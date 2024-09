Prometeon all'IAA Transportation 2024 con le novità C02 Coach e SuperFleet

Prometeon Tyre Group parteciperà all'IAA Transportation 2024 di Hannover (Germania), che si terrà nella cittadina tra il 17 e il 22 settembre, con un nuovo prodotto dedicato al trasporto Coach: il pneumatico C02. Si tratta della prima gomma Prometeon in classe A di resistenza al rotolamento, composta con l’80% di materiali riciclati e certificati, o provenienti da fonti rinnovabili. Non sarà l'unica anteprima al padiglione 12 stand D52, perché ci sarà anche Prometeon SuperFleet, la nuova soluzione di fleet management sviluppata per rispondere alle crescenti esigenze di una vasta gamma di flotte.

Sabina Oriani, Head of Sales and Marketing di Prometeon Tyre Group: “Siamo entusiasti di partecipare all’IAA Transportation, dove avremo l’opportunità di presentare le nostre ultime innovazioni in termini di prodotti e servizi. Questa edizione ci darà l’occasione di presentare Prometeon C02 Coach, il nostro primo pneumatico in classe A di resistenza al rotolamento, frutto del nostro costante impegno nella sostenibilità. Inoltre, lanceremo SuperFleet, la nuova soluzione di fleet management progettata per supportare le flotte partner grazie a strumenti che migliorano l’efficienza e la sostenibilità nella gestione dei pneumatici lungo tutto il loro ciclo di vita. Tutto ciò sarà garantito grazie ad una collaborazione sempre più forte con la rete SuperTruck, che oggi conta 400 rivenditori in tutta Europa”.

I dettagli di Prometeon C02

Il nuovo Prometeon C02 Coach arriverà sul mercato nella seconda metà del 2025, per soddisfare la richiesta dei produttori di veicoli partners di Prometeon di pneumatici sostenibili per il primo equipaggiamento. Contraddistinto da una bassissima resistenza al rotolamento, con valori al di sotto del 4.0N/kgN, permetterà la riduzione delle emissioni di CO2 e dei costi di esercizio.

Tale prodotto può vantare un miglioramento nei consumi rispetto alla linea precedente pari a 0,9 litri in meno ogni 100 chilometri (fonte: VECTO), per un risparmio nell'arco di un anno di 102 mila euro (riferito a una flotta di 50 mezzi con 130 mila chilometri l’anno di percorrenza ciascuno), pari a 157 tonnellate/anno di CO2 risparmiate. Per soddisfare le maggiori necessità di carico dei nuovi veicoli ibridi ed elettrici, l’indice di carico è stato aumentato a 156/150 M. I prodotti sono dotati di tecnologia RFID.

SuperFleet di Prometeon

All'IAA Transportation non si guarda solo ai prodotti, ma anche servizi e network di vendita. Prometeon ha realizzato una nuova proposta per i suoi end-user partner a livello globale: si chiama Prometeon SuperFleet e illustra un insieme di soluzioni di fleet management di qualità superiore. Può contare sul network di assistenza e vendita SuperTruck, il cui piano di sviluppo passa da una visione europea a una globale. L'offerta SuperFleet può essere personalizzata e adattata per soddisfare le esigenze specifiche di una vasta gamma di flotte, differenti per tipologia, dimensione, geografia, applicazione, e un'ampia gamma di professionisti coinvolti nella gestione delle flotte. Garantisce soluzioni efficienti, economiche e tecnologicamente all'avanguardia, con l’obiettivo di incrementare la capacità operativa dei clienti, ridurre i costi totali e migliorare le prestazioni complessive della flotta.

Gaetano Trezza, Head of Fleets & Network Development di Prometeon Tyre Group: “Siamo orgogliosi di introdurre SuperFleet, una soluzione che rappresenta un punto di svolta nella gestione delle flotte. Con SuperFleet, non solo offriamo pneumatici di alta qualità, ma anche un insieme di servizi e tecnologie che mirano a ottimizzare efficienza e sostenibilità. La nostra visione è quella di creare un ecosistema integrato che supporta i nostri clienti nel raggiungere i loro obiettivi strategici, garantendo il massimo valore e prestazioni superiori.

La nostra rete SuperTruck e le soluzioni su misura di SuperFleet sono il risultato del nostro impegno continuo per migliorare e innovare in risposta alle esigenze del mercato globale”.

Sono quattro i punti chiave di SuperFleet, che garantiscono efficienza operativa e un costo totale di proprietà competitivo per fornire un valore reale ai clienti: