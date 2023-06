Auto più vendute a maggio 2023: la classifica

Il mercato dell'auto in Italia fa registrare un altro mese col segno positivo, infatti a maggio sono state ben 149.411 le immatricolazioni, che equivalgono a un +23,1% rispetto allo stesso periodo del 2022. Considerando le prime cinque mensilità il dato è ancora più confortante con 702.339 esemplari venduti e un +26,1% sul gennaio-maggio dell'anno scorso. Questa crescita, all'apparenza esponenziale, poggia sul fatto che nel 2022 tutto il settore è stato coinvolto negativamente dal conflitto russo-ucraino.

Ibride e benzina fanno ancora da apripista

Gli italiani continuano a prediligere la benzina come alimentazione principe, tanto che a maggio ha rappresentato il 28,6% delle quote complessive, crescendo leggermente rispetto ad aprile. In positivo anche il diesel che recupera alcuni punti percentuali, salendo al 19,5% (19,6% nel complessivo annuale). Bene anche il GPL che tocca quota 8,4% (8,8% da gennaio), mentre è in caduta libera irreversibile il metano che si ancora allo 0,1%. Le ibride sono la vera forza del mercato nostrano, tanto che occupano il 34,7% delle quote totali, con preferenza sulle mild-hybrid rispetto alle full-hybrid. Per quanto riguarda le plug-in, queste si fermano al 4,7%, seguite dalle elettriche al 4,1%.

Le più vendute di maggio

Non c'è stata la sorpresa, la regina è ancora la Fiat Panda che ha dominato le vendite di maggio con 7.842 unità, mentre al secondo posto sale la rinnovata Dacia Sandero con 5.287 esemplari venduti. Sul terzo gradino del podio si conferma l'immarcescibile Lancia Ypsilon con 4.701 immatricolazioni. Di seguito la top ten:

Fiat Panda (7.842)

Dacia Sandero (5.287)

Lancia Ypsilon (4.701)

Peugeot 3008 (3.591)

Toyota Yaris Cross (3.464)

Ford Puma (3.402)

Toyota Yaris (3.264)

Fiat 500X (3.052)

Volkswagen T-Roc (3.021)

Peugeot 2008 (2.994)

Le auto ibride più vendute

Anche in questa classifica troviamo la Fiat Panda più in alto di tutte, scortata dalla fedele Lancia Ypsilon e dalla new entry Toyota Yaris Cross.

Fiat Panda (7.054)

Lancia Ypsilon (4.309)

Toyota Yaris Cross (3.464)

Ford Puma (3.379)

Toyota Yaris (2.993)

Fiat 500 (1.951)

Kia Sportage (1.429)

Nissan Qashqai (1.293)

Suzuki Ignis (1.253)

Hyundai Tucson (1.220)

Le auto plug-in più vendute

Le plug-in restano ancora relegato a un ambito di nicchia, ma fra queste spunta prima di tutte le altre la Jeep Compass, seguita dalla Renegade e dalla Volvo XC40.

Jeep Compass (665)

Jeep Renegade (652)

Volvo XC40 (644)

Ford Kuga (576)

Lynk & Co. 01 (425)

Volvo XC60 (356)

BMW X1 (302)

MINI Countryman (289)

Cupra Formentor (246)

Alfa Romeo Tonale (206)

Le auto elettriche più vendute

Anche le elettriche, al pari delle plug-in, non stanno ancora registrando dei numeri da capogiro, tuttavia, il marchio Tesla è quello più competitivo anche in Italia.

Tesla Model Y (727)

Tesla Model 3 (661)

Fiat 500 (516)

smart fortwo (390)

Opel Corsa (366)

MG4 (347)

Peugeot 2008 (233)

Peugeot 208 (180)

Volkswagen ID.4 (173)

Volkswagen ID.5 (171)

Le vetture a benzina più vendute

Tra le auto a benzina spicca al primo posto la nuova Jeep Avenger, il SUV compatto del marchio statunitense, prodotto in Polonia. Segue la consolidata Dacia Sandero, mentre al terzo posto emerge la Peugeot 208, una delle regine del mercato europeo.

Jeep Avenger (2.624)

Dacia Sandero (1.946)

Peugeot 208 (1.888)

Volkswagen T-Roc (1.784)

Peugeot 2008 (1.671)

MG ZS (1.663)

Opel Corsa (1.537)

Volkswagen T-Cross (1.478)

Fiat 500X (1.471)

Volkswagen Polo (1.354)

Le vetture diesel più vendute

Nei primi tre posti ci sono tre crossover: Peugeot 308, Fiat 500X e Volkswagen T-Roc. Il diesel è ancora vivo e in leggera ripresa anche grazie a queste proposte.

Peugeot 3008 (3.305)

Fiat 500X (1.436)

Volkswagen Tiguan (1.258)

Volkswagen T-Roc (1.237)

Peugeot 2008 (1.090)

Audi Q3 (1.053)

Jeep Renegade (993)

Jeep Compass (840)

Peugeot 5008 (704)

Alfa Romeo Tonale (693)

Le auto a GPL più vendute

Il GPL ha ancora una sua schiera di tenaci sostenitori e a maggio ha portato avanti la propria quota di immatricolazioni. Il Gruppo Renault domina la scena con tre vetture della sua galassia.

Dacia Sandero (3.305)

Renault Captur (1.497)

Dacia Duster (1.438)

DR 4.0 (821)

Renault Clio (698)

Fiat Panda (614)

DR 6.0 (450)

Dacia Jogger (406)

Kia Sportage (403)

Kia Stonic (390)

Le vetture a metano più vendute

Il metano è ai minimi storici per immatricolazioni e anche in questo maggio il piatto piange, con pochissime unità immesse sulle strade italiane.