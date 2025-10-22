Nissan Qashqai e-POWER, l’ibrido che viaggia per 1.200 km con un pieno

Nella città dove tutto corre, c’è un’auto che sembra fermare il tempo. Tra i rumori del traffico e il ronzio dei tram, il nuovo Nissan Qashqai e-POWER scivola quasi in punta di piedi lungo corso Venezia. Nessun ruggito di motore, solo un sussurro elettrico e la sensazione di un movimento continuo, pulito, leggero. È l’effetto della nuova generazione e-POWER, tecnologia esclusiva Nissan che cambia il modo di intendere l’ibrido. Un sistema in cui il motore elettrico muove sempre le ruote, mentre il motore a benzina si limita a generare energia. Risultato: la sensazione di guidare un’auto elettrica, ma senza bisogno di ricarica. Basta un pieno e via.

Più silenzio, meno consumi

La prima cosa che colpisce al volante è proprio il silenzio. Nissan parla di una riduzione di 5,6 decibel rispetto alla versione precedente, e in effetti si percepisce subito: niente vibrazioni, niente rumori invadenti. Solo la strada e il suono leggero delle gomme sull’asfalto. Ma non è solo questione di comfort. Il nuovo Qashqai e-POWER consuma meno e inquina meno. Fino a 22,2 km con un litro nel ciclo WLTP, 12% in meno di consumi e 102 g/km di CO₂, tra i valori più bassi nel segmento.

La spinta elettrica che non ti aspetti

L’accelerazione è immediata, continua, fluida. In modalità Sport, i 205 cavalli del sistema spingono con energia e la risposta è brillante, mai nervosa. In città basta un filo di gas per partire in un istante; in autostrada il motore termico lavora silenzioso, a giri bassi, grazie anche al nuovo turbocompressore. L’esperienza complessiva è quella di una guida morbida ma decisa, dove l’elettrico fa da protagonista e il benzina resta sullo sfondo, discreto e invisibile.

Tecnologia che semplifica

Dentro, il Qashqai e-POWER è un piccolo salotto digitale. Il nuovo sistema infotainment integra la suite Google con Maps, Assistant e Play Store, tutto a portata di voce. C’è persino “Nissan Trip Stories”, l’app che registra i viaggi e li trasforma in piccoli racconti da condividere. La guida assistita è affidata al sistema ProPILOT di ultima generazione, capace di gestire il traffico in modo naturale, mantenendo corsia e distanza con sorprendente precisione.

Un ponte verso l’elettrico

Il Qashqai e-POWER è pensato per chi vuole fare un passo verso la mobilità del futuro senza rinunciare alle abitudini di sempre.

Si guida come un’elettrica, ma si rifornisce come un’auto a benzina. È l’ibrido secondo Nissan: intelligente, accessibile e concreto. Prodotto nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, è disponibile in Italia a partire da 38.100 euro.