Porsche Cayenne, la nuova Turbo E-Hybrid è la più potente di sempre

Quello che è stato presentato lo scorso aprile non è stato un semplice restyling per un veicolo di successo, ma un aggiornamento così ampio e corposo da essere paragonato allo sviluppo di un modello di nuova generazione. Dopo alcuni mesi la Porsche Cayenne si rinnova ancora, aggiungendo alla gamma la versione Turbo E-Hybrid che va a sostituire la vecchia Cayenne Turbo S E-Hybrid. Probabilmente questa notizia farà palpitare gli appassionati del marchio, perché quest'ultima nata è la più potente nella storia di un SUV che ha fatto la storia. Oltre alla classica, la Turbo E-Hybrid può essere declinata anche nella carrozzeria coupé.

Più potenza al servizio

La Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid si affida a un powertrain Plug-in, come ci anticipa quella letterina "E" nel nome. Dunque, oltre al 4 litri V8 biturbo da 441 kW (599 CV) troviamo in combinata un propulsore elettrico da 130 kW (176 CV). Grazie a questa unione la potenza di sistema arriva a toccare la soglia di 544 kW (739 CV) con 950 Nm di coppia massima. I freddi numeri possono essere convertiti in emozioni, che inevitabilmente si scontrano con dei dati sensazionali: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi e velocità massima di 295 km/h. L'unità elettrica è alimentata da una batteria da 25,9 kWh che garantisce un'autonomia in modalità elettrica di 82 km. L'accumulatore può essere ricaricato in corrente alternata fino ad una potenza massima di 11 kW.

Dotazioni di alto lignaggio

Questa grande esuberanza viene contenuta da dotazioni e da una meccanica di primo livello. La nuova Porsche Cayenne conta su sospensioni pneumatiche adattive che permettono di cambiare in modo separato le impostazioni di compressione ed estensione. Tra l'altro, è disponibile di serie anche il Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), mentre tra gli optional ci sono il Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) e l’asse posteriore sterzante.



Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, che look!

Una versione così speciale merita un abito esclusivo, per questo Porsche le ha regalato uno specifico paraurti con prese d'aria di dimensioni maggiorate. Inoltre, ci sono dei terminali di scarico in acciaio inox e delle pinze freno di colore rosso, a sottolineare un temperamento focoso e corsaiolo. Nell'abitacolo non mancano gli effetti speciali, merito di rivestimenti specifici, del volante sportivo GT, e di altri dispositivi come il selettore Mode per la selezione rapida e diretta della modalità di marcia desiderata e dei sedili sportivi in pelle regolabili in 18 posizioni. In alternativa, si possono avere sedili comfort in pelle regolabili in 14 posizioni.

Porsche propone anche il pacchetto GT, per un tocco di sportività in più. Questo allestimento prevede uno specifico body kit, comprensivo di un impianto frenante carboceramico e di uno setup dedicato delle sospensioni che ha consentito di abbassare l'assetto di 10 mm. La Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé con pacchetto GT accelera da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 305 km/h.

Listino prezzi

La nuova Turbo E-Hybrid può essere ordinata sin da ora in quasi tutti i mercati di distribuzione di Porsche, a partire da 182.533 euro in Italia, inclusa l'IVA e le dotazioni specifiche. La versione Coupé avrà un prezzo di partenza di 186.071 euro mentre la Cayenne Turbo E-Hybrid con pacchetto GT sarà disponibile a partire da 215.923 euro.