Ecco quando enteranno in vigore le sanzioni del nuovo Codice della strada

Dopo l'approvazione da parte del Parlamento, arrivata la scorsa settimana, le novità relative al Codice della strada entreranno in vigore già prima di Natale, per la precisione a partire da sabato 14 dicembre, con le sanzioni previste.

Pene più severe e multe più salate, conseguenze di questa stretta voluta dall'esecutivo, costringeranno quindi gli automobilisti a essere più ligi alle regole per evitare di incorrere in serie conseguenze, fino alla sospensione della patente. Dopo la pubblicazione odierna in Gazzetta Ufficiale, pertanto, è partita la vacatio legis, per cui si avvicina il momento in cui verranno applicate le nuove e più dure sanzioni.

Uso del telefono alla guida e casi analoghi

Occhio a chi decide di usare lo smartphone mentre si trova alla guida di un'automobile. I trasgressori, infatti, potranno ricevere una multa che va da un minimo di 250 euro a un massimo di mille. Mon solo. In certi casi è prevista anche la sospensione automatica della patente della durata di circa una settinana, in caso si venga trovati con almeno 10 punti sulla patente. Per coloro che si trovano in possesso di un numero minore di punti la sospensione dalla guida può essere estesa fino a 15 giorni. Una sanzione dello stesso tipo sarà applicata anche a chi viene trovato senza cintura di sicurezza, o sorpreso a guidare contromano.

I recidivi rischiano un inasprimento delle pene. Si parla di 1.400 euro di multa, con una sospensione della patente fino a 3 mesi e una decurtazione di 8/10 punti.

Si allunga la sospensione in caso di incidente

La situazione può ulteriormente aggravarsi nel caso in cui un automobilista sorpreso a usare il cellulare alla guida causi un incidente. In questa circostanza i tempi di sospensione della patente raddoppieranno. Chi, invece, deciderà di guidare pur trovandosi sotto l'effetto di alcol e/o sostante stupefacenti sarà punito con la revoca della patente e una sospensione di ben 3 anni.

L'applicazione dell'alcolock

Se ne è parlato molto in questi ultimi mesi e finalmente questo nuovo dispositivo sta per fare il suo esordio. L'alcolock è un apparecchio che blocca l'avvio del motore nel caso in cui venga rilevato nell'automobilista un tasso alcolemico superiore a zero. Questo dispositivo sarà applicato ai recidivi. Per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza, le sanzioni variano a seconda del tasso alcolemico.

Tra 0,5 e 0,8 g per litro la sanzione va da un minimo di 573 a un massimo di 2.170 euro, in aggiunta a una sospensione della patente dai 3 ai 6 mesi;

Tra 0,8 e 1,5 g per litro sono previsti fino a 6 mesi di reclusione, con tanto di multa fra gli 800 e i 3.200 euro. La patente sarà sospesa dai 6-12 mesi;

Se si supera l'1,5 g per litro, è prevista la reclusione dai 6 mesi a un anno, con il pagamento di un'ammenda fra i 1.500 a i 6mila euro. Patente sospesa da uno a due anni.

Colui che viene sorpreso a guidare sotto l'effetto di alcolici sarà inoltre puntito con la decurtazione di 10 punti dalla propria patente.

Le pene per l'eccesso di velocità

Più severità nei confronti di chi supera i limiti di velocità. Per coloro che superano di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi imposti per legge è già prevista una sanzione che va dai 173 euro ai 694 euro. La multa sale nel caso in cui la trasgressione avvenga in un centro abitato e per almeno 2 volte nello stesso anno. In questo caso di dovranno pagare dai 220 agli 880 euro. La patente sarà sospesa per 15/30 giorni.

Invariata la multa per chi si ferma in divieto di sosta

Resta di 42 euro la sanzione per coloro che posteggiano in divieto di sosta. I conducenti di ciclomotori e motoveicoli a due ruote che posteggiano nelle corsie riservate agli autobus e ai mezzi Tpl, o che si fermano nelle intersezioni, possono essere puniti con una multa dai 41 agli 87 euro.

Chi posteggia negli stalli riservati ai disabili le sanzioni vanno dagli 80 ai 165 euro per i ciclomotori e dai 165 ai 330 euro per gli altri veicoli.

Tutela degli animali

Continua anche la lotta contro l'abbandono degli animali, che spesso avviene in strada. Revoca e sospensione della patente della durata di 6 mesi per coloro che vengono sorpresi ad abbandonare un animale lungo la carreggiata.

Se ciò provoca feriti e/o morti è prevista anche la reclusione in carcere fino a 7 anni.

Limitazioni per i neopatentati

Novità anche per i neopatentati. Il divieto di guida delle auto con una potenza superiore a 75 kW/t e auto con potenza massima di 105 kW (142 CV) passa da uno a 3 anni.