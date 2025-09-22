Pirelli corre anche nella moda: debutta la Lifestyle Collection 2025-2026

Pirelli Design mette il piede sull’acceleratore e porta il suo heritage oltre la pista, lanciando ufficialmente la Pirelli Lifestyle Collection 2025-2026. Due capsule, firmate dal designer di fama mondiale Denis Deković, segnano l’ingresso del marchio nel mondo fashion contemporaneo: Racing Team, già disponibile sull’e-commerce ufficiale dal 22 settembre, e The Cal™, in arrivo a ottobre.

La strategia di Pirelli Design

L’iniziativa consolida la strategia di Pirelli Design, già attiva nei segmenti del merchandising e del licensing, e mira ad attrarre un pubblico giovane, sensibile al design e allo stile, senza dimenticare le radici nel motorsport. Non a caso, la collezione debutta alla vigilia della Milano Fashion Week, con un evento dedicato al Parco Ravizza, pensato come un ponte tra la cultura racing e il linguaggio delle nuove generazioni. “Pirelli non è solo tecnologia ma anche cultura. L’idea era elevare capi essenziali attraverso dettagli, artigianalità e materiali di qualità. Ogni pezzo racconta il presente e il futuro del marchio”, ha spiegato Deković.

L'iconografia delle corse

Il Drop 1 – Racing Team interpreta l’iconografia delle corse con un tocco lifestyle. Quattro i capi principali: Victory Long Sleeve, Grid Tee, Pit Jacket e Apex Hoodie. Dalla T-shirt con stampe gommate alla hoodie con zip di ventilazione, ogni dettaglio richiama l’universo Pirelli, giocando su tecniche miste e materiali premium. È moda, ma anche un manifesto: vivere la velocità come filosofia, senza rinunciare all’autenticità.

Il Calendario Pirelli

Il Drop 2 – The Cal™, invece, rende omaggio a un’icona senza tempo: il Calendario Pirelli. T-shirt, crewneck e varsity jacket reinterpretano il concetto di tempo come arte, con tonalità terra e nero intenso, ricami e dettagli gommati. Il linguaggio visivo del Calendario diventa tessuto, pronto a indossarsi. Secondo Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion: “La collaborazione con Denis Deković riflette la nostra ricerca di innovazione e design, rafforzando il legame con le nuove generazioni”.

Con questa collezione, Pirelli conferma ancora una volta la propria capacità di trasformare un simbolo industriale in lifestyle. Dal podio di Formula 1® alle passerelle della moda, il passo – o meglio, il giro di pista – è breve.