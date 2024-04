Nuova Lancia Ypsilon: 10 cose da sapere

La nuova Lancia Ypsilon rappresenta una svolta epocale per il brand del Gruppo Stellantis.

Compatta, tecnologica e soprattutto futuristica, la nuova Lancia Ypsilon è un concentrato di soluzioni all’avanguardia e non solo.

Tante le novità e le curiosità, la cinque porte torinese ha diversi assi nella manica, scopriamoli insieme.

Dimensioni

È lunga 4,08 metri, larga 1,76 metri e alta 1,44 metri, il tutto a fronte di un peso di 1.282 kg per la versione ibrida. Rispetto alla precedente generazione è più lunga di oltre 20 cm, più larga di 10 cm e più bassa di 11 cm.

Cambio automatico e-DCT

Contrariamente al passato, la nuova Lancia Ypsilon in versione ibrida è disponibile unicamente con cambio automatico e-DCT a 6 rapporti.

Elettrica o ibrida

Inizialmente doveva essere disponibile solo con alimentazione elettrica, oggi è proposta anche con alimentazione ibrida leggera.

La motorizzazione elettrica ha una potenza di 156 cavalli, un pacco batteria da 51 kWh e un’autonomia fino a 403 km nel ciclo combinato WLTP. Per ricaricarla fino all’80% occorrono 24 minuti, per incrementare l’autonomia di 100 km, soli 10 minuti.

La versione ibrida leggera fa affidamento su di un motore benzina da 1.2 litri, un tre cilindri turbo benzina da 100 cavalli con alimentazione a 48V.

Limited Edition

Soli 1.906 esemplari per una Limited Edition, una hatchback da segmento B, con contenuti premium.

Guida autonoma di livello 2

È la più tecnologica e sicura Lancia Ypsilon di sempre, l’Edizione Cassina comprende diversi sistemi di assistenza alla guida, tra cui il regolatore automatico della velocità di crociera attivabile tra i 30 e i 150 km/h. L’unica del suo segmento di mercato a vantare una simile dotazione.

Tavolino multifunzionale

Un elemento di design, il tavolino multifunzionale Cassina per la prima volta viene utilizzato all’interno di una vettura. È realizzato in plastica bio-based con rivestimento in cuoio, un particolare pregiato, che rappresenta la massima espressione dell’artigianalità italiana.

Interni a Cannelloni

Non è la prima volta che questo termine viene utilizzato su di una vettura italiana.

Nel 2000 fu presentata la prima generazione dell’Alfa Romeo 147, una compatta sportiva equipaggiata con interni a “Cannelloni”, un motivo che si caratterizza per la doppia cucitura e per una qualità di realizzazione di livello superiore.

Sistema S.A.L.A.

Un autentico salotto sulle quattro ruote, il sistema d’infotainment della nuova Lancia Ypsilon è in grado di adattarsi all’umore del momento, modificando in tempo reale, musica, aria e luce all’interno dell’abitacolo.

Un vero e proprio assistente virtuale che offre anche la possibilità di collegare il proprio smartphone, sia IOS che Android, via wireless, senza alcun collegamento fisico (cavo).

Nel segno della Stratos

Gruppi ottici posteriori a LED, hanno un design rotondo e si ispirano alla leggendaria lancia Stratos.

Nel corso della metà del 2025, la Nuova Lancia Ypsilon sarà disponibile anche nella versione HF, configurazione completamente elettrica, dotata della stessa unità che equipaggia la potente Abarth 600e Scorpionissima: 240 cavalli per uno 0 - 100 km/h da record!

Il tour

In occasione del suo lancio, la nuova Lancia Ypsilon ha percorso oltre 12.000 km, toccando 60 città e 20 regioni, il tutto, ha coinvolto oltre 60 concessionarie.

Ogni tappa ha visto la partecipazione di più di 150 ospiti.