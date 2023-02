Pirelli, ecco il primo pneumatico off-road per la Porsche 911 Dakar

Per accoppiare la versatilità di un fuoristrada alle migliori prestazioni possibili che da sempre ne fanno un'icona nel settore automotive, Porsche ha affidato a Pirelli lo sviluppo di uno pneumatico su misura: per la prima volta, una Porsche 911 Dakar ha montato come primo equipaggiamento Scorpion All Terrain Plus, realizzato appositamente per le condizioni da fuoristrada più complesse e impegnative.

Ecco le caratteristiche

La vettura è una reinterpretazione della coupé in chiave "all terrain" ma dalle caratteristiche tecniche che la rendono adatta a uscire dall’asfalto. Pirelli Scorpion All Terrain Plus, della gamma Scorpion, è nato e progettato in maniera specifica per garantire la migliore resistenza e supporto sui terreni più impervi ma allo stesso modo è stato adattato così da consentire alla Porsche 911 Dakar maggiore versatilità per essere un fuoristrada e alte prestazioni che caratterizzano il top nel mondo delle auto sportive. " Per questo è stato condotto un processo di sviluppo particolare, che ha attinto ampiamente all’esperienza di Pirelli con i pneumatici Ultra High Performance dedicati ai modelli più veloci", fanno sapere da Pirelli.

Questo modello, che nasce già con pneumatici al 100% Pirelli, comprende anche la gamma formata dal "P Zero estivo" (da utilizzare esclusivamente sull'asfalto), e con il "P Zero Winter" (pneumatici ad hoc per l'aderenza anche durante la stagione invernale". Le Scorpion All Terrain Plus hanno delle mescole offrono prestazioni di vertice sulla vettura sia sullo sterrato che sull'asfalto: la struttura del pneumatico è stata irrobustita – specialmente al posteriore – e ottimizzata per migliorare l’impronta a terra . Rispetto al pneumatico tradizionale, quello realizzato per la Porsche 911 Dakar possiede un battistrada che restituisce performance competitive sull’asciutto, in circuito ma anche nel deserto senza tralasciare gli aspetti fondamentali come stabilità, sicurezza e comfort. Per la sperimentazione, Pirelli ha guidato la 911 Dakar " su tutti i principali proving ground europei e su diversi tracciati rappresentativi di un’ampia varietà di condizioni ".

"La gomma giusta fa la differenza"

A provare la 911 Dakar è stato Walter Röhrl come si vede in questo video. Il pilota di rally tedesco ha vinto numerose competizioni tra cui due campionati Fia World Drivers. " La gomma giusta fa la differenza ", ha spiegato durante le prove alla guida dell'auto sportiva dimostrando come ogni pneumatico specifico per il tipo di terreno, quindi dallo Scorpion All Terrain Plus scelto per la sabbia del deserto al P Zero Winter, messo alla prova sulla neve delle Alpi, sia la chiave per passare da una condizione estrema al suo opposto. Röhrl ha raccontato che quarant’anni fa vinse il Rally di Monte-Carlo grazie a una strategia che gli fece avere la meglio sugli avversari che, al contrario di lui, erano dotati di trazione integrale: per affrontare con efficacia sia le zone di percorso ghiacciate sia l’asfalto asciutto, la squadra di Röhrl fu l’unica a optare per un cambio gomme, passando da Pirelli chiodate a Pirelli slick. Un cambio gomme che si è rivelato " il punto chiave per vincere la gara" .

Dura ormai da decenni e si considera storica la collaborazione tra Pirelli e la casa di Stoccarda: fu proprio la Porsche 911 ad avere il primo pneumatico Pirelli marcato (in quel casocon il simbolo "N"). Nel 1982 nacque con Porsche la strategia "Perfect Fit" di Pirelli con la quale iniziò lo svilippò di pneumatici con caratteristiche specifiche, su misura, per i modelli delle case auto più prestigiose così da avere le migliori prestazioni possibili.