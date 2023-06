Renault Rafale, svelate le caratteristiche del nuovo SUV Coupé full-hybrid

Dopo le numerose anticipazioni, la Casa della Losanga svela a Parigi la nuova Renault Rafale, inedito SUV- Coupé di segmento D lungo 4,70 metri circa che va ad affiancare la recente Espace, con cui condivide molte componenti. La vettura monterà motori ibridi con potenze fino a 300 CV, a cui si aggiungono soluzione tecniche raffinate come il sistema a quattro ruote sterzanti. La commercializzazione è stata fissata per la primavera del 2024, mentre i prezzi sono ancora da definire.

Renault Rafale: il design

La nuova Rafale misura 4,71 metri di lunghezza, 1,86 metri di larghezza, è alta 1,61 metri e vanta il medesimo passo della Espace, lungo 2,74 metri. Le abbondanti dimensioni sono dissimulate da un corpo vettura “atletico” caratterizzato da un tetto rastremato verso il posteriore, un lunotto molto inclinato che ingloba il grande spoiler nella parte superiore, mentre nella zona inferiore troviamo un accenno di coda. Molto originali i fari posteriori LED a forma di freccia che si sviluppano in senso orizzontale. Le fiancate muscolose sono enfatizzare dai grandi cerchi in lega da 20 pollici. La zona anteriore si caratterizza per la griglia che richiama l’ultimo family feeling del marchio ed è chiamata a separare la firma luminosa che si estende verticalmente e si ispira a quella vista sull’ultima versione della Clio. La vettura può essere personalizzata con cinque livree esterne: bianco perlato satinato. blu Alpine, rosso, nero e grigio.

Interni e abitabilità

All’interno dell’abitacolo troviamo un cockpit tecnologico ed ergonomico dall’aria familiare, infatti l’impostazione della plancia è quella inaugurata dalla Megane E-Tech e poi ripresa anche da altri modelli come l’Austral. L’ambiente interno si distingue per la presenza di due display a “L” grandi rispettivamente 12,3 e 12 pollici (a cui si aggiunge anche l'head up display da 9,3 pollici), dedicati alla strumentazione digitale e all’impianto di infotainment. Quest’ultimo gode del sistema Google-Android Automotive 12 offerto di serie che permette di godere di un’esperienza multimediale e di connettività decisamente superiore. Il carattere premium di quest’auto passa anche dai suoi rivestimenti decisamente particolari, ovvero caratterizzati dall’uso di ardesia e sughero colorato nell’abitacolo. Tra le novità di rilievo segnaliamo invece il tetto panoramico con cristallo opacizzante Solarbay, capace di oscurare ognuna delle sue sezioni tramite l’uso di un semplice pulsante posizionato sulla plafoniera.

Per quanto riguarda l’abitabilità, l’abbondante passo consente di ospitare comodamente due adulti sul divano posteriore, mentre il vano bagagli consente una capacità minima di 550 litri.

Motori e trazione

Basata sulla piattaforma modulare CMF-CD dell’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, la Rafale può contare su un sofisticato sistema di sospensioni che abbina un sistema posteriore multilink alle quattro ruote sterzanti 4CONTROL. Questa soluzione rende la vettura molto agile nelle manovre e nei cambi di direzione nonostante le dimensioni abbondanti del corpo vettura.

Al momento del lancio la gamma motorizzazioni comprenderà un full hybrid da 200 CV (un motore a benzina da 130 CV abbinato a due unità elettriche). In un secondo momento, l’offerta si allargherà con l’introduzione di un powertrain ibrido da 300 CV abbinato alla trazione integrale grazie alla presenza di un motore elettrico sull’asse posteriore. Completa anche la dotazione di sicurezza che potrà contare su una lunga lista di sistemi ADAS che offriranno una guida semi autonoma.