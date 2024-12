Prometeon Tyres e la sfida Dakar 2025 con le nuove Serie 02 Rally

Ascolta ora 00:00 00:00

Prometeon Tyre Group, azienda leader nella produzione di pneumatici per veicoli industriali, agricoli e OTR, si appresta a vivere un'avventura emozionante e suggestiva alla Dakar 2025 al fianco del campione in carica Martin Macík Jr. e del suo team MM Technology. La partnership, annunciata a Praga durante la presentazione del nuovo design del camion "Benny, The Big Guy", vedrà sei dei nove camion MM Technology equipaggiati con i nuovi pneumatici Prometeon S02 Rally.

Dakar, un banco di prova per Prometeon

La Dakar è il rally-raid più famoso al mondo, nota per le sue condizioni estreme e i terreni impegnativi come sabbia, fango e rocce. Anche per queste motivo rappresenta un banco di prova ideale per gli pneumatici Prometeon. La gara, che scatterà il 3 gennaio 2025, si articolerà in un prologo seguito da 12 tappe che metteranno alla frusta la resistenza e le prestazioni dei veicoli e dei loro componenti.

Prometeon S02 Rally è il frutto dell'esperienza maturata da Prometeon nelle competizioni, proprio come la Dakar 2024. Questo pneumatico, progettato specificamente per l'off-road estremo, fa parte della nuova Serie 02 e ne sfrutta il pacchetto tecnologico, adattandolo alle esigenze del rally.

Le caratteristiche principali della gamma S02 Rally includono:

fianchi rinforzati per resistere a impatti, rocce appuntite e superfici abrasive;

per resistere a impatti, rocce appuntite e superfici abrasive; battistrada ottimizzato per la trazione su ghiaia, fango e asfalto ;

; mescola del battistrada formulata per garantire una presa costante su diverse temperature e superfici;

formulata per garantire una presa costante su diverse temperature e superfici; struttura rinforzata per una maggiore stabilità ad alta velocità e resistenza alla deformazione durante i salti e su terreni irregolari;

struttura rinforzata del tallone per un montaggio sicuro sulla ruota, riducendo il rischio di slittamento o sgonfiaggio.

Una sfida stimolante

Alexandre Bregantim, Chief Technology Officer di Prometeon, ha sottolineato l'importanza della Dakar 2025 come opportunità per testare e migliorare i prodotti dell'azienda. Le informazioni raccolte durante la gara saranno utilizzate per perfezionare ulteriormente i pneumatici dell'azienda, trasferendo le conoscenze acquisite nell'off-road alle soluzioni offerte ai clienti.

Bregantim, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di portare alla Dakar 2025 la collaborazione con Martin Macík Jr. e MM Technology. L’esperienza acquisita in quest’ultimo anno nelle competizioni rally, prima tra tutte la Dakar 2024, ci ha permesso di testare e quindi migliorare i nostri pneumatici. S02 Rally è il frutto della continua innovazione di Prometeon, progettato per affrontare le sfide uniche della Dakar con una struttura rinforzata, una mescola avanzata e un battistrada ottimizzato per terreni estremi. La Dakar 2025 è un’occasione significativa per continuare a mettere alla prova e perfezionare i nostri prodotti, trasferendo l’esperienza e gli insights che provengono dai circuiti off-road alle soluzioni che offriamo ai nostri clienti”.

La collaborazione con Martin Macík Jr., vincitore della Dakar 2024, e MM Technology rappresenta un punto di forza per Prometeon. L'esperienza e la competenza del team, unite all'affidabilità e alle prestazioni degli pneumatici Prometeon, creano una sinergia vincente che punta a conquistare la Dakar 2025. Oltre a Macík Jr., altri piloti di spicco come Kees Koolen, Mitchel van den Brink e Danilo Petrucci, alla sua prima esperienza su un camion con i colori del team Italtrans, guideranno i camion MM Technology equipaggiati con pneumatici Prometeon.

La Dakar 2025 si preannuncia quindi come una sfida eccitante per Prometeon e per tutti i suoi partner, con l'obiettivo di dimostrare la qualità e l'affidabilità dei propri prodotti in un contesto competitivo di altissimo livello.