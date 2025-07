Renault Rafale, l'ammiraglia SUV per volare in vetta al mercato

La grande ammiraglia della Losanga si chiama Renault Rafale, un veicolo che segna il ritorno della Casa francese al suo sogno di volare ad alta quota per sorvolare le vette del mercato. Il nome altisonante, invece, rende omaggio all'audacia e all'eccellenza transalpina, portando con sé la gloriosa eredità del record del Caudron Renault Rafale, che nel 1934 raggiunse l'impressionante velocità di 445 km/h. Questa volta, Rafale si toglie le ali da aeroplano ma cerca di farsi strada con una carrozzeria da SUV, motorizzazioni all'avanguardia e un'eccellenza tecnologica che promette emozioni senza precedenti.

Design audace

Basata sulla piattaforma CMF-CD di ultima generazione, Renault Rafale vanta un design audace e ricco di personalità. È un SUV coupé dalla presenza forte e dalle proporzioni ideali, con spalle pronunciate e un profilo tanto dinamico quanto sportivo. La calandra in movimento, ispirata al logo Renault, crea un effetto tridimensionale, un omaggio alle griglie a nido d'ape dei tempi passati. La firma luminosa a LED, con la sua grafica a losanga, esprime forza e robustezza, mentre i fari posteriori, ispirati al tangram, creano un look in stile "ghiaccioli flottanti" quando sono spenti. Disponibile in sei tinte di carrozzeria, incluse le inedite Bianco Perla Satinato e Blu Sommit, con opzioni esclusive per la versione Atelier Alpine, la personalizzazione è all'ordine del giorno.

La Rafale, però, non è solo bellezza esteriore. Si tratta, infatti, di una vera "voiture à vivre" alto di gamma, dove il piacere di guidare è esaltato al massimo grado. L'abitacolo è un santuario del benessere, a partire dal rivoluzionario tetto panoramico in vetro opacizzante Solarbay. Con la tecnologia "AmpliSky", questo tetto intelligente si opacizza su richiesta in nove segmenti, offrendo protezione solare immediata e limitando l'effetto serra, comandabile con la voce o un pulsante.

I sedili, in stile sportivo con rinforzi laterali, sono rivestiti in Alcantara Révolution, un materiale eco-responsabile riciclato al 61%. Nelle versioni Esprit Alpine e Atelier Alpine, il logo "A" sui sedili si accende con il ritmo del battito cardiaco umano, un invito a emozionarsi quando ci si siede al posto di guida. Intanto, Renault ha abbandonato la pelle, optando per materiali innovativi come il TEP (tessuto spalmato granulare) riciclato e, in anteprima mondiale, l'ardesia naturale e il sughero colorato per la plancia, conferendo un tocco distintivo e naturale all'abitacolo. L'abitabilità è da "Prima Classe", con un passo lungo di 2,74 m che garantisce lo spazio per le ginocchia più generoso del mercato per i passeggeri posteriori (302 mm). Inoltre, il bracciolo posteriore "ingenius" è un centro multimediale completo, con prese USB e supporti pieghevoli per tablet e smartphone.

Connettività e sicurezza

Passando al lato digitale, la nuova grafica del sistema OpenR con doppio display da 12,3” e 12” offre un'esperienza multimediale fluida e intuitiva, arricchita dall'ecosistema Google. L'Head-up Display avanzato da 9,3” proietta le informazioni essenziali direttamente sul parabrezza, mentre l'ambient lighting personalizzabile crea un'atmosfera accogliente, cambiando colore ogni 30 minuti in base al ciclo circadiano.

A bordo, la connettività è senza soluzione di continuità, perché integrando lo smartphone con il sistema OpenR Link con Google, questo offre accesso a Google Maps, Google Assistant e oltre 50 applicazioni. Grazie alla tecnologia FOTA (firmware over the air), inoltre, il veicolo è sempre aggiornato, senza necessità di recarsi in officina. Infine, un'intelligenza artificiale utile suggerisce proattivamente azioni come spegnere la climatizzazione se il finestrino è aperto.

Per la sicurezza, Rafale è dotata di ben 32 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS). Tra questi, spiccano il nuovo pulsante My Safety Switch per personalizzare le impostazioni degli ADAS, le luci LED smart con tecnologia Matrix LED Vision e ADB per evitare di abbagliare, e il sistema Active Driver Assist, che offre prestazioni di guida autonoma di livello 2 su tutti i tipi di strade. Questi dispositivi rientrano nella strategia "Human First" di Renault, volta a migliorare la sicurezza di tutti.

Il nuovo motore assicura prestazioni e bassi consumi

Sotto il cofano, Renault Rafale è al vertice dell'efficienza. La motorizzazione E-Tech Full Hybrid 200 CV con architettura "serie-parallelo" è un punto di riferimento nel segmento, con consumi di soli 4,7 litri/100 km ed emissioni di CO2 di 105-106 g/km (WLTP). Questa motorizzazione innovativa permette di circolare fino all'80% del tempo in città in modalità elettrica, offrendo risparmi di carburante fino al 40% rispetto ai motori termici equivalenti, senza la necessità di ricarica.

La trasmissione automatica multimode, ispirata alla Formula 1, gestisce intelligentemente 15 possibili abbinamenti tra motori, ottimizzando piacere di guida, consumi ed emissioni. Il vero piacere si rivela al volante, dove Rafale brilla per le sue prestazioni dinamiche incisive e agilità ottimale. Grazie ad assali specifici, carreggiate ampliate e pneumatici da 20” più larghi, la tenuta di strada è impeccabile. La tecnologia delle quattro ruote sterzanti 4Control Advanced, di serie dall'allestimento Esprit Alpine, offre una maneggevolezza incredibile, con un diametro di sterzata di soli 10,4 metri, degno di una city-car. Lo sterzo incisivo e il comfort dei sedili avvolgenti amplificano la sensazione di connessione con la strada.

Le prestazioni sono notevoli: da 0 a 100 km/h in 8,9 secondi, e una ripresa da 80 a 120 km/h in soli 5,6 secondi in Sport Mode. Con un serbatoio da 55 litri, l'autonomia supera i 1.100 chilometri, rendendola ideale per i lunghi viaggi. La guida ibrida predittiva massimizza l'uso dell'energia elettrica basandosi sui dati di mappatura di Google. Il viaggio a bordo di Rafale è anche un'esperienza sonora unica, grazie alla collaborazione con l'artista di fama internazionale Jean-Michel Jarre, che ha curato le sequenze sonore di benvenuto e i sistemi audio.

Renault Rafale, listino prezzi

La qualità è stata un asse di sviluppo prioritario per Rafale. Sviluppata sulla piattaforma CMF-CD di ultima generazione, ha beneficiato di anni di feedback e test intensivi, inclusi i "Confirmation Run" che coinvolgono centinaia di dipendenti in milioni di chilometri percorsi in tutta Europa. Prodotta nello stabilimento all'avanguardia di Palencia, in Spagna, Rafale beneficia di investimenti ingenti e processi moderni, come la saldatura laser per il tetto Solarbay, che garantiscono una qualità e una precisione costruttiva eccezionali.

Il listino prezzi della Renault Rafale in Italia parte da 43.

per la versione E-Tech full hybrid 200 Techno, mentre la versione E-Tech full hybrid 200 Esprit Alpine ha un prezzo di 48.300 €. Per le versioni ibride plug-in, la E-Tech PHEV 4x4 300 Esprit Alpine è disponibile a 52.800 € e la E-Tech PHEV 4x4 300 Atelier Alpine a 57.300 €.