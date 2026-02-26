Porsche, una rete più ampia con Eurocar: acquisite le concessionarie PWP di Firenze, Arezzo e Pescara

Quando si parla del marchio Porsche si mettono in gioco più fattori: il prestigio, l’esclusività e le emozioni che sa scatenare. Il lato viscerale e coinvolgente delle sue vetture, insieme all’eccellenza tecnica e meccanica, ha saputo confezionare un mito senza confini e tempo. Ogni vero appassionato di automobili custodisce – almeno – una piccola porzione del proprio cuore per le magiche sportive di Zuffenhausen. Il pubblico italiano ovviamente non può restare indifferente al richiamo e all’appeal di Porsche, e adesso può contare su una rete di distribuzione sul territorio nostrano ancora più articolata.

Eurocar, la principale realtà nazionale nella vendita e assistenza dei brand del Gruppo Volkswagen, ha reso noto a Firenze un passaggio fondamentale a livello strategico: l’integrazione di PWP Srl nel proprio perimetro operativo. Questa manovra non è solamente un ampliamento societario, ma un rafforzamento mirato nel segmento premium e luxury, che vede i Centri Porsche di Firenze, Arezzo e Pescara entrare a far parte di un ecosistema globale.

Un colosso europeo

Per comprendere la portata di questo evento, è necessario osservare la struttura che accoglie queste nuove sedi. Il Gruppo Eurocar è controllato al 100% da Porsche Holding GmbH, il più importante gruppo di distribuzione automobilistica in Europa, che vanta 529 sedi in 29 Paesi e oltre 37.200 collaboratori nel mondo, facendo capo direttamente a Volkswagen AG. In Italia, Eurocar rappresenta già il caposaldo per i brand Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, CUPRA, Porsche e Lamborghini, con una rete di oltre 1.900 collaboratori distribuita su 50 sedi. Con l’ingresso di PWP, il Gruppo accresce la sua presenza territoriale raggiungendo anche l’Abruzzo.

I volumi conquistati nel 2025 testimoniano la stabilità di questa realtà: circa 60.000 auto consegnate e oltre 630.000 ore produttive registrate nelle officine. In questo contesto, PWP Srl porta in dote un’eredità di pura eccellenza. Lo scorso anno, la società ha consegnato 650 vetture nuove e 250 usate, totalizzando più di 30.000 ore nei servizi post-vendita grazie all’impegno di oltre 60 collaboratori.

Eccellenza e tradizione

L'integrazione punta a valorizzare sedi storiche come il Centro Porsche Firenze, concessionaria ufficiale dal 1989 e riconosciuta nel 2024 come "Top Partner" da Porsche Italia per le sue performance e l'impegno in innovazione e sostenibilità. Particolare attenzione è rivolta all'usato certificato tramite il programma Porsche Approved, che prevede 111 controlli rigorosi, e al settore Porsche Classic. Quest'ultimo è un pilastro emotivo e tecnico del brand: si stima infatti che circa il 70% delle Porsche prodotte dal 1948 sia ancora oggi in circolazione.

Voce ai protagonisti

L'integrazione è stata presentata dai massimi vertici delle due realtà. Matthias Moser, Amministratore Delegato del Gruppo Eurocar, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che il Gruppo PWP, con il suo team altamente professionale, sia entrato a far parte del Gruppo Eurocar. PWP si è sempre distinto per qualità e risultati: siamo certi che l’integrazione porterà ulteriore valore aggiunto. Con questa acquisizione rafforziamo la nostra presenza con il brand Porsche sul territorio toscano, dove siamo già presenti dal 2017 con i marchi Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen Veicoli Commerciali e CUPRA, oltre al nostro Centro Usato. Oggi, con l’ingresso di Porsche, ampliamo ulteriormente l’offerta sul territorio introducendo anche il marchio luxury, consolidando la nostra presenza in Italia”.

A fargli eco è stato Gabriel Gobbato, Direttore Generale di PWP Srl, che ha sottolineato il valore dell'operazione per il futuro dei dipendenti e dei clienti: “Siamo molto entusiasti di entrare a far parte del Gruppo Eurocar e di iniziare questo nuovo percorso insieme. Per noi rappresenta un’importante opportunità di crescita e di sviluppo, che affrontiamo con grande motivazione e senso di responsabilità. Siamo pronti ad accogliere le nuove sfide con la consapevolezza di far parte di un Gruppo solido e strutturato, condividendo valori, visione e obiettivi comuni, con il target di continuare a offrire ai nostri clienti standard di eccellenza sempre più elevati”.

Con questo nuovo assetto, l’obiettivo per quest’anno è chiaro: incrementare ulteriormente volumi e performance, puntando sulla mobilità elettrica e su una customer experience sempre più esclusiva.