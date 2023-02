Peugeot 208 è l’auto più venduta in Europa nel 2022

Peugeot 208 è l’auto più venduta in Europa. Ciò che è successo nel 2022 rappresenta veramente un avvenimento storico: era da 14 anni consecutivi che Volkswagen Golf conquistava il titolo di regina d’Europa. Con grande sorpresa, la tendezna si è invertita e non solo la tedesca ha perso il primo posto, ma è stata completamente spodestata dal podio, a favore di Dacia Sandero e Volkswagen T-Roc.

A confermarlo sono prorpio i dati rilasciati da JATO Dynamics - ente specializzato nell’elaborazione e divulgazione di dati, indagini statistiche, ecc – che ha visto primeggiare in Europa, nel 2022, la nuova Peugeot 208 con ben 208.816 immatricolazioni, circa il 5% in più rispetto al 2021, anno in cui già si era pericolosamente avvicinata a sua maestà Golf. A concludere la Top 5 troviamo infatti Dacia Sandero con 200.550 immatricolazioni, Volkswagen T-Roc (181.153 unità, -3%) e, con un po’ di orgoglio nazionale la piccola Fiat 500 con 179.863, in crescita del 3% rispetto al 2021. Quasi drammatico il crollo di Golf, scesa del 14% rispetto all’anno precedente, con “sole” 177.203 unità. Continuando fino alla decima posizione si trova poi Toyota Yaris, Opel Corsa, Hyundai Tucson, Dacia Duster e Renault Clio.

Le ragioni del declino

Fermo restando che è quasi incredibile riuscire a restare al vertice per così tanti anni e attraverso quasi tre diverse generazioni, sembra lecito chiedersi il “perché” di tale discesa. Segnare una flessione a ribasso di pochi punti percentuale potrebbe essere normale visti i tempi che corrono, l’incertezza produttiva e distributiva; ma far segnare un “-14%” crediamo si tratti di un valore da non prendere sotto gamba. Golf è senza ombra di dubbio “l’auto per eccellenza”, quella adatta ad ogni contesto, comoda, spaziosa, tecnologica. Insomma, una certezza automobilistica. Lo è stata per ben 14 anni, eppure qualcosa è cambiato. Il mercato auto Europeo sta attraversando una fase di contrazione, non tanto per ciò che riguarda i numeri ma più riguardo alle dimensioni e al potere d’acquisto del cliente finale. Insieme alle dimensioni, continuano a crescere anche i listini: una Golf di sesta generazione, ben accessoriata poteva essere acquistata con un prezzo medio di circa 25 mila euro, salito a circa 29 mila euro con Golf 7 e oggi arrivato a sfiorare anche i 35 mila euro.

A parità di prezzo, il cliente europeo è ormai indirizzato verso auto più alte da terra, come suv o crossover (vedi T-Roc) oppure vi è anche l’ipotesi di un cambio si segmento: a parità di prezzo l’automobilista è disposto a scendere di segmento, pur di non rinunciare ad una dotazione ricca. Ci sono poi stati alcuni problemi di software legati alla berlina tedesca oltre ad un design che, probabilmente, non è riuscito a convincere pienamente. Golf 7 e 7,5 erano auto universalmente apprezzate mentre con Golf 8 la critica si è spaccata in due, con forti e immediati giudizi negativi fin dal debutto. L’ascesa dei suv e l’arrivo di molteplici alternative accattivanti come Formentor, Taigo, Karoq, Ateca, Puma e molte altre, ha ulteriromente “rosicchiato” numeri a Golf.

Altre riflessioni

Guardando la classifica non si può far altro che rimanere stupiti per il continuo successo di 500, capace di scalare la classifica dal nono al quarto posto. T-Roc salta poi dalla sesta alla terza posizione diventando così il suv più venduto in Europa, togliendo lo scettro a Peugeot 2008 che, a grand sorpresa, perde addiruttura la Top 10 del Vecchio Continente, subendo un -28% rispetto al 2021, principalmente causato dall’assenza di motori ibridi. Retrocede anche Clio, dalla quarta alla decima posizione, lasciando spazio a Hyundai Tucson e Duster, new entry nella Top 10. Passando all’elettrico, Tesla Model Y risulta ora l’elettrica più venduta con ben 138 mila immatricolazioni, superando anche Model 3. La più grande crescita è stata fatta segnare però da Toyota Yaris Cross, passata da 27 a 136 mila unità. Più che raddoppiate poi le vendite dei brand cinesi, passate da 66 mila unità a più di 155 mila, in un mercato comunque in contrazione del 4% per il terzo anno di fila. Basti pensare che solo MG, con circa 114 mila vendite, ha superato sia Honda che Jeep.