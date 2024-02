Patente digitale, in arrivo entro il 2024

Si torna a parlare di patente digitale, anche se in passato ogni volta che questo argomento saliva alla ribalta veniva dopo poco tempo accantonato per far spazio ad altre “urgenze”. Ora però, dopo tanti tentennamenti, sembra che l’agognato arrivo della patente di guida digitale sia ormai imminente o almeno si spera. Negli ultimi giorni si è infatti ritornati a parlare della digitalizzazione della licenza di guida, cosa che permetterebbe di mettere da parte quella fisica e di utilizzare una più patica versione custodita in sicurezza nel proprio smartphone. Di seguito cercheremo di fare chiarezza e di spiegare come funziona questo tipo di patente “smaterializzata”.

Patente digitale, cos’è e come funziona

Innanzitutto è necessario precisare che fino ad oggi non risulta possibile digitalizzare nessun tipo di documento, infatti in caso di necessità è possibile mostrare esclusivamente la versione fisica dei propri documenti, anche se si è in possesso di copie cartacee controfirmate. Le uniche eccezioni riguardano gli eventuali permessi di guida provvisori rilasciati dalle Forze dell’Ordine nel caso di smarrimento dei documenti originali.

Ritornando al discorso ella patente digitale, il funzionamento di quest’ultima si baserà sulla tecnologia dei QR code. Il QR code della patente digitale sarà integrato nell’app IO, ovvero l’applicazione per interagire con la Pubblica Amministrazione e che permette di ricevere notifiche, procedere con i pagamenti e visualizzare documenti.

Secondo quanto spiegato da Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza Consiglio ministri con delega all'innovazione tecnologica, sfruttando le potenzialità di questa app si otterrà un “Wallet” (portafogli digitale) dove sarà possibile caricare la propria patente di guida. Ricordiamo inoltre che nel corso dell’anno potranno essere caricate nel medesimo modo anche la tessera sanitaria e a quella per la disabilità. Secondo Butti, la patente potrà essere caricata anche su un Wallet privato, come ad esempio Apple Wallet o Google Wallet che permettono di archiviare carte di credito, bancomat, biglietti arei e treni, tessere per i supermercati, etc.

Cosa succede in caso di controllo?

Se si viene fermati per un controllo basterà mostrare il QR code presente nel proprio smartphone. In questo modo non bisognerà più avere timore di lasciare i documenti a casa, l’unica cosa importante sarà avere sempre la batteria del proprio device carica. Tramite la scansione del QR code, le Forze dell’ordine potranno controllar e tutte le informazioni del caso, come data di scadenza, punti rimasti, eventuali sospensioni, etc.

Quando arriva

Come anticipato in precedenza, ancora non sono state comunicate date precise sull’arrivo della patente digitale, ma i primi test per il pubblico dovrebbero iniziare entro le prossime settimane, mentre l’entrata in vigore ufficiale dovrebbe arrivare entro questa estate.