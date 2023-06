Pirelli presenta gli pneumatici per la Lotus Eletre

Lotus ha presentato una nuova incredibile hypercar elettrica, dalla carrozzeria SUV, chiamata Eletre. Pirelli, invece, ha realizzato le sue "scarpe" su misura, Elect: 10 diversi pneumatici per tirare fuori il meglio del suo potenziale. Le misure sono differenziate per l'anteriore e il posteriore, dunque, la gomma P Zero sarà da 22” (275/40R22, 315/35R22) davanti e da 23” (275/35R23, 315/30R23) al retrotreno. La nuova creatura di Pirelli per Lotus è disponibile sia tecnologia Seal Inside, che senza. Inoltre, per la fuoriserie britannica c'è anche P Zero Corsa da 22” (275/40R22 e 315/35R22), che - insieme all'altro pneumatico - è pensato per trovare un bilanciamento tra comfort e performance dell’auto nella guida sportiva. A sottolineare lo sviluppo dedicato è incisa sul fianco la marcatura LTS, mentre quella Elect identifica la presenza di un pacchetto di tecnologie che valorizza le caratteristiche dei veicoli elettrici.

Pensati per l'elettrico

Questi nuovi pneumatici Pirelli Elect per la Lotus Eletre hanno un’impronta a terra e mescole specifiche che massimizzano l’aderenza, abbattendo gli slittamenti in accelerazione dati dalla coppia fulminea dei propulsori a batteria. I progettisti hanno lavorato anche su una struttura rinforzata per dare un sostegno adeguato al veicolo. Altra area su cui è stato rivolto un copioso impegno, come richiesto dal costruttore, è stata il comfort acustico: i Pirelli Elect sono progettati per ridurre il rumore da rotolamento, rendendo il viaggio confortevole e ovottato. Caratteristiche certificate dai valori dell’etichetta europea: tutte le misure hanno ottenuto la classe A nell’aderenza su bagnato e quasi tutte sono in classe A di noise.

Pirelli: sviluppo e sicurezza

A rendere ancora più sicuri i P Zero da 22” e 23” per la hypercar di Lotus, ci pensa la presenza (opzionale) della tecnologia Seal Inside, che viene applicata per la prima volta su una misura così voluminosa. Seal Inside è un sistema auto-sigillante che conserva la pressione all’interno del pneumatico anche dopo una foratura, permettendo di procedere nella marcia. I P Zero e i P Zero Corsa su misura per la Lotus Eletre sono figli di uno sviluppo condotto con l’aiuto di strumenti virtuali di progettazione. Definire le specifiche dei pneumatici tramite la modellazione 3D, ancora prima di produrre dei prototipi fisici, permette di toccare livelli di dettaglio nella progettazione più elevati e rende più efficace l’interazione tra Pirelli e il costruttore automobilistico.

Il commento delle parti in causa

“Sviluppare pneumatici ad alte prestazioni per una vettura BEV dinamica come la Lotus Eletre ci ha richiesto di elevare il livello tecnologico, per individuare nuove soluzioni capaci di rispondere alle esigenze di un mercato che sta vivendo una vera rivoluzione, veloce e sfidante come mai prima d’ora. Insieme alle auto anche i pneumatici cambiano, molto più di quanto non si veda. Per noi è fondamentale lavorare al fianco dei costruttori automobilistici del mercato prestige, come Lotus, perché ci permette di immaginare e poi realizzare insieme questa evoluzione”, ha detto Dario Marrafuschi, Head of Product Pirelli.

"Negli ultimi mesi abbiamo effettuato sessioni di test molto intense su piste impegnative come il famoso Nürburgring Nordschleife e il team Pirelli ha fatto un ottimo lavoro. I pneumatici sviluppati per la Eletre hanno livelli di prestazione su misura per il nostro nuovo veicolo elettrico e molto dinamico", sostiene Dr. Flavio Friesen, Senior Chief Engineer of Vehicle Integration of Lotus Tech Innovation Centre, Deputy General Manager of Lotus Tech Research Institute.