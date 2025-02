Record storico di vendite nel 2024 per Porsche Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Per Porsche Italia il 2024 si è concluso con un record assoluto di 8.223 consegne al cliente finale, segnando un incremento dell'8% rispetto al 2023. Questo risultato rafforza la posizione della filiale italiana come il terzo mercato europeo in termini di volumi.

Un risultato senza precedenti, frutto di una strategia vincente che si basa su due pilastri: una gamma quasi completamente rinnovata, con il lancio delle nuove Panamera, Taycan, 911 e Macan, e un ecosistema di touchpoint integrati che ha migliorato l’esperienza cliente, dimostrando la sua efficacia in un settore automobilistico in continua evoluzione.

" Siamo entusiasti di iniziare il 2025, anno in cui festeggiamo il quarantesimo anniversario di Porsche Italia, con il miglior risultato di vendite di sempre. Questo record non solo conferma la forza dei nostri prodotti, ma anche il successo della nuova Client Experience, pensata per offrire ai nostri clienti un’esperienza sempre più fluida e soddisfacente in tutti i punti di contatto ", ha commentato Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia.

Macan protagonista delle vendite, con Cayenne e 911 sul podio

Il modello più richiesto è stato il Porsche Macan, con 3.011 unità consegnate (37% del totale), di cui 781 nella nuova versione completamente elettrica, arrivata sul mercato a settembre. Seguono il Cayenne, che ha registrato 2.542 consegne (31%), e la 911 con 1.512 unità (18%). Le Porsche 718 Boxster e Cayman hanno totalizzato 417 unità consegnate (5%), mentre la Panamera rinnovata ha raggiunto 406 unità (5%). La Taycan, anch’essa rinnovata, ha visto 335 consegne (4%).

L’introduzione della nuova Macan e il restyling della Taycan hanno contribuito al successo delle vendite di veicoli elettrici (BEV), con 1.116 unità consegnate, pari al 13,6% del totale, rispetto al 4,2% del mercato italiano. Se si considerano anche le ibride plug-in, la quota sale al 37,4%.

Il rinnovamento di quattro modelli su sei nel 2024 conferma la strategia di Porsche di offrire un portfolio diversificato, comprendente motori endotermici, elettrici (BEV) e ibridi plug-in (PHEV).

Un ecosistema integrato di punti di contatto con il marchio

Al centro della strategia di Porsche Italia c'è il miglioramento dell’esperienza cliente, resa più fluida attraverso l’integrazione tra i diversi touchpoint fisici e digitali.

Destination Porsche, la nuova Corporate Architecture dei Centri Porsche, trasforma questi spazi da semplici punti vendita a veri e propri punti di esperienza. Entro la fine del 2025, circa la metà dei Centri Porsche italiani avrà adottato questa nuova identità. Nel 2024 le vendite online sono aumentate del 15%, anche grazie alla possibilità di acquistare auto nuove, oltre ai modelli in stock. Porsche Experience Center Franciacorta rimane un punto di riferimento per gli appassionati Porsche, che ha accolto oltre 68.000 visitatori da 91 nazioni, organizzando oltre 600 eventi e offrendo più di 25.000 esperienze di guida in tre anni.

Porsche@CityLife, lo store milanese nato come esperimento nel 2020, rappresenta una nuova forma di interazione con il marchio, privilegiando il valore relazionale rispetto a quello puramente transazionale. Questo approccio ha attratto in particolare gli acquirenti di veicoli elettrici, con il 40% delle vendite influenzate da questo store. E The Flat by Macan, un'installazione artistica innovativa a Milano nonché luogo scelto per la conferenza stampa annuale.

Infine, in occasione del quarantesimo anniversario di Porsche Italia, l’azienda ha annunciato una Market Edition speciale, realizzata in

collaborazione con Ferragamo, simbolo dell'eccellenza italiana nel settore moda e lusso. La Market Edition includerà una serie limitata di 40 esemplari della 911 4 GTS e 12 della Taycan 4S, che verranno presentati durante l’anno.