Pirelli Scorpion BK, ritorna lo pneumatico per la storica Lamborghini LM002

Pirelli fa un regalo unico agli amanti delle Lamborghini storiche, la Casa milanese ha deciso di riproporre nella propria offerta lo pneumatico Scorpion BK dedicato all’iconico off-road Lamborghini LM002 del 1986. Parliamo di uno pneumatico che nel periodo del suo debutto risultava all’avanguardia sia per quanto riguarda le generose dimensioni che per le sue doti di resistenza. La caratteristica principale dello Scorpion BK rimangono però le sue “orecchie”, ovvero delle speciali alette laterali che permettevano al veicolo di “galleggiare” sulla sabbia del deserto.

Lo Scorpion BK è stato ricreato appositamente per la linea Pirelli Collezione, dedicata alle auto storiche. Questo pneumatico è stato presentato in anteprima sotto i riflettori del “FuoriConcorso”, esclusivo evento per i collezionisti che si svolge sulle sponde del Lago di Como. Quella tra Pirelli e Lamborghini è una lunga e proficua collaborazione iniziata nel lontano 1963, arrivando fino al moderno SUV ad altissime prestazioni Urus.

La storia dello pneumatico con le orecchie

Erano i primi anni ’80 quando alla Pirelli venne chiesto di realizzare uno speciale pneumatico per un veicolo altrettanto fuori dal comune. In quel periodo, infatti, la Casa del Toro stava sviluppando la “madre” di tutti i SUV ad altissime prestazioni, ovvero la Lamborghini LM002. Parliamo un veicolo off-road con trazione integrale pesante circa 3.500 kg, spinto dal poderoso V12 5.2 litri da 400 CV, gestiti da un cambio manuale a 6 marce più “riduttore”, e scaricati sulla trazione integrale permanente con tre differenziali.

Prestazioni al top

Oltre a garantire una elevata tenuta di strada, questi pneumatici dovevano resistere a temperature estreme, come quelle che si riscontrano nel deserto, oltre a sopportare l’elevata massa dell’auto, il tutto sollecitato dalle prestazioni sportive offerte dal propulsore. Per ottenere questo risultato, Gli Scorpion BK vantavano una carcassa robusta, dotata di rinforzi antitaglio in aramide, con questi ultimi in grado di assorbire gli urti e rendere più veloci le reazioni se il pilota effettuava improvvise manovre. La tecnologia adottata da questo pneumatico è infatti derivata direttamente dal motorsport, perché basata sullo pneumatico Pirelli dell’Intermedio Montecarlo sgorbiato sugli slick per i rally dell’epoca.

Il primo dell’offerta Scorpion

Lo Scorpion BK è il primo della famiglia Pirelli Scorpion, la linea di pneumatici dedicata agli Sport Utility Vehicle. Nel 2022 la gamma ha subita una forte evoluzione per adattarsi alle ultime novità, comprese le auto 100% elettriche. Questo tipo di pneumatici vantano inoltre l’approccio di progettazione “Eco-Safety”, che abbina ad un basso impatto ambientale a prestazioni elevatissime e alla massima sicurezza di guida. La linea Pirelli è stata sviluppata anche per la Urus, grazie all’offerta di 6 differenti battistrada fra i 21 e i 23 pollici: si parte dai P Zero agli Scorpion, fino ad arrivare ai P Zero Trofeo R per la recente Urus Performante.