Otto modelli Mercedes per i neopatentati

Con l’introduzione del nuovo Codice della strada, che alza il limite di peso/potenza consentito per i neopatentati da 55 a 75 kW per tonnellata e fissa un massimo di 105 kW, si ampliano le opportunità nella gamma Mercedes-Benz. La scelta per chi è alle prime esperienze di guida si arricchisce di sei modelli a motore tradizionale e due completamente elettrici. I modelli più classici includono la Classe A, Classe B, GLA, GLB, CLA e CLA Shooting Brake, tutte disponibili con motorizzazioni Diesel e benzina mild-hybrid da 85 e 100 CV. Per chi preferisce un debutto con un tocco di innovazione, ci sono le motorizzazioni 250+ dei modelli EQA e EQB.

Le motorizzazioni tradizionali sono caratterizzate da efficienza e dinamismo, anche grazie agli aggiornamenti recenti che hanno introdotto la tecnologia mild-hybrid su tutta la gamma di motori benzina. Questi motori sono ora supportati da un sistema elettrico ausiliario a 48 volt, che aggiunge 10 kW di potenza extra nella fase di avvio e recupera energia durante la frenata, ricaricando la batteria. L’energia così accumulata viene poi utilizzata per sostenere il motore a combustione nelle accelerazioni. Il motore 180 d, in particolare, si distingue per i suoi consumi efficienti, che raggiungono i 20 km/l e permettono un’autonomia superiore agli 800 km con un pieno, a seconda del modello.

per l’elettrico, l’offerta si compone dei modelli più apprezzati della gamma 100% elettrica: EQA ed EQB, nella versione 250+, che, grazie alla batteria da 70,5 kWh, offrono un’autonomia superiore ai 500 km nel ciclo WLTP.