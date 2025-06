Pirelli presenta il nuovo Scorpion All Season SF3: pneumatico quattro stagioni per suv

Pirelli ha lanciato lo Scorpion All Season SF3, un pneumatico quattro stagioni progettato specificamente per suv, che estende le caratteristiche tecniche del Cinturato All Season SF3 alle esigenze dei veicoli a guida alta. Il pneumatico si distingue per la sicurezza in diverse condizioni climatiche, come confermato dai test indipendenti Dekra, nei quali ha ottenuto risultati rilevanti nella frenata cumulata. La gamma è caratterizzata dalla “Classe A” nell’etichetta europea per aderenza sul bagnato e dalla marcatura 3PMSF, che certifica la conformità alle normative per l’uso in condizioni invernali severe. Il prodotto presenta inoltre valori di rumorosità e resistenza al rotolamento contenuti, con classificazioni europee di classe B o superiori.

Le caratteristiche

Tra le caratteristiche tecniche si segnalano tasselli del battistrada rinforzati e di dimensioni maggiorate, studiati per migliorare il contatto con la strada, ridurre vibrazioni e rumore, e offrire stabilità e comfort alla guida su veicoli più pesanti. Il disegno del battistrada prevede lamelle 3D che, modificando la propria forma con l’usura, mantengono la capacità di aderenza anche in condizioni di neve. La mescola utilizzata nel pneumatico integra materiali innovativi, selezionati tramite uno strumento basato sull’intelligenza artificiale, che bilanciano rigidità e aderenza alle diverse temperature, migliorando le prestazioni sia in estate sia in inverno.

La gamma di prodotto

La gamma Scorpion All Season SF3 è disponibile in misure da 17 a 21 pollici e include versioni con marcatura Elect per veicoli elettrici e ibridi plug-in, oltre a modelli dotati del sistema Pirelli Noise Cancelling System (PNCS) per la riduzione del rumore da rotolamento.

Parallelamente, il Cinturato All Season SF3 rimane disponibile per vetture medie e compatte, con misure da 15 a 20 pollici, e integra tecnologie come la Seal Inside per la possibilità di circolare dopo forature accidentali.