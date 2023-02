La potente bellezza della Jeep Wrangler

Se si potesse, costringerei per decreto ogni cittadina e cittadino italiano a diventare possessore almeno per un giorno di una Jeep Wrangler, come in un'immaginaria città ideale, dove tutto è armonicamente e disordinatamente perfetto. È proprio questo il punto, in un mondo dove non c'è più spazio al ludico, dove l'azione deve rispondere ad una reazione, e tutto nel minore numero di emissioni inquinanti possibili. Dove le forme delle nostre auto sono ormai asservite fin ai dettami imposti dalla tutela dei moscerini che impattano sul parabrezza. E qui emerge lei in tutta la sua grandezza con un'aerodinamica dettata direttamente dallo scalpellino, altro che galleria del vento. Smontabile come un Lego, via tetto, via porte e giù il parabrezza.

Il wrangler bello come mamma Willys l'ha fatto, lui che quando incontra moscerini, calabroni, e insetteria di ogni specie, non fa prigionieri. Pensate che la European Version è stata dotata di un paraurti anteriore a tutela del pedone, ma l'avete visto? Vi rendete conto? Sembra una panchina attaccata alla base della " seven Grill" dove il malcapitato pedone del caso infarta dalla paura prima di essere travolto. Per l'Europa ora solo Hybrid.

Dove grazie ad un solido motore elettrico che muove tutta la sovradimensionata meccanica si assicurano una cinquantina di km in modalità "Stealth" solo elettrica, poi per il resto giù a 7 con un litro. Come se al cliente Wrangler importasse qualcosa del consumo. In tanti anni che vivo il fenomeno raramente ho visto i possessori di questi capolavori chiedersi quanto consumassero, arrivando addirittura a pensare che al pari del latte non conoscessero il costo al litro della benzina. E qui entra in campo l'irrazionale, dove la Jeep Wrangler trascende lo scopo, non c'e acquisto, il futuro possessore deve entrarne semplicemente in possesso. Ho visto ceo aziendali, stimati professionisti, grandi imprenditori e indomite manager ritornare bambini al cospetto di una Jeep Wrangler in salone.

Scatenando in loro ricordi ancestrali, quasi gli occhi si trasformavano in gomme artigliate da fango. Ora con i suoi due motori termico ed elettrico ne fanno il primo Wrangler alla "Spina" che sommati arrivano a ben 380cv abbinato ad un fulmineo ed efficace cambio a 8 rapporti, sempre con la possibilita di altrettanti rapporti in riduzione, le cosidette "ridotte", il tutto per valori dagli 80 ai 90 mila euro. Una vera macchina da guerra per i piu indomiti e una comoda suv per l'altra faccia dei clienti meno bellicosi, ma che vogliono far tendenza ed esternare la loro personalita attraverso questa "Icona" muovendosi sul loro "Avatar" a 4 ruote motrici. E sì diciamo che la Jeep Wrangler di 80 anni fa come quella odierna si può considerare un "giocattolo per adulti " nel senso buono del termine, sta a voi sceglierlo. Un ultimo consiglio, non so se il decreto sarà mai approvato, nel dubbio nella vostra nuova villetta, tenete via una piazzola di 20mq con una bella colonnina di ricarica, magari prima o poi...