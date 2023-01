Porsche 911, in arrivo una versione ibrida, ma non plug-in

Una delle sportive più iconiche, versatili e polivalenti in commercio. Porsche 911 è l’auto “nata sbagliata” per natura, ma con cui si può tranquillamente saltare da una cena di gala, ai cordoli del Nurburgring fino ad arrampicarsi sulle dune del deserto. Una sola vettura declinata in molteplici versioni, tutte con un impiego ben specifico e solitamente amate dai rispettivi acquirenti. Una delle poche sportive che non hai conosciuti crisi, in grado di evolversi nel tempo senza però perdere la sua storicità e i suoi valori. Anche lei però deve cedere il passo al progresso e, come sembra lecito aspettarsi, non tarderanno ad arrivare delle versioni elettrificate, come rivela anche lo stesso Oliver Blume, CEO di Porsche.

Sarà ibrida, ma non plug-in

Lo stesso Blume parla ai microfoni di Car Magazine, spiegando: “aggiungeremo una motorizzazione ibrida e molto sportiva sulla 911”. Lo stesso Blume, circa un anno fa aveva spiegato come, molto probabilmente, i primi approcci all’elettrificazione della 911 non avrebbero seguito la strada del plug-in, difficile da implementare sulla piattaforma della sportiva di Zuffenhausen. Secondo recenti indiscrezioni si tratterà quindi di un sistema simile al full-hybrid, quindi con ricarica automatica tramite la frenata o il motore termico, che avrà molto in comune con le tecnologie presentate con la Porsche 919 di Le Mans. Il manager della casa tedesca ha inoltre precisato come la 911, la più iconica di tutte le Porsche, sarà l’ultima ad abbandonare il motore termico, fino alla fine dei suoi giorni. Con ogni probabilità, la celebre sportiva verrà riproposta con motori endotermici fino (almeno) al 2030. Fino a tale data, Porsche porterà avanti lo sviluppo anche dei nuovi carburanti sintetici, volti a ridurre l’impatto ambientale senza compromettere le emozioni al volante. Si parla infatti di eFuel, ricavato da acqua e anidride carbonica, tramite l’impiego di energia eolica. Le previsioni di Porsche parlano di almeno 570 milioni di litri prodotti entro il 2027.

Anche Porsche sull’elettrico

Neanche la casa di Stoccarda si salverà, ma è piuttosto scontato. Sappiamo già come le prossime generazioni di Macan saranno sviluppate sulla nuova piattaforma PPE, così da aprire le porte alle versioni 100% elettriche. A breve saranno anche presentate le nuove 718 Cayman e Boxster che, dalla prossima generazione nel 2025, saranno solamente elettriche, sfruttando una piattaforma inedita.