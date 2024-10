Polestar, inaugurato il primo Temporary Space nel cuore di Milano

Ascolta ora 00:00 00:00

Il primo Polestar Temporary Space di Milano, situato in Corso Venezia 2, a due passi della centralissima Piazza San Babila, è stato inaugurato in occasione di uno speciale evento. Punto di incontro tra design minimalista scandinavo, innovazione tecnologica e la continua evoluzione della mobilità sostenibile, questo Temporary Space permetterà ad appassionati e curiosi di conoscere meglio e più da vicino il marchio svedese specializzato in veicoli elettrici ad alte prestazioni.

In questo suggestivo “punto di incontro”, aperto al pubblico dall’11 ottobre al 9 dicembre 2024, sarà inoltre possibile scoprire la nuova Polestar 4, il SUV coupé elettrico ad alte prestazioni che mescola in un sapiente mix le forme e l'aerodinamica di una coupé con lo spazio e la versatilità di un SUV. Non mnacherà la possibilità di conoscere l’intera offerta di vetture elettriche che compongono la gamma Polestar, usufruendo della professionalità dei PolestarSpecialist, senza dimenticare la possibilità di prenotare in loco dei test drive.

A margine dell’inaugurazione del Temporary Space, Dimitris Chanazoglou, Managing Director di Polestar Italia ha dichiarato: L’obiettivo è, come sempre,offrireal pubblico un'esperienza diretta e coinvolgente, e questa volta lo facciamo in una location centrale e strategica come Corso Venezia, proprio accanto alla centralissima Piazza San Babila. Questo spazio si configura come un punto di incontro con la forte energia di una città all’avanguardia a dimostrazione della forza di Polestar di attrarre un pubblico sempre maggiore e selezionato. Abbiamo pensato ad un calendario fitto di eventi pubblici e privati e la possibilità di testare comodamente i due nuovi SUV ad alte performance,Polestar 4 e Polestar 3, per offrire un’esperienza a 360 gradi.”

Ricordiamo che nei giorni della sua apertura, il

Temporary Space di Polestar ospiterà anche eventi, talk e incontri su temi quali design,, creando un ambiente stimolante per il confronto e l'approfondimento.