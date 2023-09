Pirelli prosegue lo sviluppo della tecnologia Elect

All'ultimo IAA Mobility di Monaco di Baviera, Pirelli spicca per essere stato il marchio leader nei pneumatici per auto elettriche premium e prestige. Tra le tantissime novità esposte, Pirelli equipaggiava quasi il 25% delle vetture BEV e il 30% delle plug-in hybrid, con prodotti da P Zero a Scorpion tutti contraddistinti dalla marcatura Elect che delinea quelli destinati alle auto “alla spina”. Dal debutto nel 2019 a oggi, la tecnologia Elect ha già oltrepassato il totale di 300 omologazioni. La crescita in questa direzione è inarrestabile: rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nel primo semestre del 2023 le nuove omologazioni sono aumentate a velocità doppia (+125%), a dimostrazione di una militanza sempre più ampia di Pirelli nella mobilità elettrica. Inoltre era gommata Pirelli anche l’unica vettura a idrogeno presente allo IAA Mobility, la BMW iX5 Hydrogen, che adotta P Zero marcati FSC, i soli pneumatici al mondo realizzati con gomma naturale certificata dall’ente Forest Stewardship Council.

“Il primato conquistato nella mobilità elettrica valorizza l’innovazione della nostra ricerca e sviluppo. Pirelli è l’unico produttore ad avere una tecnologia trasversale dedicata alle auto elettriche e applicabile a tutte le nostre linee. Una scelta che ci consente maggiore versatilità per offrire ai costruttori automobilistici pneumatici progettati ad hoc, che si combinano al meglio con le caratteristiche di ogni vettura. La richiesta di coperture specifiche per BEV e PHEV cresce sempre più velocemente e il debutto del nuovo P Zero E porterà a un’ulteriore accelerazione delle omologazioni Elect” ha detto Piero Misani, SVP R&D e Cyber di Pirelli.

Pirelli calza le elettriche su misura

Pirelli Elect è il pacchetto di tecnologie realizzato per dare ancora di più alla dinamica delle auto elettriche e ibride plug-in. Tali vetture possiedono esigenze specifiche che rendono la scelta dei pneumatici ancora più determinante. Questi, infatti, hanno il compito di supportare il peso elevato del veicolo e la coppia istantanea erogata dal motore elettrico: la struttura e i materiali usati nei pneumatici Elect sono in grado di resistere alle sollecitazioni e rispondere con maggiore reattività, con il risultato di essere anche più duraturi. Inoltre, un motore silenzioso ha bisogno di pneumatici progettati per assicurare il comfort acustico durante la marcia e la tecnologia Pirelli consente di ridurre fino al 20% la rumorosità percepita all’interno dell’abitacolo. Altro elemento da considerare è l’autonomia delle batterie, che può essere favorita da pneumatici con una ridotta resistenza al rotolamento. Gli esami condotti da Pirelli hanno evidenziato un accrescimento del chilometraggio percorribile con un “pieno” di energia fino al 10% in più.

P Zero E

Arriva ora sul mercato, con la tecnologia Elect “di serie” su tutte le misure, il nuovo Pirelli P Zero E, pneumatico ad alte prestazioni pensato per le vetture elettriche. È il primo prodotto realizzato con più del 55% di materiali di origine naturale o riciclati (affermazione validata dall'organismo indipendente di certificazione Bureau Veritas) e l’unico UHP (ultra high performance) sul mercato ad aver ottenuto la tripla classe A nell’etichetta sull’intera gamma.