Quattro ruote sterzanti, un aiuto talvolta indispensabile

Le quattro ruote sterzanti sono un sistema che permette – come chiaramente si può intuire dal nome – di fare sterzare contemporaneamente tutte quattro le ruote del veicolo contemporaneamente. Talvolta si tende a confondere questa tecnologia con quella della trazione integrale. Esse sono invece cose molto diverse. Trazione integrale semplicemente significa che tutte quattro le ruote ricevono potenza dal motore (abbiamo parlato di questo sistema in questo articolo), concetto che invece non ha nulla a che vedere con le quattro ruote sterzanti – aspetto che tratteremo in questo articolo, andando a spiegarne pregi e difetti.

Come lavorano le quattro ruote sterzanti?

Lo scopo principale per il quale si vogliono avere ruote sterzanti anche al retrotreno è quello di aumentare l’agilità e la stabilità del veicolo. A parità di passo (la distanza fra i centri della ruota anteriore e di quella posteriore) ci sono due modi per ridurre il raggio di sterzata (ovvero far girare l’auto in meno spazio). Si può aumentare l’angolo di sterzo, ma oltre un certo limite le gomme toccherebbero i passaruota. Oppure si possono far sterzare anche le ruote posteriori, in senso opposto alle anteriori. Questo comportamento è noto come “sterzata in contro-fase”, si effettua alle basse velocità (normalmente sotto ai 50 km/h, ma questo limite varia a seconda dei modelli) e garantisce al veicolo un’agilità maggiore. Lo sterzo in contro-fase diventa indispensabile sulle auto di grandi dimensioni, in particolare nelle fasi di manovra alle basse velocità, come per esempio un parcheggio “a esse”. A velocità superiori, invece, le ruote posteriori sterzano leggermente nella stessa direzione delle ruote anteriori. Questo è noto come “sterzata in-fase” e permette al veicolo di essere più stabile durante le curve ad alta velocità. L’effetto è un cambio di traiettoria più “pulito” e l’auto che resta sempre stabile, riducendo anche il rollio in fase di curva (il rollio è la tendenza del veicolo di “inclinarsi” verso l’esterno durante una curva).

Risposta di sterzo più rapida

Non c’è nulla di peggiore di uno sterzo che non risponde in maniera immediata ad un’azione del volante. Un sistema a quattro ruote sterzanti dona allo sterzo una risposta molto più rapida rispetto ad un sistema standard a due ruote sterzanti. In questo modo la guida sarà molto più precisa e reattiva.

Svantaggi principali

Sono due gli svantaggi principali di questo sistema. Innanzitutto, il sistema delle quattro ruote sterzanti comprende un elevato numero di parti e componenti, sia elettroniche che meccaniche. Aumentando il numero di componenti, aumenta di pari passo la probabilità di avere dei malfunzionamenti. Come risultato, si sarà costretti ad effettuare una manutenzione addizionale solo per garantire che questo complesso sistema funzioni correttamente. L’altro svantaggio è chiaramente dato dal costo. Un’auto con uno sterzo integrale sarà sicuramente più cara della rispettiva versione con solo due ruote sterzanti. Questo è dovuto al fatto che il sistema di sterzo risulta molto più complesso, sia da progettare che da produrre, dal momento che contiene componenti sofisticati. Le quattro ruote sterzanti sono spesso una caratteristica standard su auto sportive oppure su veicoli di alta gamma. Spesso invece questa caratteristica può essere aggiunta tra gli optional al momento dell’acquisto. In questo caso i costruttori lasciano all’acquirente la possibilità di scegliere se questa spesa extra vale la pena sostenerla o meno.