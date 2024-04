Prezzi, versioni e allestimenti: al via gli ordini della nuova Lancia Ypsilon

"La Nuova Lancia Ypsilon è una vettura tutta nuova, moderna e che guarda al futuro. È la prima delle tre nuove auto del piano strategico con cui il marchio Lancia entrerà nel mercato premium europeo. Il cliente a cui guardiamo? È quello che vive le grandi città europee, molto attento alla sostenibilità che vive con grande senso di responsabilità, è il cliente che dà molta importanza all'efficienza, ai consumi, alle missioni", ha dichiarato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia.

Da oggi, la Nuova Lancia Ypsilon è ordinabile in Italia e arriverà a giugno nelle concessionarie. Dopo la presentazione ufficiale della Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, aprono le ordinazioni di tutte le versioni (ibrida ed elettrica) della rinnovata cinque porte.

Allestimenti

Tre le versioni che traghettano Lancia nell’era dell’elettrificazione.

La versione d’accesso è la Nuova Lancia Ypsilon, configurazione che si contraddistingue per la sua innata eleganza.

Ai toni verde salvia dei pannelli portiera e della plancia frontale, entrambi rivestiti in materiale riciclato, si abbinano sedili con cuciture a contrasto.

Un’atmosfera raffinata, ricca di dispositivi tecnologici. È così possibile avviare la vettura senza chiave, usufruire in manovra dei sensori parcheggio, collegare il proprio smartphone, senza fili, ai sistemi Apple CarPlay e Android Auto.

Una versione con una dotazione da segmento superiore, che si rivolge ai giovani.

La Nuova Lancia Ypsilon LX rappresenta senza dubbio la vera natura di questo modello.

Nel ricco equipaggiamento di serie sono compresi i cerchi da 17 pollici, i rivestimenti dei pannelli porte e plancia in MARM / MORE, un materiale innovativo composto fino al 50% da scarto di polvere di marmo, caricatore Wireless, sensori parcheggio anteriori e posteriori e telecamere.

La scelta dello storico nome LX sottolinea una continuità con il passato.

Nasce nel 1966 per celebrare il 60° anniversario di Lancia, la sigla LX ha un doppio significato: il numero 60 tradotto in numeri romani era per quell’epoca, l’acronimo di un traguardo da primato.

La LX è la versione dedicata ai clienti più esigenti, per contenuti, cura nei dettagli e ricchezza di materiali.

La versione top di gamma è la Ypsilon Edizione Cassina, un vero e proprio mix di raffinatezza ed esclusività, un allestimento pensato per un cliente esigente, che ama distinguersi.

Un modello che si caratterizza per la presenza dell’infotainment S.A.L.A., per i sistemi di assistenza alla guida di livello 2, per l’Autonomous Emergency Brake e per l’Adaptive Cruise Control.

Motorizzazioni

Due le motorizzazioni disponibili sulla Nuova Lancia Ypsilon.

La versione ibrida è spinta da un motore turbo benzina, un tre cilindri da 1.2 litri da 100 cavalli con tecnologia a 48V. Raggiunge una velocità massima di 190 km/h, per uno 0 - 100 km/h in 9,3 secondi.

Particolarmente contenute le sue emissioni, comprese tra i 103 e i 104 g/km nel ciclo WLTP. Per la trasmissione, la versione ibrida è dotata di un cambio automatico e-DCT a 6 rapporti che supporta diverse funzionalità elettroniche quali:

e-Start

e-Parking

e-Queueing

e-Creeping.

La versione 100% ELETTRICA è dotata di un motore da 156 cavalli e un pacco batteria da 51 kWh. Ha un’autonomia fino a 403 km nel ciclo combinato WLTP e con una ricarica rapida di 24 minuti è possibile passare dal 10% all’80%. La Casa Madre dichiara un consumo compreso tra i 14,3 e i 14,6 kWh ogni 100 km.

Prezzi

La Nuova Lancia Ypsilon Ibrida è in vendita a un prezzo che parte da 24.900 euro.

Per la Nuova Ypsilon Elettrica, il prezzo di listino parte da 34.900 euro, che diventa 29.900 euro in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro4 e di incentivi statali (31.900 euro in assenza di rottamazione). Per entrambe le motorizzazioni è prevista un’offerta finanziaria (valida fino al 31 maggio) con una rata mensile di 150 euro per 36 mesi e un anticipo di 6.710 euro per la versione ibrida e 9.

619 euro per quella elettrica.