Pirelli P Zero, il nuovo pneumatico per la Ferrari Enzo

Ferrari Enzo è un nome che fa tremare, per grandezza e solenne maestosità, tutto l'universo delle automobili. Questa hypercar di inizio terzo millennio nasce come omaggio al fondatore del Cavallino Rampante ed è un concentrato di fine tecnologia derivata direttamente delle monoposto di F1 della Scuderia più titolata del Circus. Oggi, il valore di mercato di questa vettura è - praticamente - inestimabile. Pirelli per dare alla straordinaria supercar di Maranello il giusto "paio di scarpe" ha realizzato un P Zero ad hoc, che si va a sommare a quelli dedicati alle altre regine della velocità Ferrari F40 ed F50.

Pirelli P Zero Corsa System, prodotto per la Ferrari Enzo

P Zero Corsa System è lo pneumatico per la Ferrari Enzo, nelle misure 245/35 R19 all’anteriore e 345/35 R19 al posteriore. Come tutti i prodotti della gamma Collezione, anche quest'ultimo si contraddistingue per un aspetto del tutto simile all’originale, ma realizzato con materiali e tecnologie dei tempi moderni. Pensato nei primi anni Duemila per essere il più sportivo della gamma stradale, ha una specifica struttura che gli conferisce massima stabilità ad alte velocità e in curva, permettendone l'utilizzo anche in pista. I due differenti disegni battistrada, direzionale per l'anteriore e asimmetrico per il posteriore, consentono inoltre di contrastare il fenomeno dell'aquaplaning. Il nuovo pneumatico è stato testato assieme ai collaudatori Ferrari, ritrovando lo stesso carattere di sportività dell’epoca, ora unito a una maggiore sicurezza e affidabilità grazie all’impiego delle più aggiornate mescole.

Pirelli e le altre regine di Ferrari

Pirelli, come dicevamo, ha reallizato delle gomme specifiche anche per altre glorie Ferrari F50 e F40. I pneumatici P Zero Corsa System della gamma Collezione sono disponibili, nelle misure 245/35 R18 all’anteriore e 335/30 R18 al posteriore, per la F50, descritta al tempo come l’auto stradale più vicina a una Formula 1 che la casa di Maranello avesse mai costruito. Per la progenitrice del 1987, la supercar più estrema della sua epoca, capace di viaggiare a oltre 300 km/h di velocità massima, Pirelli offre la P Zero Corsa nelle misure 245/40 R17 all’anteriore e 335/35 R17 al posteriore. Tra le novità principali di questa versione, il lettering sul fianco del pneumatico che riprende quello originale.

Gamma Pirelli P Zero

La gamma Pirelli P Zero ha alle spalle una storia che è un concentrato di innovazione e tecnica che si mischia alle vetture più prestigiose ed estreme degli ultimi 4 decenni e al motorsport. Nel tempo la gamma si è evoluta seguendo le esigenze del mercato automobilistico, sempre più interessato a performance, sicurezza, sostenibilità, fino alla mobilità elettrica. È su un P Zero, infatti, che nel 2019 debutta la marcatura Elect dedicata ai prodotti realizzati per le auto elettriche. La famiglia si è rinnovata con 3 nuovi modelli presentati al Goodwood Festival of Speed 2023: il P Zero E, P Zero R e P Zero Trofeo RS.

Tutti pneumatici sviluppati secondo l’approccio “, una metodologia che usa materiali e strumenti innovativi tra cui la virtualizzazione ereditata dall’esperienza nel motorsport.