Polestar 2, Snow Space e il Circolo Polare Artico

Il freddo e lontano Nord Europa possiede un fascino magico, alimentato dagli innumerevoli miti e dalle leggende che si respirano in queste terre, dai Nibelunghi a Odino, un luogo dove la natura incontaminata riveste un ruolo prioritario, con le sue foreste e i suoi incantevoli corsi d'acqua, mentre le particolari condizioni climatiche, spesso rigide, influiscono in modo prepotente sulla vita di ognuno. A Rovaniemi, città simbolo della Lapponia, abbiamo scoperto in anteprima e in esclusiva la Polestar 2, berlina elettrica dal cuore scandinavo e grande espressione del design artico, una corrente stilistica molto apprezzata che fa del minimalismo la sua cifra principale.

Lo Snow Space di Polestar

In questo periodo invernale a Rovaniemi è sorto un tempio di neve dall'altezza di dodici metri, che costudisce gelosamente un esemplare di Polestar 2 e alcune statue di ghiaccio che riproducono fedelmente talune parti meccaniche della nuova creatura del brand scandinavo. Per tirare su lo Snow Space ci sono voluti oltre 3000 metri cubi di neve, tutta proveniente da una vicina area della città. Il suo impatto ambientale è prossoché nullo e, anzi, questo teatro naturale è stato realizzato grazie all'uso di camion elettrici, in nome della sostenibilità, altro elemento in comune con la filosofia costruttiva di Polestar.

Questo spazio altamente suggestivo è il luogo ideale per osservare da vicino un'auto dalla grande personalità ed espressione concreta dell'Arctic Design, corrente che ha una sua rassegna dedicata, la Arctic Design Week, che partirà nel prossimo mese di marzo. Ogni anno oltre 25.000 persone si recano nel capoluogo lappone alla scoperta di uno stile che si lega profondamente con la natura circostante e che coinvolge innumerevoli soggetti. Quando il tempo a disposizione dello Snow Space sarà scaduto, tutta la neve verrà riportata nel suo luogo di origine, sui pendii del vicino Ounasvaara.

La città espressione di Aalto

Rovaniemi è anche la città simbolo dell'ingegno di Alvar Aalto, architetto e designer finlandese, che nel corso del secondo dopoguerra ha lasciato la sua impronta su un luogo uscito devastato dalle terribili conseguenze del conflitto bellico. Nel 1944 il centro storico della cittadina lappone è andato distrutto per il 90%, per questo motivo è stato necessario il contributo di Aalto per ridare una forte personalità a un centro abitato vitale per tutta la regione della Lapponia. L'animale simbolo di questa zona è la renna, ragione per cui Aalto ha ridisegnato il piano urbanistico di Rovaniemi riproducendone la testa e le corna, con lo stadio sportivo Keskuskenttä come occhio, mentre le strade che conducono a nord, ad ovest e a sud, ne disegnano le corna. Le opere principali del brillante architetto sono, però, il centro amministrativo e culturale, noto anche come il centro Aalto, che comprende il municipio, la biblioteca comunale di Rovaniemi e la Casa Lappia, una struttura per congressi e sede del Teatro di Rovaniemi. In questo periodo, lo Snow Space di Polestar si staglie nel cuore di quest'area in modo imponente.

La Casa Lappia

Il mito di Santa Claus

Molti turisti si addentrano fino al Circolo Polare Artico per andare a trovare Santa Claus, il nostro Babbo Natale, che risiede proprio a una manciata di chilometri da Rovaniemi. Il villaggio dell'anziano signore che porta i regali nella notte del 24 dicembre ai bambini di tutto il mondo, è una grande attrazione che si snoda in molteplici aree tematiche per la gioia di grandi e piccini che possono vivere la magia del Natale per tutto l'anno. Le renne traianano ancora la slitta di Santa Claus, ma dopo l'incontro ravvicinato con la Polestar 2, non è improbabile pensare a un cambiamento che sarebbe epocale.

Polestar al Lapland Rally

Dal 12 al 14 gennaio si è tenuto anche l'Arctic Lapland Rally, un evento importante legato ai motori nel quale la città di Rovaniemi è stata travolta dalla passione per questa disciplina sportiva. Tutta la comunità locale si è riversata per le strade per sostenere i vari piloti, che con un entusiasmo si sono cimentati nelle varie prove speciali. Ai nastri di partenza non si sono presentati soltanto dei professionisti, ma anche appassionati con vetture comuni preparate appositamente per cimentarsi in questo appuntamento. Tra i volti più noti c'era Heikki Kovalainen, ex pilota di Formula 1 con una vittoria all'attivo ai tempi di McLaren, oltre al fratello di Kimi Raikkonen. Nello stage speciale del 13 gennaio anche la Polestar 2 guidata da Joakim Rydholm, CEO and Senior Chassis Development Engineer di Polestar, ha garaggiato e stupito i tanti spettatori che sono rimasti colpiti dalla fastback elettrica che si è lanciata senza paura sulle strade innevate. Un accadimento insolito quello di ammirare un'auto del genere danzare tra le curve, ma tutti quanti sono rimasti positivamente a bocca aperta. Il motivo? La velocità, l'agilità e le capacità di destreggiarsi in una sfida non banale per un'auto da tutti i giorni. La Polestar 2, showcar dell'Arctic Lapland Rally, ha lasciato il segno.