Pinifarina Battista e B95 Barchetta Gotham e Dark Night, le auto di Bruce Wayne (Batman)

Automobili Pininfarina e il colosso cinematografico Warner Bros hanno stretto un singolare collaborazione per realizzare due vetture appositamente personalizzate per la Wayne Enterprises, l’azienda immaginare dell’universo DC appartenente a Bruce Wayne, ovvero l’alter ego di Batman. Parliamo di due serie limitate della Battista e della B95 Hyper Barchetta, denominate Gotham e Dark Night, prodotte da Automobili Pininfarina per un ristrettissimo gruppo di facoltosi ed appassionati clienti opportunatamente selezionati.

Versioni Gotham e Dark Night

Le due versioni dedicate alle due supercar elettriche denominate Battista B95 Barchetta riguardano principalmente le sue finiture estetiche, il livello di personalizzazione cromatico e la dotazione di accessori di serie. La “Gotham” sfoggia una speciale livrea esterna Argento Vittorio con tetto Nero Torino e all’interno troviamo rivestimenti in pelle impreziositi da cuciture romboidali. La variante Dark Night vanta invece una colorazione della carrozzeria in Nero Profondo con tetto Nero Torino e rivestimenti interni in pelle di colore nero e Alcantara con cuciture nero e oro. Dal punto di vista estetico, Battista e B95 Hyper Barchetta si differenziano esclusivamente per l finitura dei cerchi di lega e il colore delle pinze freno.

Non manca a bordo maggiordomo Alfred

Degna di nota la presenza “virtuale” del maggiordomo di Bruce Wayne, ovvero l’indispensabile Alfred Pennyworth. L’infotainment è infatti dotato di un assistente virtuale che interagisce con la voce di Alfred. A sottolineare che si tratta di vetture della Wayne Enterprises, non mancano i loghi di quest’ultima sulla carrozzeria, mentre sul telaio e sul battitacco spiccano delle piastre personalizzate in alluminio. La Battista può infine contare su un pacchetto aerodinamico specifico che ottimizza l'efficienza dell’auto, a cui si aggiunge un nuovo tetto in vetro curvo e pannelli porta modificati.

Prezzo

Le Pininfarina Battista e B95 Barchetta Gotham e Dark Night possono già essere prenotate sito ufficiale brucewaynex.com al prezzo non proprio modico di 3,4 milioni di dollari per la Battista e di 4,9 milioni di dollari per la B95 Hyper Barchetta.

Parliamo sicuramente di cifre importanti, ma che permetteranno di mettersi in garage auto degni del grande Batman.