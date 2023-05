Polestar e Candela unite per un aliscafo elettrico

Polestar e Candela si uniscono in una collaborazione che coniuga il design sobrio e razionale, tipicamente scandinavo dei veicoli elettrici di lusso dell'universo Geely, con l'innovativo aliscafo elettrico di Candela. Da questa alleanza prende forma la nuova Candela C-8 Polestar edition che si pone come scopo quello di accorciare il passaggio a una mobilità elettrica più sostenibile. Sempre con stile e qualità. "La tecnologia degli aliscafi di Candela rappresenta un cambio di paradigma per le prestazioni sostenibili nell'industria nautica. Come la prima volta che si guida un'auto elettrica, quando l'imbarcazione 'decolla' si percepisce immediatamente che questo è il futuro, e ora con gli speciali dettagli in oro che esibiamo con orgoglio sulle nostre auto", afferma Maximilian Missoni, responsabile del design di Polestar.

Polestar si tuffa nella nautica

Non è la prima volta che i due marchi svedesi operanti nel settore della mobilità premium hanno raggiunto un accordo, infatti in precedenza Polestar era nato un sodalizio per la fornitura di batterie e tecnologia di ricarica per alimentare gli aliscafi elettrici di Candela. L'edizione Candela C-8 Polestar introduce il gusto e il lusso delle auto Polestar al mondo della nautica. Questo veicolo si presenta con un nuovo colore esterno grigio pieno, a cui si somma una tonalità di grigio più chiaro per gli interni, che conferisce all'imbarcazione un’aura elegante e uniforme, rafforzata dall'utilizzo dello stesso tessuto certificato per uso marino ovunque, dai sedili, dai cuscini e dai lettini prendisole ai pannelli delle pareti e del tetto.

Le migliore dello stile discendono anche dall'esperienza accumulata da Polestar nel campo automobilistico, che viene brillantemente espresso con un rivestimento dei sedili progettato ad hoc per offrire un comfort di massimo livello e migliorare l'esperienza di guida, adesso fluida e silenziosa per un'imbarcazione aliscafo elettrica. Per accentuare l’aspetto tecnologico e innovativo, oltre che le prestazioni, gli aliscafi Candela sono verniciati nell'iconico colore oro svedese che caratterizza i richiami alle prestazioni delle auto Polestar.

La soddisfazione dei partner

"L'eccellenza estetica è un valore intrinseco, ma può anche servire come potente forza trainante verso un futuro sostenibile. In Candela, il nostro obiettivo primario è quello di creare imbarcazioni più convincenti sotto ogni punto di vista. Sono quindi molto soddisfatto dell'edizione C-8 Polestar e della nostra collaborazione con il brillante team di Polestar", afferma Gustav Hasselskog, CEO e fondatore di Candela.