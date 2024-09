Renault Italia inaugura il primo store "rnlt©" a Milano: un nuovo concept nel cuore della città

Ascolta ora 00:00 00:00

Renault Italia amplia la propria rete con l'apertura del primo store "rnlt©" a Milano. Il nuovo spazio, sviluppato in collaborazione con Renault Renord, è situato nel quartiere di Brera e offre un'esperienza innovativa e compatta ai visitatori. Pensato per presentare le ultime novità del marchio, lo store riflette l'evoluzione del brand e la sua strategia di avvicinamento al pubblico urbano. L'evento di apertura di rnlt© Milano, tenutosi in coincidenza con la Milano Fashion Week ha visto come protagonista l’iconica R5. Questa vettura storica, simbolo di stile e innovazione, è pronta a tornare sulle strade italiane, celebrata attraverso una collaborazione esclusiva con il marchio di moda Gcds.

La customer experience

La customer experience è al centro della strategia di Renault, che con il nuovo rnlt© punta a promuovere l'interazione e il coinvolgimento dei visitatori, offrendo un ambiente accogliente e ispirante. I clienti del centro città possono approfittare di una gamma completa di servizi, che includono test drive, consegna del veicolo, manutenzione e riparazioni, oltre al servizio di car jockeying. Con rnlt©, Renault reinventa così l’esperienza di acquisto dell'auto, rendendola più accessibile e coinvolgente.

La partnership con Gcds

Renault ha annunciato una partnership esclusiva con il marchio di moda Gcds, incentrata sulla nuova Renault R5. Questa collaborazione unisce l’approccio innovativo e lo stile street di Gcds con il carattere pop e urbano della R5, creando una sinergia basata su creatività, sperimentazione e valori condivisi. Gcds, affermato nel panorama della moda contemporanea e noto per le sue collezioni dinamiche, vanta una forte presenza internazionale, mantenendo al contempo solide radici italiane.

Il progetto

Il progetto ha portato alla co-creazione di diverse iniziative, tra cui la partecipazione della Renault 5 E-tech Electric allo show FW 25 di GCDS, dove l’auto ha alimentato l'evento e ha servito come courtesy car per le celebrità presenti.

Inoltre, la collaborazione ha generato una capsule collection in edizione limitata, composta da una t-shirt in jersey, poster d’autore, profumatori per auto e powerbank, tutti ispirati al design contemporaneo e urbano dei due brand.