Qual è la differenza tra un SUV e un'auto normale (e cosa valutare prima dell'acquisto)

I SUV, gli Sport Utility Vehicle, sono una categoria che nasce negli anni Novanta (anche se qualcuno la rivendica ben prima, intorno agli anni Settanta), che prolifera nei primi del Duemila e che giunge a dominare la scena delle quattro ruote nell'era contemporanea. Ma perché queste vetture a ruote alte sono riuscite a ottenere tutti questi consensi e come hanno fatto a scardinare la leadership sicura delle berline e delle station wagon? Anzi, in cosa si differenziano da quest'ultime che, gergalmente, andiamo a identificare come auto normali? Vediamo.

Differenze tra SUV e vetture normali

La differenza più evidente è quella che si nota anche a occhio nudo: il baricentro. Le Sport Utility Vehice, rispetto alle tradizionali berline e familiari, possiedono un assetto rialzato da terra. Questo elemento le avvicina in modo distinto al mondo dell'offroad, non a caso - spesso e volentieri - queste vetture sono caratterizzate dalla presenza della trazione integrale. Inoltre, spazio, ariosità e comfort sono altre voci che indissolubilmente si legano a questa tipologia di macchine. La loro forza è l'essere estremamente versatili.

Le berline e station wagon hanno un baricentro più basso e prevalgono sui SUV a livello di dinamicità e piacere di guida. Ciò non toglie che anche esse siano altrettanto buone per quanto riguarda lo spazio e comfort, ma sono meno pragmatiche e talvolta poliedriche. Un loro vantaggio è un costo di listino inferiore e una manutenzione meno onerosa rispetto agli Sport Utility Vehicle.

Perché scegliere l'una o l'altra

Perché un automobilista dovrebbe orientarsi verso un SUV:

Per motivi legati allo spazio, che comprendono le esigenze di una famiglia con passeggini al seguito, oppure per la presenza di un disabile che ha bisogno di ampiezza per manovre di trasporto per sé ed eventuali attrezzi, come una carrozzina;

Per la ricerca di pragmatismo e versatilità, che si traducono in utilizzo ampio anche su strade accidentate. Qui, l'anima da fuoristrada con 4 ruote motrici rendono i SUV un veicolo formidabile;

Per esigenze di tipico fisico, specialmente di chi possiede un'altezza e una corporatura fuori dal comune;

Gusto personale di chi predilige una guida sicura rinforzata dalla maggiore altezza del posto di guida.

Perché un guidatore dovrebbe scegliere un'automobile normale:

Poiché su vie urbane o extraurbane, strade e autostrade, una berlina (o una familiare) può offrire prestazioni più o meno sportive, e una dinamica più coinvolgente;

Per la ricerca di una manovrabilità di alto livello in strade cittadine e in condizioni di traffico molto congestionato;

Per avere una maggiore staticità, quindi sicurezza e potenza nella velocità;

Per la ricerca di un'accessibilità alla guida più ampia da parte di giovani neo-patentati o disabili;

Per esigenze di natura “locativa” per il parcheggio del veicolo in città ed anche in un box, le cui dimensioni standard sono di solito adeguate per auto di medie dimensioni.

Dunque, la scelta finale tra un SUV e un'automobile normale dipenderà tanto dalla valutazione dei punti affrontati precedentemente, ai quali va sommata l'incidenza della moda che va in favore dei SUV quasi a furor di popolo. A voi l'ultima sentenza.