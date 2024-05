Nascono i nuovi pneumatici Prometeon, prodotti per tutte le sfide

Prometeon Tyre Group è un nome già molto noto, poiché parliamo di un'azienda leader nello sviluppo, produzione e commercializzazione di pneumatici per i settori Industrial, Agro e OTR. Oggi, però, la partita cambia perché nascono i primi pneumatici a marchio Prometeon: i Serie 02. Si tratta di una svolta epocale, diventando finalmente un brand di prodotto. Per celebrare questa sterzata è stato realizzato un evento speciale in uno degli scenari più suggestivi di tutto il pianeta, all'ombra delle Piramidi di Giza.

Gli obiettivi di Prometeon

Per arrivare al lancio dei Serie 02 la strada è stata lunga. È stato necessario adottare un intensivo programma di ricerca e sviluppo che ha visto oltre 6.000 pneumatici testati e più di 200 milioni di chilometri percorsi nlelle condizioni climatiche e stradali più disparata. Il primo prodotto a marchio Prometeon sarà inizialmente realizzato ad Alessandria, in Egitto, e sarà disponibile sui mercati dell’Egitto, del Medio Oriente e dell'Africa. Entro la fine del 2024 i nuovi pneumatici saranno distribuiti anche in Europa e Turchia.

Roberto Righi, CEO di Prometeon Tyre Group: “Oggi è un’occasione storica per il nostro gruppo, poiché il brand Prometeon debutta sui nostri pneumatici più innovativi, la Serie 02. Stiamo entrando in una nuova fase della storia di Prometeon, forti di un’eredità di oltre 100 anni di know-how e più di 150 milioni di pneumatici prodotti. Questo lancio coincide con il trentesimo anniversario del nostro sito produttivo in Egitto, dove lavorano oltre 2.000 persone, 100 delle quali saranno premiate durante la cerimonia in quanto hanno cominciato a lavorare per noi all’inaugurazione dell’impianto nel 1994 e continuano a farlo oggi”.

I Serie 02 di Prometeon

I debuttanti pneumatici a marchio Prometeon sono G02 ON-OFF in versione Drive e Multiaxle e G210, pensati per un utilizzo on-off e applicazioni regionali severe, per i mercati del nord Africa e del Medio Oriente. Saranno realizzati nell’innovativo e sostenibile sito produttivo di Alessandria, in Egitto, che diventa la sede del quarto Centro di Ricerca e Sviluppo dell’azienda, dopo Italia, Brasile e Turchia.

G02 On-Off

Struttura del tallone ridisegnata e rinforzata e nuovo disegno battistrada concepito per migliorare la resistenza alla lacerazione e garantire un'usura uniforme. Nuova struttura del pacco cinture per incrementare la robustezza della carcassa e la resistenza alle alte temperature. Rispetto alla serie precedente, sulla misura 325/95 si osservano un innalzamento del 10 per cento nel Ply Rating (aumentato a 22PR), del 15 per cento di longevità (grazie al nuovo disegno e alla composizione del battistrada), del 10 per cento nella sicurezza (grazie alla nuova carcassa), e del 10 per cento nell’usura, a parità di chilometraggio. Misure: 325/95R24 e 12.00R24.

Multiaxle : sviluppato per tutti gli assali dei truck da cantiere, ottimizzato per garantire ricostruibilità, resistenza alle lacerazioni ed una migliore percorribilità in fuoristrada senza compromettere il comfort acustico e la percorrenza chilometrica anche su strade asfaltate.

: sviluppato per tutti gli assali dei truck da cantiere, ottimizzato per garantire ricostruibilità, resistenza alle lacerazioni ed una migliore percorribilità in fuoristrada senza compromettere il comfort acustico e la percorrenza chilometrica anche su strade asfaltate. Drive: sviluppato per assali motore di camion da cantiere, ottimizzato per garantire elevata percorrenza chilometrica, ricostruibilità, resistenza alla lacerazione, robustezza ed elevata trazione anche nelle operazioni on-off più gravose.

G210

Prodotto studiato per le applicazioni severe con elevati carichi di esercizio. Tallone e pacco cinture riprogettati e rinforzati con strutture studiate appositamente per garantire altissimi livelli di integrità, e migliorare le prestazioni anche su applicazioni severe ed estreme. Primo pneumatico in assoluto sul mercato con 24PR. Nuovo disegno del battistrada dedicato per ottimizzare prestazioni in diverse applicazioni. Nuova mescola del battistrada per un elevato chilometraggio ed un basso sviluppo termico.

Sviluppato per tutti gli assali, specificatamente progettato per applicazioni regionali pesanti, con la garanzia di elevata durata, sicurezza e usura uniforme, con un elevato ciclo di vita.

Incremento rispetto alla concorrenza del 30 per cento sulla longevità (grazie alla struttura della carcassa rinforzata), del 15 per cento nell’usura (grazie alla nuova mescola e al disegno del battistrada), del 20 per cento sulla sicurezza (grazie al nuovo disegno del battistrada).