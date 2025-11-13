Prometeon Tyre Group, le tante novità in mostra a Solutrans 2025

Prometeon Tyre Group, un colosso industriale riconosciuto per la sua leadership nel comparto degli pneumatici per i segmenti Industrial, Agricolture e OTR, fa il suo esordio alla fiera Solutrans. Questo appuntamento, considerato la principale vetrina continentale dedicata al trasporto su gomma e ai veicoli destinati all’uso commerciale, si svolge all’Eurexpo di Lione dal 18 al 22 novembre 2025.

La partecipazione di Prometeon con uno spazio espositivo dedicato, collocato presso il Padiglione 3 (stand C 115), rappresenta un segnale inequivocabile del radicamento più saldo dell’azienda nel tessuto economico francese. L’evento di Lione costituisce una fase cruciale nell’iter di riconoscimento di Prometeon, che si presenta oggi sulla scena europea con un’identità aziendale robusta e una strategia esplicitamente orientata al progresso e all’espansione.

Le novità in mostra

Presso lo stand, l'attenzione è focalizzata su una selezione di coperture innovative concepite per rispondere alle esigenze più specifiche del trasporto. Tra gli pneumatici in mostra spicca l’R02 Proway Drive, progettato soprattutto per il trasporto regionale. Questa gomma è stata ingegnerizzata per ottenere il massimo rendimento in termini di chilometri percorsi, garantendo al contempo un’usura omogenea, un’eccellente tenuta di strada e una notevole capacità di essere rigenerato (ricostruibilità). A seconda delle misure, l'R02 Proway Drive vanta certificazioni A o B per l'aderenza sul fondo stradale bagnato, oltre alla marcatura 3PMSF.

Un altro prodotto di rilievo è il G02 Pro Multiaxle, uno pneumatico di elevata robustezza destinato all’impiego misto, sia su asfalto che su strada non battuta, ideale per assi sterzanti e rimorchi. Le sue caratteristiche includono un’eccezionale tenuta contro incisioni e strappi, grazie a una carcassa rinforzata che eleva la capacità di carico fino a 10 tonnellate.

Servizi e rete commerciale

L'offerta di Prometeon non si esaurisce con i soli prodotti, ma abbraccia anche una gamma integrata di servizi e una rete commerciale capillare. Nello spazio espositivo, i visitatori possono approfondire la proposta di servizi denominata Pro Services e scoprire la rete di assistenza e vendita SuperTruck. Quest'ultima è coinvolta in un piano di crescita ambizioso, che sta evolvendo progressivamente da una prospettiva europea a una portata globale. Lo stand offre altresì la possibilità di organizzare sessioni di lavoro individuali dedicate alla piattaforma di sorveglianza avanzata Pro Check. Attraverso l'uso di uno strumento digitale dedicato, sarà infatti possibile mostrare ai clienti come rilevare digitalmente, tramite applicazione, sia la profondità del battistrada sia la pressione degli pneumatici.

Un ulteriore elemento di innovazione presentato è Pro Management, un servizio in fase di introduzione nel panorama commerciale francese. Questa soluzione è concepita per perfezionare l'amministrazione della flotta attraverso una soluzione digitale che si interfaccia perfettamente con il sistema Pro Check. L’obiettivo è garantire informazioni efficienti e basate su dati certi, semplificando così l’adozione di decisioni consapevoli e ponderate.

La proposta di servizi offerti da Prometeon è intrinsecamente flessibile. Può essere personalizzata e modulata per soddisfare le necessità specifiche di flotte distinte per tipologia, dimensione, ambito geografico e applicazione. In questo modo, tutti i professionisti coinvolti nella loro gestione operativa sono soddisatti. Tali soluzioni sono efficienti, convenienti ed estremamente avanzate a livello tecnologico, con la finalità primaria di potenziare la capacità operativa dei clienti. Oltre ad attenuare i costi complessivi e incrementare le performance generali della flotta.

Prometeon: il percorso di crescita

Gokce Senocak, Amministratore Delegato per la Grande Europa, ha sottolineato come la partecipazione a Solutrans rappresenti una tappa fondamentale nel percorso di espansione di Prometeon in Europa e, in modo particolare, nel fondamentale mercato francese.

Senocak ha evidenziato che "essere presenti a Lione con il nostro stand e il nostro marchio significa rafforzare il posizionamento dell’azienda, consolidare relazioni con i principali operatori del settore e creare nuove opportunità di sviluppo in un mercato chiave per la nostra espansione".