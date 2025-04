Prometeon Tyre Group premiata come Partner Level Supplier da John Deere per il quarto anno consecutivo

Ascolta ora 00:00 00:00

Prometeon Tyre Group, azienda di riferimento globale nel settore dei pneumatici Industrial, Agro e OTR, ha ottenuto per il quarto anno consecutivo il premio Achieving Excellence Supplier Award da John Deere, riconoscendo così il suo ruolo di Partner Level Supplier. Un riconoscimento prestigioso per quanto riguarda qualità, innovazione e affidabilità di Prometeon come alleato strategico di John Deere, leader nella produzione di macchinari per l'agricoltura e l'industria.

La cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione, svoltasi a Indaiatuba, Brasile, alla fine di marzo, ha sottolineato l’impegno incessante di Prometeon nel garantire soluzioni sempre più all’avanguardia, capaci di rispondere con precisione alle esigenze specifiche dei propri clienti. Un traguardo che testimonia come la collaborazione tra le due aziende sia andata ben oltre il consueto legame cliente-fornitore, trasformandosi in una partnership strategica di lunga durata.

La crescita

“Essere premiati per il quarto anno consecutivo è un segno inequivocabile della forza e della crescita del nostro rapporto con John Deere”, ha dichiarato Dario Gotti, Global Head of Original Equipment and Agro Business di Prometeon. “Il nostro impegno quotidiano è volto a migliorare costantemente le prestazioni dei nostri prodotti, attraverso l’innovazione continua e un processo di sviluppo che non si ferma mai. Con la recente omologazione della Serie 02 e l’ampliamento della nostra collaborazione al canale Direct Shipment (DSH), stiamo aprendo nuovi orizzonti nella nostra partnership, che si evolve e cresce in sintonia con le necessità di John Deere".

La relazione con John Deere

Eduardo Zaccai, Head of Original Equipment Region Latin America di Prometeon, ha aggiunto: “Siamo estremamente orgogliosi della