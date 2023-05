Porsche: 4 SUV ibridi. Differenze, prezzi e modelli 2023

Il marchio Porsche è uno dei più prestigiosi al mondo, sinonimo di prestazioni, eccellenza e lusso. Il brand tedesco è anche tra i più affidabili al mondo, basti pensare che il 75% delle vetture costruite in tutta la storia del marchio sono ancora perfettamente funzionanti e circolanti. Da oltre vent'anni, la Casa di Zuffenhausen ha esordito nel campo dei SUV con la Cayenne, stravolgendo questo segmento con una carica di adrenalina e performance come mai prima di allora. Nel frattempo il campo dell'automotive ha virato verso l'elettrificazione e proprio la Cayenne propone in listino delle versioni ibride molto interessanti. La Macan, l'altro SUV della gamma, dovrebbe ricevere una motorizzazione ibrida entro quest'anno. Per quanto riguarda le elettriche, invece, soltanto la Taycan è a batteria, ma si tratta di una berlina.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid

La Porsche Cayenne 4.0 V8 Turbo S E-Hybrid utilliza un motore molto prestazione, che nella fattispecie è un 4.0 litri da 500kW (680 CV) a 5750 giri/min, in grado di svillupare una coppia di 900 Nm a 2.100 giri al minuto. Rientra nella categoria delle motorizzazioni plug-in, con la quale è possibile percorrere ben 42 chilometri in modalità solo elettrica tramite l'uso di un motore elettrico da 100 kW. La trazione è sulle quattro ruote in modo permanente, mentre la trasmissione è automatica/sequenziale a 8 rapporti. Il peso è di 2565 kg, ma nonostante ciò la velocità massima è di 295 km/h di velocità massima, con un'accelerazione da 0-100 km/h che si ferma in 3,8 secondi. I consumi dichiarati sono di 3,2 litri ogni 100 km.

Prezzo a partire da 189.277 euro.

Porsche Cayenne 3.0 V6 E-Hybrid

La Porsche Cayenne ha una linea più sobria ed elegante, meno aggressiva anche se grazie alla spinta del motore 3.0 V6 E-Hybrid, non mancano le emozioni. Infatti, il 3.0 V6 sviluppa una potenza di 340kW (462 CV) a 5250 giri/min e una coppia di 700 Nm a 1000 giri/min. Si parla di una versione ibrida plug-in che soltanto in elettrico (grazie a un motore da 130 kW) permette di percorrere 90 km. La trazione è integrale permanente, mentre la trasmissione è automatica a controllo elettronico, con possibilità di uso manuale sequenziale, a 8 velocità. Le prestazioni sono ottime: 253 km/h di velocità massima e 5,0 secondi per l'accelerazione da 0-100 km/h. La Casa di Zuffenhausen dichiara un consumo medio di 3,3 litri ogni 100 km.

Prezzo a partire da 109.353 euro.

Porsche Cayenne Coupé V8 Turbo S E-Hybrid

La Cayenne Coupé ha un taglio ancora più sportivo grazie al lunotto posteriore che si inclina in modo prominente verso la coda. È una vettura affascinante ed esclusiva, che nella versione 4.0 V8 Turbo S E-Hybrid adotta un motore ultra performante: si tratta di un 4.0 litri da 500kW (680 CV) a 5750 giri/min, in grado di erogare una coppia di 900 Nm a 2.100 giri al minuto. Ovviamente si parla di una motorizzazione plug-in, con la quale è possibile percorrere ben 42 chilometri in modalità solo elettrica. La trazione è integrale permanente, mentre la trasmissione è automatica/sequenziale a 8 rapporti. Nonostante un peso di 2610 kg, il SUV sportivo tedesco è in grado di sfrecciare a 295 km/h di velocità massima, con un'accelerazione portentosa da ferma a 100 km/h che si registra in appena 3,8 secondi. I consumi dichiarati sono di 3,2 litri ogni 100 km.

Prezzo a partire da 193.059 euro.

Porsche Cayenne Coupé 3.0 V6 E-Hybrid

Esteticamente le differenze sono minimale, la Cayenne Coupé 3.0 V6 E-Hybrid si conferma un SUV da 4,93 metri di lunghezza, mentre il peso diminuisce a 2435 kg. Il 3.0 V6 ha una potenza di 340kW (462 CV) a 5250 giri/min e una coppia di 700 Nm a 1000 giri/min. Anche in questo caso si parla di una versione ibrida plug-in che in modalità soltanto elettrica (grazie a un motore da 130 kW) ha un'autonomia di 90 km. La trazione resta integrale permanente, così come la trasmissione è automatica a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, a 8 rapporti. Le performance restano elevate: 253 km/h di velocità massima e 5,1 secondi per lo scatto da 0-100 km/h. La Casa di Zuffenhausen dichiara un consumo medio di 2,5 litri ogni 100 km.