Quanto costa ogni anno mantenere l'auto: prezzi in aumento nonostante la diminuzione dei carburanti

Ascolta ora 00:00 00:00

Siamo ormai a fine anno, ed è possibile fare un bilancio di ciò che il 2024 ha portato in dote agli italiani: tra le note più dolenti c'è l'incremento della spesa media prevista per la gestione di un'auto, che ha raggiunto i 4.300 euro, escludendo il bollo dal computo totale. A lanciare l'allarme è Federcarrozzieri, associazione nazionale per la tutela delle carrozzerie italiane indipendenti, che ha analizzato i costi sostenuti dagli automobilisti italiani nel 2024 a partire dall'acquisto di un'autovettura fino ad arrivare alle spese di mantenimento.

Comprare un'auto nuova costa di più, è questo il primo dato a balzare agli occhi: da una spesa media di 28.800 euro nel 2023 si è passati a una di 29.300 euro nel 2024, il che si traduce con un incremento dell'1,7%. A prima vista sembra un aumento non eccessivo, ma se si raffrontano i dati con quelli pre Covid del 2019 il solco appare decisamente più netto: allora la spesa media era di "appena" 21mila euro, per cui in soli 5 anni c'è stato un incremento del 39,5%.

Cosa ha contribuito maggiormente a determinare questa stangata? "Regole sempre più stringenti sulle emissioni, dispositivi di sicurezza all'avanguardia, tecnologia di bordo ed elettronica sempre più invasiva e costosa, che si uniscono alla crisi internazionale della logistica" , spiega il presidente dell'associazione Davide Galli, "tutte variabili che hanno effetti diretti sui costi di produzione e quindi sui prezzi praticati al pubblico".

Le voci

Un'inversione di tendenza l'hanno invece registrata i carburanti, il cui costo si è ridotto nell'anno in corso: prendendo in considerazione un'auto a benzina e 2,5 pieni al mese e facendo il raffronto tra i prezzi medi del 2023 e quelli dei primi 11 mesi del 2024, la diminuzione della spesa è stata dell'1,7% (2.749 euro l'anno). Per contro l'RC auto ha avuto una crescita ininterrotta a partire dalla seconda metà del 2022: a fine anno il costo medio di una polizza si assesterà intorno ai 415 euro, ovvero circa 30 euro in più all'anno rispetto al 2023 (385 euro), con un aumento per automobilista del 7,7%

I costi medi di manutenzione delle auto (sia vecchie che nuove) e quelli di riparazione (più frequenti nei mezzi con più anni alle spalle) sono aumentati del 3,3% nel 2024 rispetto allo scorso anno: ad oggi si sborsano mediamente 463 euro l'anno, a cui si devono sommare circa ulteriori 280 euro di lubrificanti e ricambi (+ 2,5% rispetto al 2023). Anche lavare l'automobile è diventato più costoso: con un solo lavaggio al mese la spesa media è di 121 euro l'anno.

Mentre le tariffe previste per coprire i costi di revisione sono rimaste invariate, tanto alla Motorizzazione quanto presso le officine private, parchimetri e pedaggi nel complesso hanno subito un incremento medio del 2% rispetto al 2023. "Nonostante la spesa aumenti quest’anno in modo contenuto, per gli automobilisti italiani il bicchiere rimane mezzo vuoto" , considera il presidente di Federcarrozzieri.

"I rincari del 2024 nel settore dell'automotive si aggiungono infatti ai pesanti incrementi tariffari scattati nell’ultimo biennio",

"che hanno coinvolto pezzi di ricambio, componentistica, materiali e manodopera, rendendo sempre più costosi e lunghi gli interventi di riparazione delle autovetture".

aggiunge Davide Galli,