinamico e adattivo della velocità di crociera, assistenza al rilevamento della corsia/assistenza al mantenimento della corsia e assistenza alla segnaletica stradale. Ulteriori elementi che supportano una guida e manovre più sicure e riducono lo stress per il conducente includono il sistema di apertura elettrica della portiera con chiusura elettronica di Lexus con Safe Exit Assist, un Driver Monitor, sensori di parcheggio intelligenti con frenata automatica, Rear Cross Traffic Alert e Blind Spot Monitor. Optional sarà il parcheggio da remoto, che consente al conducente di parcheggiare il proprio veicolo via smartphone stando fuori dall’auto. Un ulteriore elemento di sicurezza e comfort è rappresentato, infine, dall’impianto frenante a controllo elettronico che include il Vehicle Braking Posture Control, un sistema che bilancia automaticamente la distribuzione della forza frenante anteriore e posteriore per limitare il beccheggio e mantenere prestazioni lineari e rassicuranti.

Quattro “atmosfere” per ogni personalità

Con il nuovo LBX, Lexus introduce un nuovo approccio alla personalizzazione del veicolo in base alle caratteristiche dell’acquirente. La gamma offre la possibilità di scegliere tra quattro “atmosfere”: Elegant e Relax puntano su una sensazione di raffinatezza, mentre Emotion e Cool hanno un carattere più sportivo e dinamico. Un ulteriore livello di customizzazione è rappresentato dal nuovo programma Lexus Bespoke Build (disponibile successivamente al lancio in alcuni mercati), che consentirà ai clienti di scegliere dettagli su misura come il colore delle cinture di sicurezza, i ricami della tappezzeria, il colore delle cuciture e le modanature, oltre ai rivestimenti in pelle anilina e Ultrasuede in diverse combinazioni cromatiche.