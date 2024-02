Renault Rafale: l'abbiamo vista in anteprima. Le prime impressioni

Renault non rimane nelle retrovie nella corsa alla conquista del segmento delle SUV Coupè, anzi sfodera un asso non inaspettato ma certamente sorprendente per estetica e qualità tecniche. Il nome della carta vincente è Rafale, raffica in francese. Questa voluminosa coupé Lunga circa 4 metri e 70 soffia come un vento potente d’innovazione e tecnologia. La missione della nuova Rafale non è certo semplice, il livello richiesto per sopravvivere nel segmento di riferimento è davvero alto; stiamo parlando di un insieme di automobile che oltre ad un design ricercato devono offrire piacere di guida, comfort, sicurezza e prestazioni. Tutte qualità che alla nuova Rafale sembrano non mancare. L’abbiamo vista dal vivo alla presentazione statica nazionale; a prima vista l’estetica della nuova Rafale risulta quasi di rottura rispetto allo stilema tradizionale Renault; le novità tecniche sono molte ed è evidente che i designer francesi hanno voluto sottolinearne la presenza rivestendole con forme inedite.

Le dimensioni imponenti sono l’elemento che sicuramente in prima battuta colpisce maggiormente. Linee filanti e muscolose percorrono i 4, 71 metri di lunghezza ed il 1,87 metro di larghezza. Stiamo parlando di un SUV coupé di segmento D con un passo di 2,74 metri e grandi cerchi da 20”. Le linee in generale della nuova Renaul Rafale sono scolpite, decise ma non massicce, dominanti ma non opulente. Complice anche il taglio decrescente della parte posteriore del tetto tipico delle coupé che va a raccordarsi con un posteriore alto e deciso; guardando la Rafele si ha l’impressione d’osservare un’auto sportiva. Cosa che in effetti è, lo vedremo successivamente parlando dei dati tecnici. Soffermandoci ancora qualche istante sull’aspetto esteriore, per quanto la vista laterale e posteriore siano d’impatto, è il frontale che senza dubbio cattura lo sguardo ed emoziona maggiormente. La calandra lucida e luminosa è formata dalla nuova griglia a losanghe già vista anche sulla nuova Clio; certo proposta inserita sotto al grande cofano nerboruto della Rafale l’effetto è certamente di grande impatto. Gli interni della nuova Renaul Rafale non sono certo meno sorprendenti; Innanzitutto spaziosi ed accoglienti sono illuminati dalla luce naturale che filtra attraverso il tetto panoramico in vetro opacizzante Solarbay, una tecnologia a cristalli liquidi in grado di oscurarsi un modo graduale in nove sezioni differenti. Due grandi display rispettivamente da 12,3” e 12” arredano la planca centrale; ed in più si può avere anche e l'head up display da 9,3" .

L’infotainment fornito è Google-Android Automotive 12, che garantisce immediatezza e facilità d’utilizzo. L’intrattenimento e il confort riservato sopratutto ai passeggeri posteriore è stato evidentemente un tema in cima alla lista delle priorità al centro stile Renault; a farcelo intuire oltre all’estrema comodità percepita all’interno dell’abitacolo della nuova Rafale sono anche i dettagli. A esempio dal bracciolo centrale del divano posteriore escono due piastre rotanti che hanno la funzione di porta tablet o smartphone. L’effetto “wow” in fine è dato dal logo Alpine che inserito nella pelle dello schienale con un effetto ti luci sembra quasi respirare. La grande ricerca fatta da Renault, mantenendo sempre un’occhio alla sostenibilità, per trovare nuovi materiali da utilizzare nell’interno delle proprie auto ha portate su Rafale superfici in ardesia e componenti in sughero colorato. I sedili sono avvolgenti, ma data la lunghezza generale la comodità e lo spazio per le gambe non manca; idem il volume di carico nonostante il tetto spiovente che si aggira sui 530 litri. Design, grande confort ed innovazione tecnica, le frecce nell’arco di Renault che per la Rafale ha in mente di colpire al cuore un pubblico ben preciso.

Sia gli interni sia la linea esteriore, come già accennato, raccontano di sportività e prestazioni che sono garantite dalla sinergia tra alcuni importanti player che giocano sotto alla carrozzeria di Renault Rafale. Per iniziare abbiamo un sistema multilink sull’asse posteriore che abbinato al sistema a quattro ruote sterzanti 4CONTROL dona una dinamica di magia agile e composta sia alla alte sia alle basse velocitàdie e alle alte. Il motore proposto sotto al cofano della Renault Rafale è il full hybrid da 200 CV composto da un motore termico turbo benzina a 3 cilindri da 1.2 litri da 130 CV e da due motori elettrici; uno capace d’erogare 70 CV alimentato da una batteria agli ioni di litio da 2 kWh ed un secondo che viene utilizzato unicamente come starter. Il nuovo direttore Marketing di Renaul Italia Elisabeth Leriche, durante la presentazione milanese della Rafale ha tenuto però a sottolineare che presto arriverò un motore ibrido da 300 CV abbinato ad una trazione integrale, ed ad un’altra versione ibrida plug -in.