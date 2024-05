Renault Master, la nuova generazione svelata in anteprima al Transpotec Logitec 2024

La Casa del Rombo ha svelato la nuova generazione del Renault Master sotto i riflettori del Transpotec Logitec 2024, importante Salone dei Trasporti e della Logistica, che si svolge in questi giorni alla Fiera di Rho a Milano. Il Master è riuscito a ritagliarsi nel corso degli anni un’importante fetta di mercato nel nostro paese ed è anche per questo che Renault ha scelto di svolgere la conferenza stampa dedicata alla presentazione del rinnovato modello proprio durante la manifestazione leader in Italia nel settore trasporti e logistica.

Nuovo Renault Master, il design

Al primo guardo, il nuovo Master sfoggia un design che gli regala un aspetto ancora più robusto e imponente. Il merito è principalmente del nuovo frontale che sfoggia il nuovo “family feeling” del Brand della Losanga, caratterizzato dall’inedito logo che separa la firma luminosa a forma di C (C-Shape) e i fari Full LED di importanti dimensioni che si sviluppano intorno all’imponente griglia della calandra. Non passa inosservato il taglio del finestrino posteriore tipico del Master, grazie al caratteristico vetro asimmetrico, mentre i fari posteriori ripropongono l’ormai distintiva firma luminosa C-Shape ripresa dalla zona anteriore.

La vista posteriore si distingue per l’andamento rastremato e favorisce l’ottimizzazione dell’aerodinamica, nonostante le capacità di carico in altezza e volume non risultano intaccate. Basti pensare che il coefficiente di resistenza aerodinamica (SCx) del mezzo è stato ridotto di oltre il 20%. Ovviamente la migliore aerodinamica ha influito anche s consumi ed emissioni: sono stati ottenuti i 39 g/km a livello di emissioni di CO2, proponendo pertanto un valore inferiore ai 200 g/km.

Abitacolo all’insegna di tecnologia e connettività

Il nuovo Master offre un’ottima ergonomia di guida e vanta una plancia che ospita un display touchscreen da 10 pollici con cui controllare l’intuitivo sistema multimediale OpenR Link (di serie su tutta la gamma) Non mancano ovviamente Android Auto ed Apple CarPlay, sua via cavo che wireless, per sfruttale le potenzialità del proprio smartphone. La vera novità resta però il sistema OpenR Link con Google integrato (disponibile in opzione e proposto per la prima volta su un veicolo commerciale leggero), basato su Android Automotive OS 12. Questo sistema consente di utilizzare le funzioni di Google Maps per la navigazione, del catalogo Google Play per le app e dell’assistente vocale integrato Google. Ovviamente le versioni elettriche del Master beneficiano di una connettività ad hoc, capace di proporre i migliori itinerari per ottimizzare gli spostamenti in elettrico.

Le motorizzazioni

Il cuore della gamma motorizzazioni del nuovo Master include quattro diverse unità Diesel Blue dCi, con quattro livelli di potenza: 105, 130, 150 e 170 CV. Queste motorizzazioni sono state ottimizzare per ridurre consumi ed emissioni(-1,5 l/100 km in media e - 39 g/km di CO2). E’ possibile scegliere tra una trasmissione manuale classico o un nuovo cambio automatico EAG9 a 9 rapporti.

L’offerta include anche versioni 100% elettriche, ovvero due motorizzazioni, da 96 o 105 kW, entrambe in grado di erogare una coppia di 300 Nm, con una batteria dalla capacità rispettivamente di 40 kWh (180 km di autonomia in ciclo WLTP) e 87 kWh (fino a 460 km di autonomia su versione N2 in ciclo WLTP). In questo caso il carico utile è di 1.625 kg con patente B e la capacità di traino è pari a 2,5 tonnellate. Sfruttando la ricarica rapida DC 130 kW consente di recuperare 229 km di autonomia in soli 30 minuti. Ricordiamo infine che la raffinata piattaforma utilizzata dal Master potrà ospitare in futuro un powertrain a idrogeno H2 con cella a combustibile.

Sicurezza e nuove funzioni

La sicurezza degli occupanti del veicolo e degli altri utenti della strada è assicurata dalla presenza di ben 20 ADAS, tar cui spiccano l’assistente di stabilizzazione laterale, la frenata automatica di emergenza (AEBS) e il Trailer Assist. La dotazione del Master viene inoltre completata delle funzioni V2X: Vehicle To Load (V2L) e Vehicle To Grid (V2G). Ciò include la possibilità di ricaricare i dispositivi esterni (V2L, dal veicolo ai dispositivi elettrici).

Grazie al caricatore bidirezionale, il Renault Master potrà essere collegato alla rete e fornirle anche energia dalle sue batterie (funzione V2G, dal veicolo alla rete elettrica).